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Haberler Fotohaber İSTANBUL DEPREMİNDE EN RİSKLİ İLÇELER | Fay hattı haritasına göre İstanbul’da en riskli ve en dayanaklı İstanbul ilçeleri hangileri?
Giriş Tarihi: 18.12.2023 11:18 Güncelleme Tarihi: 18.12.2023 11:23

İSTANBUL DEPREMİNDE EN RİSKLİ İLÇELER | Fay hattı haritasına göre İstanbul’da en riskli ve en dayanaklı İstanbul ilçeleri hangileri?

Tüm Türkiye'de süren hafif sarsıntıların İstanbul'daki etkileri araştırılırken 17 Aralık Pazar günü Marmara Denizi Yalova Çınarcık merkezli 4,1 büyüklüğünde meydana gelen depremin ardından İstanbullular "İstanbul depreminde en riskli ilçeler" araştırması yapmaya başladı. "Fay hattı haritasına göre İstanbul'da en riskli ve en dayanıklı İstanbul ilçeleri hangileri?" işte İstanbul ilçeleri deprem risk durumu haberin detaylarında

İSTANBUL DEPREMİNDE EN RİSKLİ İLÇELER | Fay hattı haritasına göre İstanbul’da en riskli ve en dayanaklı İstanbul ilçeleri hangileri?

Dün gerçekleşen ve tüm Marmara'da etkisi hissedilen deprem sonrasında nüfusun en yüksek olduğu şehir İstanbul'un ilçelere göre deprem riski araştırmaları yoğunlaştı. Ülke genelinde fay hatlarındaki hareketlilik tüm vatandaşları korkuturken mega kentliler yaşadıkları ilçenin deprem riskini araştırmaya başladı. İşte İstanbul depreminde en riskli ilçeler…

İSTANBUL DEPREMİNDE EN RİSKLİ İLÇELER | Fay hattı haritasına göre İstanbul’da en riskli ve en dayanaklı İstanbul ilçeleri hangileri?

DÜN YAŞANAN SARSINTI MARMARAYI KORKUTTU!

Marmara'da dün bir deprem meydana geldi. AFAD'ın yaptığı açıklamada depremin 4.1 büyüklüğünde olduğu belirtildi

İstanbul Valisi Davut Gül deprem sonrası X hesabından "İlimizde de hissedilen depremle ilgili 112'ye gelen bir ihbar mevcut değildir. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir." açıklamasında bulundu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ise X hesabından depremle ilgili şu açıklamayı yaptı:

Marmara Denizi Yalova Çınarcık açıklarında 4,1büyüklüğünde meydana gelen ve İstanbul başta olmak üzere çevre illerden de hissedilen depremde, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha tarama çalışmalarına başlamıştır. Gelişmeleri yakından takip ediyoruz.

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İSTANBUL DEPREMİNDE EN RİSKLİ İLÇELER | Fay hattı haritasına göre İstanbul’da en riskli ve en dayanaklı İstanbul ilçeleri hangileri?

İSTANBUL İLÇELERİ DEPREM RİSKİ HARİTASI

İstanbul, deprem riski en yüksek illerden biri olarak geçiyor. Kuzey Anadolu Fay Hattı üzerinde yer aldığından risk açısından yüksek risk barındırıyor. Fay hattı ise Tekirdağ-Şarköy açıklarından Marmara Ereğlisi'nin açıklarına kadar uzanıyor.

Ayrıca Kuzey Anadolu Fay Hattı'nın Kumburgaz Kolu da oldukça risk taşıyor. Kumburgaz Fayı, Büyükçekmece'nin 15 kilometre açığında geçiyor.

İSTANBUL DEPREMİNDE EN RİSKLİ İLÇELER | Fay hattı haritasına göre İstanbul’da en riskli ve en dayanaklı İstanbul ilçeleri hangileri?

RİSKLİ İLÇELER

AFAD'ın raporunda depremin İstanbul'un tüm ilçeleri için yüksek risk oluşturduğu vurgulanarak özellikle Adalar, Avcılar, Bahçelievler, Bakırköy, Beylikdüzü, Büyükçekmece, Küçükçekmece, Maltepe, Tuzla, Üsküdar, Zeytinburnu ve Sultanbeyli ilçeleri ve yakın mahalleler olası büyük depremden yoğun olarak etkileneceği belirtildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) İstanbul İl Afet Risk Azaltma Planı'na (İRAP) göre olası büyük bir depremde İstanbul'u bekleyen tehlikeler şöyle sıralandı:

Deprem İstanbul'un tüm ilçeleri için yüksek risk oluşturmakla birlikte; özellikle Adalar, Avcılar, Bahçelievler, Bakırköy, Beylikdüzü, Büyükçekmece, Küçükçekmece, Maltepe, Tuzla, Üsküdar, Zeytinburnu ve Sultanbeyli ilçeleri ve yakın mahalleler olası büyük depremden yoğun olarak etkilenecek. Bu durumun ana sebepleri olarak; belirtilen ilçelerin faya yakınlığı, yapı stoku taşıyıcı sistem özelliklerinin yetersizliği, zemin koşullarının sıvılaşmaya müsait olması gibi sebepler sayılabilir.

İSTANBUL DEPREMİNDE EN RİSKLİ İLÇELER | Fay hattı haritasına göre İstanbul’da en riskli ve en dayanaklı İstanbul ilçeleri hangileri?

Beylikdüzü ve Ataşehir: Nüfus yoğunluğunun ve yüksek katlı yeni binaların fazla olduğu ilçeler. Özel okullar da bu bölgede yoğunlaşmış. Büyükçekmece ve Beylikdüzü ilçelerinin heyelan bölgesinde bulunmaları sebebiyle çökmeler gerçekleşebiliyor.

Esenyurt: Yüksek ve yoğun yapılaşma, artan nüfus ve göçmen yoğunluğu ile depremden etkilenme riski yükselen bir ilçe.

Silivri ve Tuzla: Aktif fay hattına yakın olmaları, alüvyon kalınlığının fazla olması ve zemin koşullarının sıvılaşmaya müsait olması gibi sebepler ile depremden yoğun şekilde etkilenebilecek ilçeler.

Bakırköy, Avcılar ve Zeytinburnu: Bu ilçelerin tamamının etkileneceği öngörülüyor. Özel, devlet ve şehir hastanelerinin, okulların bu ilçelerde yoğun olması, yapı stokunun eskiliği, olası etkiyi artırıyor.

Adalar: Fay hattına yakınlık ve yapı stokunun eski olması nedeniyle yüksek risk taşımakla birlikte, nüfus ve yoğunluğunun azlığı, deniz ulaşım imkânlarının açıklığı, trafik problemi olmaması ilçeye ait diğer özellikler olarak ortaya çıkıyor.

Bağcılar, Bahçelievler, Esenler, Gaziosmanpaşa, Kadıköy, Kâğıthane, Kartal, Küçükçekmece, Maltepe, Pendik, Ümraniye ve Üsküdar: Kalabalık ve yoğun nüfuslu ilçeler olmaları ve kapanması muhtemel yollar nedeniyle müdahale sürecinde diğer ilçelere göre fazlaca zorluk yaşanabilecek ilçeler olarak değerlendiriliyor.

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