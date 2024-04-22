İstanbul 23 Nisan etkinlikleri - konserleri 2024 || İstanbul’da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı festivali nerede, kim konser verecek?

TÜRK VE DÜNYA ÇOCUKLARI BİR ARAYA GELECEK

İBB Kültür tarafından 18-24 Nisan 2024 tarihleri arasında bu yıl ilk kez düzenlenen Uluslararası 23 Nisan Çocuk Festivali'nde, Türk ve dünya çocukları İstanbul'da bir araya gelecek.

Festivale Almanya, Bulgaristan, Çin Halk Cumhuriyeti, Filistin, Gürcistan, Macaristan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kuzey Makedonya, Meksika, Kolombiya, Kosova, Litvanya, Polonya, Sırbistan, Slovakya ve Ukrayna'dan çocuk halk dansları toplulukları katılacak.

Dünyanın dört bir yanından misafirlerin yanı sıra Türkiye'den de Ağrı, Gaziantep, Hatay Samandağ, Sinop, Malatya ve Trabzon'dan halk dansları toplulukları İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin ilk kez ev sahipliği yapacağı bu renkli festivalde yer alacak.

Ev sahibi şehir İstanbul adına ise İBB Kültür Sanat Eğitimleri ile oluşan gruplar ve İstanbul'u temsil eden ekipler Uluslararası 23 Nisan Çocuk Festivali'nde bulunacak.