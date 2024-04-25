Giriş Tarihi: 25.04.2024 10:05
Güncelleme Tarihi: 25.04.2024
10:05
İŞKUR MSB 1829 İŞÇİ ALIM TIKLA-BAŞVUR: MSB işçi alımı başvuru nasıl yapılır, başvuru şartları neler, hangi mesleklerden alım yapılacak?
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) KPSS şartı olmadan kurayla 1829 işçi alımı başvuruları başladı. MSB işçi alımı başvuru şartları, kontenjan dağılımı ve kurayla işçi alımında hangi branştan nereye kaç alım yapılacak belli oldu. Söz konusu ilana başvurular İŞKUR üzerinden alınıyor. Jeneratör tamircisi, motor imalat bakım ve onarım işçisi, aşçı, kaloriferci, kamyon şoförü, sıhhi tesisatçı, kaynakçı gibi İŞKUR'da yayımlanan listede belirtilen bir ilana (bir iş yeri ve bir meslek koluna) başvuru yapabilecek. Peki, İŞKUR MSB 1829 işçi alımı başvuru nasıl ve nereden yapılır, şartları neler, alım yapılacak iller ve kadrolar belli oldu mu? İşte MSB 1829 işçi alımı başvuru ekranı ve diğer detaylar.