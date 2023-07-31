İstanbul hava durumu uyarısı Meteoroloji’den geldi! Yarından başlayıp 1 hafta 40 dereceye kadar çıkacak… Yarın İstanbul hava durumu nasıl, kaç derece?

İstanbul hava durumu hakkında araştırmalar devam ediyor. El Nino sıcakları sona erip metropolün havasında rahatlamalar yaşanırken, Eyyam-ı bahur sıcakları ülkemize giriş yapıyor. Yarın saat 12.00'den itibaren sıcakların ülkemizi kasıp kavurması bekleniyor. Bu noktada yarın İstanbul'da hava nasıl olacak sorusu yanıt arıyor. Marmara bölgesinde mevsim sıcaklarından 4 ila 8 derece çıkması bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü sıcaklık tahminlerinde Aydın ilimizde havalar 42 dereceye kadar çıkacak. Peki, yarın İstanbul'da hava kaç derece olacak? İstanbul'da yarın hava durumu nasıl, sıcaklar artacak mı? İşte detaylar