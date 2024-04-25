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Haberler Fotohaber İŞKUR MSB 1829 İŞÇİ ALIM TIKLA-BAŞVUR: MSB işçi alımı başvuru nasıl yapılır, başvuru şartları neler, hangi mesleklerden alım yapılacak?
Giriş Tarihi: 25.04.2024 10:05 Güncelleme Tarihi: 25.04.2024 10:05

İŞKUR MSB 1829 İŞÇİ ALIM TIKLA-BAŞVUR: MSB işçi alımı başvuru nasıl yapılır, başvuru şartları neler, hangi mesleklerden alım yapılacak?

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) KPSS şartı olmadan kurayla 1829 işçi alımı başvuruları başladı. MSB işçi alımı başvuru şartları, kontenjan dağılımı ve kurayla işçi alımında hangi branştan nereye kaç alım yapılacak belli oldu. Söz konusu ilana başvurular İŞKUR üzerinden alınıyor. Jeneratör tamircisi, motor imalat bakım ve onarım işçisi, aşçı, kaloriferci, kamyon şoförü, sıhhi tesisatçı, kaynakçı gibi İŞKUR'da yayımlanan listede belirtilen bir ilana (bir iş yeri ve bir meslek koluna) başvuru yapabilecek. Peki, İŞKUR MSB 1829 işçi alımı başvuru nasıl ve nereden yapılır, şartları neler, alım yapılacak iller ve kadrolar belli oldu mu? İşte MSB 1829 işçi alımı başvuru ekranı ve diğer detaylar.

İŞKUR MSB 1829 İŞÇİ ALIM TIKLA-BAŞVUR: MSB işçi alımı başvuru nasıl yapılır, başvuru şartları neler, hangi mesleklerden alım yapılacak?

MSB 1829 işçi alımı başvuru ekranı İŞKUR üzerinde açıldı. Milli Savunma Bakanlığı'na bağlı iş yerlerinde istihdam edilmek üzere alım yapılacak iller ve kadrolara başvuruda bulunmak isteyen adaylar "İŞKUR MSB 1829 işçi alımı başvuru nasıl yapılır, şartları neler" araştırmalarına hız kazandırdı. MSB işçi alımı kura çekimi Mayıs ayı içerisinde gerçekleştirilecek. Peki, İŞKUR MSB 1829 işçi alımı başvurusu ne zaman bitiyor? İşte alım yapılacak kadro ve kontenjanlar.

İŞKUR MSB 1829 İŞÇİ ALIM TIKLA-BAŞVUR: MSB işçi alımı başvuru nasıl yapılır, başvuru şartları neler, hangi mesleklerden alım yapılacak?

MSB 1829 İŞÇİ ALIYOR BAŞVURULAR BAŞLADI!

Milli Savunma Bakanlığına bağlı iş yerlerinde istihdam edilmek üzere 4857 sayılı İş Kanunu kapsamında 1.829 (bin sekiz yüz yirmi dokuz) Açıktan Sürekli İşçi Temini yapılacaktır.

Başvurular Türkiye İş Kurumu üzerinden alınacaktır. İlan ile ilgili bilgilere Türkiye İş Kurumu internet sitesinden ulaşılabilmektedir. İlan 24 Nisan 2024 tarihi itibarı ile yayımlanmıştır.

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İŞKUR MSB 1829 İŞÇİ ALIM TIKLA-BAŞVUR: MSB işçi alımı başvuru nasıl yapılır, başvuru şartları neler, hangi mesleklerden alım yapılacak?

İŞKUR MSB İŞÇİ ALIMI BAŞVURULARI NEREDEN VE NASIL YAPILIR?

Adaylar İŞKUR'da yayımlanan listede belirtilen bir ilana (bir iş yeri ve bir meslek koluna) başvuru yapabilecek.

Birden fazla ilana başvuru yapanlar ile Millî Savunma Bakanlığında ücretleri genel bütçeden ödenen bir iş yerinde çalışmakta olan işçilerden müracaat edenlerin başvuruları kabul edilmeyecek.

MSB İŞÇİ ALIMI BAŞVURU EKRANI

İŞKUR MSB 1829 İŞÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI VE İLAN DETAYLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞKUR MSB 1829 İŞÇİ ALIM TIKLA-BAŞVUR: MSB işçi alımı başvuru nasıl yapılır, başvuru şartları neler, hangi mesleklerden alım yapılacak?

MSB İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Kura çekimi, Millî Savunma Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü Eğitim Merkezi (Emniyet Mahallesi Celal Bayar Bulvarı No:77/A Yenimahalle/ANKARA) 16 Mayıs 2024 Perşembe günü saat 10:00'da noter huzurunda yapılacaktır. Kura sonucunda belirlenen sözlü/uygulamalı sınava girmeye hak kazanan adaylara ait liste Millî Savunma Bakanlığının resmi internet sitesinden yayımlanacaktır. Bu yayım tebliğ niteliğinde olup adaylara ayrıca tebliğ yapılmayacaktır.

İŞKUR MSB 1829 İŞÇİ ALIM TIKLA-BAŞVUR: MSB işçi alımı başvuru nasıl yapılır, başvuru şartları neler, hangi mesleklerden alım yapılacak?

ALIM YAPILACAK İLLER
Ankara,
Çanakkale,
Tekirdağ,
İzmir,
Hatay,

Erzurum,
Kocaeli,
İstanbul,
Muğla,
Mersin,
Kayseri,
Afyonkarahisar,
Niğde,
Sivas,
Erzincan,
Diyarbakır,
Adana,
Yalova,
Muğla,
Sakarya,
Balıkesir,
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Elazığ

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