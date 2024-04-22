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Haberler Fotohaber İstanbul 23 Nisan etkinlikleri - konserleri 2024 || İstanbul'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı festivali nerede, kim konser verecek?
Giriş Tarihi: 22.04.2024 11:52 Güncelleme Tarihi: 22.04.2024 11:52

İstanbul 23 Nisan etkinlikleri - konserleri 2024 || İstanbul'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı festivali nerede, kim konser verecek?

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı bu yıl 104. yıl dönümünü kutluyor. Salı gününe denk gelen milli bayram kutlamaları kapsamında düzenlenecek ücretsiz konserler ve etkinlikler araştırılmaya başlandı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden de milli bayram etkinlikleri hakkında açıklama geldi. Bu noktada İstanbul konser takvimi gündemdeki yerini aldı. Megakentte düzenlenecek konserlerle çocuklar bayram coşkusunu doyasıya yaşanacak. Peki, İstanbul 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı festivali nerede, kimin konseri var? İşte, İstanbul 23 Nisan etkinlikleri - konserleri 2024…

İstanbul 23 Nisan etkinlikleri - konserleri 2024 || İstanbul’da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı festivali nerede, kim konser verecek?

İstanbul 23 Nisan etkinlikleri - konserleri 2024 araştırmaları hız kazandı. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 104. yıl dönümü tüm yurtta büyük bir coşku ile kutlanacak. Milli bayram için etkinlik takvimi paylaşıldı. Çocuklar başta olmak üzere vatandaşlar Türk bayrakları eşliğinde etkinliklere katılacak. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı konserleri ve etkinlikleri ile sanatçılar ücretsiz olarak sevdikleri ile buluşabilecek. Peki, İstanbul 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı festivali nerede, kimin konseri var? İşte, İstanbul 23 Nisan konser takvimi...

İstanbul 23 Nisan etkinlikleri - konserleri 2024 || İstanbul’da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı festivali nerede, kim konser verecek?

23 NİSAN KONSERLERİ - ETKİNLİKLERİ 2024 | İSTANBUL KONSER TAKVİMİ

Mustafa Kemal Atatürk'ün Türk ve dünya çocuklarına armağan olarak sunduğu 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, İstanbul'un her köşesinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen çeşitli etkinlik ve organizasyonlarla kutlanacak.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda Taksim'de resmi tören yapılacak.

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İstanbul 23 Nisan etkinlikleri - konserleri 2024 || İstanbul’da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı festivali nerede, kim konser verecek?

İBB'DEN ÇOCUKLARA ARMAĞAN İKİ FESTİVAL BİRDEN!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, aynı zamanda 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda şehrin çocuklarına iki festival birden sunacak.

İBB Kültür tarafından 18-24 Nisan 2024 tarihleri arasında bu yıl ilk kez düzenlenen Uluslararası 23 Nisan Çocuk Festivali, dünya genelinde 16 ülkeden çocuk halk dansları topluluğunu ve 394 çocuğu İstanbul'da ağırlayacak.

İstanbul 23 Nisan etkinlikleri - konserleri 2024 || İstanbul’da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı festivali nerede, kim konser verecek?

TÜRK VE DÜNYA ÇOCUKLARI BİR ARAYA GELECEK

İBB Kültür tarafından 18-24 Nisan 2024 tarihleri arasında bu yıl ilk kez düzenlenen Uluslararası 23 Nisan Çocuk Festivali'nde, Türk ve dünya çocukları İstanbul'da bir araya gelecek.

Festivale Almanya, Bulgaristan, Çin Halk Cumhuriyeti, Filistin, Gürcistan, Macaristan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kuzey Makedonya, Meksika, Kolombiya, Kosova, Litvanya, Polonya, Sırbistan, Slovakya ve Ukrayna'dan çocuk halk dansları toplulukları katılacak.

Dünyanın dört bir yanından misafirlerin yanı sıra Türkiye'den de Ağrı, Gaziantep, Hatay Samandağ, Sinop, Malatya ve Trabzon'dan halk dansları toplulukları İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin ilk kez ev sahipliği yapacağı bu renkli festivalde yer alacak.

Ev sahibi şehir İstanbul adına ise İBB Kültür Sanat Eğitimleri ile oluşan gruplar ve İstanbul'u temsil eden ekipler Uluslararası 23 Nisan Çocuk Festivali'nde bulunacak.

İstanbul 23 Nisan etkinlikleri - konserleri 2024 || İstanbul’da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı festivali nerede, kim konser verecek?

19 FARKLI NOKTADA KUTLAMALAR

Dans gösterilerinin yanı sıra Ceza ve Zeynep Bastık konserlerinin, tiyatro oyunlarının, akrobasi, sirk ve illüzyon gösterilerinin de programda yer aldığı Uluslararası 23 Nisan Çocuk Festivali, İBB Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu, Artİstanbul Feshane, Arnavutköy İSKİ Terkos Kültür Evi ve Yaşam Parkı, Baruthane, Bayrampaşa Atatürk Parkı, Büyükada Atatürk Meydanı, Çatalca Cumhuriyet Meydanı, Çekmeköy, Çubuklu Silolar, Gaziosmanpaşa, Kadıköy İstanbul Oyuncak Müzesi, Sancaktepe Belediye Binası Önü, Silivri, Sultanbeyli, Şile, Turşucuzade Konağı, Tuzla Sahil Tören Alanı, Üsküdar Sahil Meydanı ve Zeytinburnu Topkapı Kültür Parkı İçi-Topkapı Amfi olmak üzere şehrin 19 ayrı noktasında gerçekleşecek.

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