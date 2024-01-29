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Haberler Fotohaber İSTANBUL KAR YAĞIŞI NE KADAR SÜRECEK? Meteoroloji'den tarih açıklaması! 29 Ocak-2 Şubat İstanbul hava durumu raporu
Giriş Tarihi: 29.01.2024 08:37 Güncelleme Tarihi: 29.01.2024 08:37

İSTANBUL KAR YAĞIŞI NE KADAR SÜRECEK? Meteoroloji'den tarih açıklaması! 29 Ocak-2 Şubat İstanbul hava durumu raporu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumu tahmin raporu ile İstanbul dahil birçok il için sarı ve turuncu kodlu uyarıda bulunmuştu. AKOM'dan da Pazar ve Pazartesi günleri için alarm vermişti. Peş peşe yapılan uyarıların ardından İstanbul kar yağışı bazı ilçelerde etkili oldu. Silivri, Kağıthane, Fatih ve Eyüpsultan'da cadde ve sokaklar ile araçların üzeri beyaza büründü. Metropol şehrin sakinleri ''İstanbul kar yağışı ne zaman bitecek, ne kadar sürecek?'' sorusuna yanıt aramaya başladı. Meteoroloji verileri ile megakent için yeni kar yağışı uyarısı geldi. İşte son dakika İstanbul hava durumu MGM raporu...

İSTANBUL KAR YAĞIŞI NE KADAR SÜRECEK? Meteoroloji’den tarih açıklaması! 29 Ocak-2 Şubat İstanbul hava durumu raporu

Meteoroloji hava durumu tahmin raporu ile megakent dahil birçok il için sarı ve turuncu alarm verilmişti. AKOM'dan da uyarı gelirken İstanbul'da beklenen kar yağışı kentin bazı ilçelerde etkili oldu. Silivri, Kağıthane, Fatih ve Eyüpsultan'da cadde ve sokaklar ile araçlar beyaza büründü. Bu noktada megakentliler "İstanbul kar yağışı ne zaman bitecek?'' sorusunu gündeme taşıdı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul hava durumu raporu ile yeni bir uyarıda bulundu. Peki, Bu hafta İstanbul'da kar var mı, yağacak mı? İşte, MGM son dakika İstanbul hava durumu...

İSTANBUL KAR YAĞIŞI NE KADAR SÜRECEK? Meteoroloji’den tarih açıklaması! 29 Ocak-2 Şubat İstanbul hava durumu raporu

İSTANBUL'DA KAR YAĞIŞI HASRETİ SONA ERDİ!

İstanbul'da günlerdir beklenen kar yağışı kentin bazı ilçelerinde etkili oldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından akşam saatlerinde İstanbul'un yüksek kesimlerinde kar yağışı başladı. Silivri'de lapa lapa kar görülürken, Kağıthane, Eyüpsultan ve Fatih ilçelerinde dolu ve kar yağışı görüldü.

Cadde ve sokaklar ile araçların üzeri beyaza büründü.

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İSTANBUL KAR YAĞIŞI NE KADAR SÜRECEK? Meteoroloji’den tarih açıklaması! 29 Ocak-2 Şubat İstanbul hava durumu raporu

İSTANBUL DAHİL 7 İLE SARI, 1 İLE TURUNCU KODLU UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul, Kastamonu, Sakarya, Zonguldak, Bartın, Karabük, Düzce için sarı kodlu, Bolu için ise turuncu kodlu uyarıda bulundu.

İSTANBUL KAR YAĞIŞI NE KADAR SÜRECEK? Meteoroloji’den tarih açıklaması! 29 Ocak-2 Şubat İstanbul hava durumu raporu

METEOROLOJİ TARİH VERDİ: İSTANBUL'DA KAR YAĞIŞI NE KADAR SÜRECEK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul için kar yağışı uyarısında bulundu.

Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre; 28 Ocak Pazar günü etkili olmaya başlayan kar yağışı 30 Ocak salı günü saat 12.00'ye devam edecek.

Yağışların, salı sabah saatlerine kadar kuzey yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına, kuzey kesimlerde zaman zaman kuvvetli kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

İSTANBUL KAR YAĞIŞI NE KADAR SÜRECEK? Meteoroloji’den tarih açıklaması! 29 Ocak-2 Şubat İstanbul hava durumu raporu

METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, İç Anadolu (Kayseri ve Niğde hariç), Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu ve Güneydoğu Anadolu (Kars ve Ardahan hariç), Kütahya, Manisa, Kahramanmaraş, Osmaniye, Hatay, Gümüşhane çevreleri, Çanakkale, Kırklareli ve Tekirdağ'ın doğusu ile Mersin'in batı kesimlerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Akdeniz kıyı kesimlerinde yağmur, Marmara'nın kuzeyinde karla karışık yağmur ve yükseklerinde kar, iç kesimlerde kar şeklinde olması beklenen yağışların; kuzey kesimleri başta olmak üzere İstanbul çevreleri, Kırklareli ve Tekirdağ'ın doğusu ile Kocaeli'nin kuzeyinde zaman zaman kuvvetli olması bekleniyor.

Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis ile birlikte iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

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