İŞKUR MSB 1829 İŞÇİ ALIM TIKLA-BAŞVUR: MSB işçi alımı başvuru nasıl yapılır, başvuru şartları neler, hangi mesleklerden alım yapılacak?

MSB 1829 İŞÇİ ALIYOR BAŞVURULAR BAŞLADI!

Milli Savunma Bakanlığına bağlı iş yerlerinde istihdam edilmek üzere 4857 sayılı İş Kanunu kapsamında 1.829 (bin sekiz yüz yirmi dokuz) Açıktan Sürekli İşçi Temini yapılacaktır.

Başvurular Türkiye İş Kurumu üzerinden alınacaktır. İlan ile ilgili bilgilere Türkiye İş Kurumu internet sitesinden ulaşılabilmektedir. İlan 24 Nisan 2024 tarihi itibarı ile yayımlanmıştır.