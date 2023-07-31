İstanbul hava durumu uyarısı Meteoroloji’den geldi! Yarından başlayıp 1 hafta 40 dereceye kadar çıkacak… Yarın İstanbul hava durumu nasıl, kaç derece?

Halen mevsim normalleri civarında seyreden sıcaklıklarının, bu hafta ortasından itibaren, yurdun iç ve kuzey kesimlerinde de artarak, gelecek hafta başına kadar Ege ve Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da mevsim normallerinin 2 ila 4 derece, diğer bölgelerimizde ise 4 ila 8 derece üzerine çıkması bekleniyor. Akdeniz Bölgesi'nin kıyı kesiminde yüksek nemle birlikte hissedilen sıcakların daha fazla olacağı tahmin ediliyor.