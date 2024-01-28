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Haberler Fotohaber İSTANBUL HAVA DURUMU SON DAKİKA: AKOM ve Meteoroloji’den flaş uyarı! İstanbul'a ne zaman kar yağacak, bugün yağar mı?
Giriş Tarihi: 28.01.2024 11:08 Güncelleme Tarihi: 28.01.2024 11:08

İSTANBUL HAVA DURUMU SON DAKİKA: AKOM ve Meteoroloji’den flaş uyarı! İstanbul'a ne zaman kar yağacak, bugün yağar mı?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumu tahmin raporu ile 7 il için sarı ve turuncu kodlu uyarıda bulundu. İstanbul kar yağışı uyarısı da geldi. Vatandaşların ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olaylarına karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi. Öte yandan AKOM son dakika açıklaması ile bugün ve yarına dikkat çekerek uyarılarda bulundu. Bu noktada metropol şehrin sakinleri ''İstanbul'a ne zaman kar yağacak?'' sorusunun yanıtı için arama motorlarına yöneldi. İşte son dakika İstanbul hava durumu MGM raporu ve detaylar...

İSTANBUL HAVA DURUMU SON DAKİKA: AKOM ve Meteoroloji’den flaş uyarı! İstanbul’a ne zaman kar yağacak, bugün yağar mı?

Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava dalgası tüm yurdu etkisi altına almaya devam ediyor. Meteoroloji haftalık hava durumu tahmin raporu ile 7 il için sarı ve turuncu alarm verildi. Ankara güne kar yağışı ile başlarken AKOM'dan İstanbul için karla karışık yağmur ve kar alarmı uyarısı geldi. Bu noktada megakentliler "İstanbul'a kar ne zaman yağacak?'' sorusunu yeniden gündeme taşıdı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul hava durumu raporu en çok araştırılanlar arasında yerini aldı. İşte, MGM son dakika İstanbul hava durumu...

İSTANBUL HAVA DURUMU SON DAKİKA: AKOM ve Meteoroloji’den flaş uyarı! İstanbul’a ne zaman kar yağacak, bugün yağar mı?

METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, İç Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu güney doğusu ile Erzurum, Kars, Ardahan, Batman, Mardin ve Siirt çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Kıyı kesimlerde karla karışık yağmur, iç kesimlerde kar şeklinde, güney kıyı kesimlerde yağmur ve sağanak şeklinde olması beklenen yağışların Bolu çevreleri ile Zonguldak, Bartın, Karabük ve Düzce illerinin yüksek kesimleri, Kastamonu'nun kuzeyinin yüksekleri, Sakarya'nın güney ve doğusunun yükseklerinde kuvvetli kar yağışlar olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis ile birlikte iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.

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İSTANBUL HAVA DURUMU SON DAKİKA: AKOM ve Meteoroloji’den flaş uyarı! İstanbul’a ne zaman kar yağacak, bugün yağar mı?

HAVA SICAKLIĞI: Sıcaklıkların kuzey ve iç kesimlerde mevsim normallerinin 1-3 derece altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle batı ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, batı kesimlerde zaman zaman kuvvetli eseceği tahmin ediliyor.

İSTANBUL HAVA DURUMU SON DAKİKA: AKOM ve Meteoroloji’den flaş uyarı! İstanbul’a ne zaman kar yağacak, bugün yağar mı?

UYARILAR

KUVVETLİ KAR YAĞIŞI UYARISI: Bolu çevreleri ile Zonguldak, Bartın, Karabük ve Düzce illerinin yüksek kesimleri, Kastamonu'nun kuzeyinin yüksekleri, Sakarya'nın güney ve doğusunun yükseklerinde kuvvetli kar yağışı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayı vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

İSTANBUL HAVA DURUMU SON DAKİKA: AKOM ve Meteoroloji’den flaş uyarı! İstanbul’a ne zaman kar yağacak, bugün yağar mı?

İSTANBUL'A KAR GELİYOR

Kasım ayından bu yana yağışlı bir hava hakim sürerken İstanbul'da beklenen kar yağışı gerçekleşmemişti. Meteoroloji'nin haftalık raporunda beklenen kar yağışı gerçekleşebilir.

Raporda 1 hafta boyunca karla karışık yağmur beklenirken Meteoroloji, yarın için İstanbul tahminini değiştirdi.

Yarın İstanbul ve çevre illerde kar yağışı bekleniyor. Öte yandan yarın yurdun büyük bir kesiminde kar yağışı ve karla karışık sağanak yağış bekleniyor. Soğuk hava dalgası perşembe günü yurt genelinde etkisini kaybedecek.

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