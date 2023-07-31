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Haberler Fotohaber İstanbul hava durumu uyarısı Meteoroloji’den geldi! Yarından başlayıp 1 hafta 40 dereceye kadar çıkacak… Yarın İstanbul hava durumu nasıl, kaç derece?
Giriş Tarihi: 31.07.2023 18:16 Güncelleme Tarihi: 31.07.2023 18:17

İstanbul hava durumu uyarısı Meteoroloji’den geldi! Yarından başlayıp 1 hafta 40 dereceye kadar çıkacak… Yarın İstanbul hava durumu nasıl, kaç derece?

İstanbul hava durumu hakkında araştırmalar devam ediyor. El Nino sıcakları sona erip metropolün havasında rahatlamalar yaşanırken, Eyyam-ı bahur sıcakları ülkemize giriş yapıyor. Yarın saat 12.00'den itibaren sıcakların ülkemizi kasıp kavurması bekleniyor. Bu noktada yarın İstanbul'da hava nasıl olacak sorusu yanıt arıyor. Marmara bölgesinde mevsim sıcaklarından 4 ila 8 derece çıkması bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü sıcaklık tahminlerinde Aydın ilimizde havalar 42 dereceye kadar çıkacak. Peki, yarın İstanbul'da hava kaç derece olacak? İstanbul'da yarın hava durumu nasıl, sıcaklar artacak mı? İşte detaylar

İstanbul hava durumu uyarısı Meteoroloji’den geldi! Yarından başlayıp 1 hafta 40 dereceye kadar çıkacak… Yarın İstanbul hava durumu nasıl, kaç derece?

METEOROLOJİ'DEN UYARI

Meteorolojik Uyarılar veya Değerlendirmeler sayfasında ülke genelinde artacak havalar hakkında uyarılarda bulundu. Uyarı şöyle:

İstanbul hava durumu uyarısı Meteoroloji’den geldi! Yarından başlayıp 1 hafta 40 dereceye kadar çıkacak… Yarın İstanbul hava durumu nasıl, kaç derece?

Halen mevsim normalleri civarında seyreden sıcaklıklarının, bu hafta ortasından itibaren, yurdun iç ve kuzey kesimlerinde de artarak, gelecek hafta başına kadar Ege ve Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da mevsim normallerinin 2 ila 4 derece, diğer bölgelerimizde ise 4 ila 8 derece üzerine çıkması bekleniyor. Akdeniz Bölgesi'nin kıyı kesiminde yüksek nemle birlikte hissedilen sıcakların daha fazla olacağı tahmin ediliyor.

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İstanbul hava durumu uyarısı Meteoroloji’den geldi! Yarından başlayıp 1 hafta 40 dereceye kadar çıkacak… Yarın İstanbul hava durumu nasıl, kaç derece?

İstanbul'da hava durumu nasıl olacak, sıcaklar artacak mı soruları gündemdeki yerini aldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü konu hakkında açıklamalarda bulunurken, eyyam-ı bahur sıcakları 16 milyon vatandaşa uyku uyutmayacak.

İstanbul hava durumu uyarısı Meteoroloji’den geldi! Yarından başlayıp 1 hafta 40 dereceye kadar çıkacak… Yarın İstanbul hava durumu nasıl, kaç derece?

Sıcakların yarından başlayıp 6 Ağustosa kadar devam etmesi bekleniyor.

İstanbul hava durumu uyarısı Meteoroloji’den geldi! Yarından başlayıp 1 hafta 40 dereceye kadar çıkacak… Yarın İstanbul hava durumu nasıl, kaç derece?

KRONİK RAHATSIZLIĞI OLANLAR DİKKAT!

Meteoroloji'den yapılan uyarıya göre, "Sıcak hava dalgası nedeniyle kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılarımız ve çocuklarımız başta olmak üzere vatandaşlarımızın günün en sıcak saatleri olan 11 ile 16 saatleri arasında dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir."

Oluşması muhtemel riskler arasında güneş çarpması yer almakta.

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