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Haberler Fotohaber İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2023 || İstanbul Medipol Üniversitesi bölümleri, taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları
Giriş Tarihi: 18.07.2023 14:23 Güncelleme Tarihi: 18.07.2023 14:23

İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2023 || İstanbul Medipol Üniversitesi bölümleri, taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları

Bu yıl gerçekleşen YKS sınavı sonuçlarının açıklanmasının ardından tercihte bulunacak adaylar İstanbul Medipol Üniversitesi taban puanları ve başarı sıralamaları hakkında araştırma yapıyor. İstanbul ilinde bulunan vakıf üniversitelerinden biri olan Medipol Üniversitesi bölümleri, taban puanları ve başarı sıralamaları ile ilgili pek çok bilgiyi sizin için bir araya getirdik. İstanbul Medipol Üniversitesi taban puanları ve başarı sıralamalarına ilişkin veriler, ÖSYM ve YÖK Atlas tarafından yayınlanmış, en son ve güncel olan puanlardır. İşte, İstanbul Medipol Üniversitesi 4 yıllık bölümleri ile 2 yıllık (ön lisans) bölümleri taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları 2023!

İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2023 || İstanbul Medipol Üniversitesi bölümleri, taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları

2023 İstanbul Medipol Üniversitesi taban puanları ile başarı sıralamaları merak ediliyor. En güncel İstanbul Medipol Üniversitesi bölümleri, taban puanları ve başarı sıralamaları ile ilgili detaylara sabah.com.tr üzerinden erişiliyor. İstanbul Medipol Üniversitesi 4 yıllık bölümleri ve 2 yıllık (ön lisans) bölümleri taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanlarını sayfamızdan öğrenebilirsiniz. İşte, tüm merak edilenler…

İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2023 || İstanbul Medipol Üniversitesi bölümleri, taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları

İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI, BAŞARI SIRALAMALARI VE KONTENJANLARI 2023

Üniversite Adı Bölüm Adı Puan
Türü		 Kont.
2022
2021
2020
2019		 Yer.
2022
2021
2020
2019		 Başarı
Sırası
2022
2021
2020
2019		 Taban
Puanı
2022
2021
2020
2019
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ
Uluslararası Tıp Fakültesi		 Tıp
(İngilizce) (Burslu) (6 Yıllık)		 SAY 10+0
10+0
10+0
10+0		 10
10
10
10		 70
51
36
77		 552,37785
536,19794
554,27566
547,58683
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Tıp Fakültesi		 Tıp
(Burslu) (6 Yıllık)		 SAY 21+0
18+0
17+0
11+0		 21
18
17
11		 1.292
559
443
942		 538,56163
514,65882
544,78482
531,79824
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi		 Bilgisayar Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)		 SAY 10+0
10+0
10+0
10+0		 10
10
10
10		 9.748
16.518
22.900
32.293		 513,39320
440,04116
489,17146
446,63118
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi		 Elektrik-Elektronik Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)		 SAY 10+0
10+0
10+0
10+0		 10
10
10
10		 18.852
25.238
27.900
34.149		 497,98184
424,97231
482,48031
443,64065
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Diş Hekimliği Fakültesi		 Diş Hekimliği
(Burslu) (5 Yıllık)		 SAY 15+0
14+0
15+0
10+0		 15
14
15
10		 22.119
18.029
19.600
15.712		 493,08102
437,07231
493,98163
476,88261
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İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2023 || İstanbul Medipol Üniversitesi bölümleri, taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Diş Hekimliği Fakültesi		 Diş Hekimliği
(İngilizce) (Burslu) (5 Yıllık)		 SAY 12+0
11+0
14+0
9+0		 12
11
14
9		 23.586
22.263
20.300
17.949		 490,94505
429,68388
492,89026
472,08873
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Tıp Fakültesi		 Tıp
(%50 İndirimli) (6 Yıllık)		 SAY 117+0
100+0
91+0
91+0		 117
100
91
91		 23.598
23.539
19.500
19.730		 490,92126
427,66898
494,05220
468,61180
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Tıp Fakültesi		 Tıp
(Ücretli) (6 Yıllık)		 SAY 2+0
2+0
2+0
3+0		 2
2
2
3		 23.898
23.636
19.600
19.912		 490,50947
427,52572
493,92499
468,24346
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Eczacılık Fakültesi		 Eczacılık
(İngilizce) (Burslu) (5 Yıllık)		 SAY 9+0
9+0
9+0
 9
9
9
 32.938
32.222
33.700
 478,48228
414,56453
475,02506
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi		 Endüstri Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)		 SAY 11+0
11+0
11+0
6+0		 11
11
11
6		 35.917
43.618
45.900
46.362		 474,72441
399,88059
460,00974
425,03665
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Diş Hekimliği Fakültesi		 Diş Hekimliği
(Ücretli) (5 Yıllık)		 SAY 2+0
2+0
3+0
 2
2
3
 36.195
39.548
39.100
 474,34997
404,84568
468,17388
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Eczacılık Fakültesi		 Eczacılık
(Burslu) (5 Yıllık)		 SAY 14+0
14+0
13+0
8+0		 14
14
13
8		 38.451
36.881
35.100
30.872		 471,49141
408,24847
473,22005
448,93850
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Diş Hekimliği Fakültesi		 Diş Hekimliği
(İngilizce) (Ücretli) (5 Yıllık)		 SAY 2+0
1+0
2+0
 2
1
2
 45.481
40.623
41.500
 462,97730
403,51363
465,24581
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Diş Hekimliği Fakültesi		 Diş Hekimliği
(%50 İndirimli) (5 Yıllık)		 SAY 83+0
74+0
82+0
85+0		 83
74
82
85		 47.775
39.540
38.100
34.616		 460,24925
404,86128
469,48149
442,80772
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Diş Hekimliği Fakültesi		 Diş Hekimliği
(İngilizce) (%50 İndirimli) (5 Yıllık)		 SAY 66+0
58+0
74+0
76+0		 66
58
74
76		 51.147
41.999
40.900
40.559		 456,27269
401,80891
465,93977
433,54233
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Sağlık Bilimleri Fakültesi		 Dil ve Konuşma Terapisi
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)		 SAY 8+0
8+0
8+0
4+0		 8
8
8
4		 51.768
47.812
42.900
39.095		 455,51137
394,88791
463,60451
435,75915
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi		 Biyomedikal Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)		 SAY 10+0
10+0
10+0
10+0		 10
10
10
10		 59.265
54.884
46.400
50.037		 447,03089
386,57656
459,40607
419,65708
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Sağlık Bilimleri Fakültesi		 Dil ve Konuşma Terapisi
(Burslu) (4 Yıllık)		 SAY 8+0
8+0
8+0
4+0		 8
8
8
4		 59.601
51.370
46.900
42.143		 446,66029
390,63110
458,85320
431,22051
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Eczacılık Fakültesi		 Eczacılık
(Ücretli) (5 Yıllık)		 SAY 2+0
2+0
3+0
 2
2
3
 60.108
58.370
60.000
 446,07244
382,78211
443,75933
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Eczacılık Fakültesi		 Eczacılık
(İngilizce) (Ücretli) (5 Yıllık)		 SAY 1+0
2+0
2+0
 1
2
2
 64.542
65.479
67.900
 441,14832
375,23666
434,68238
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Eczacılık Fakültesi		 Eczacılık
(%50 İndirimli) (5 Yıllık)		 SAY 74+0
74+0
74+0
68+0		 74
74
74
68		 65.774
57.792
59.200
60.089		 439,81311
383,42560
444,61691
406,05474
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Eczacılık Fakültesi		 Eczacılık
(İngilizce) (%50 İndirimli) (5 Yıllık)		 SAY 50+0
49+0
49+0
 50
49
49
 72.980
64.870
66.500
 431,94388
375,85499
436,26473
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi		 Mimarlık
(Burslu) (4 Yıllık)		 SAY 7+0
9+0
13+0
9+0		 7
9
13
9		 80.956
78.202
75.000
59.652		 423,82022
362,58980
426,50464
406,61714
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi		 Mimarlık
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)		 SAY 9+0
11+0
11+0
9+0		 9
11
11
9		 81.043
75.674
75.600
66.235		 423,72862
365,02465
425,85383
398,00354
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Eğitim Fakültesi		 İlköğretim Matematik Öğretmenliği
(Burslu) (4 Yıllık)		 SAY 8+0
8+0
8+0
5+0		 8
8
8
5		 82.906
74.451
67.300
73.719		 421,89021
366,21729
435,31054
388,91079
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Sağlık Bilimleri Fakültesi		 Beslenme ve Diyetetik
(Burslu) (4 Yıllık)		 SAY 12+0
12+0
14+0
10+0		 12
12
14
10		 90.202
70.021
65.400
50.396		 414,59553
370,59779
437,55758
419,13368
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Sağlık Bilimleri Fakültesi		 Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)		 SAY 9+0
9+0
12+0
7+0		 9
9
12
7		 91.831
92.713
71.300
54.976		 413,16421
349,32284
430,73471
412,83096
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Sağlık Bilimleri Fakültesi		 Hemşirelik
(Burslu) (4 Yıllık)		 SAY 14+0
12+0
18+0
12+0		 14
12
18
12		 99.899
82.488
82.600
88.454		 405,59297
358,42891
418,04962
372,16163
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Sağlık Bilimleri Fakültesi		 Hemşirelik
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)		 SAY 12+0
12+0
15+0
15+0		 12
12
15
15		 101.878
93.309
111.000
115.403		 403,75660
348,80632
388,58805
346,53681
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi		 Endüstriyel Tasarım
(Burslu) (4 Yıllık)		 SAY 8+0
6+0
6+0
 8
6
6
 110.054
123.021
107.000
 396,54471
325,22538
392,50056
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi		 İnşaat Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)		 SAY 3+0
4+0
5+0
7+0		 3
4
5
7		 111.627
118.201
126.000
138.244		 395,15650
328,72676
375,15546
329,02983
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Sağlık Bilimleri Fakültesi		 Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
(Burslu) (4 Yıllık)		 SAY 12+0
12+0
14+0
10+0		 12
12
14
10		 121.272
83.846
65.800
48.696		 387,12168
357,17592
437,01597
421,66701
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi		 İnşaat Mühendisliği
(Burslu) (4 Yıllık)		 SAY 4+0
4+0
5+0
5+0		 4
4
5
5		 121.922
128.464
128.000
122.168		 386,61723
321,41959
373,30146
340,96121
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi		 Endüstri Mühendisliği
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 SAY 59+0
59+0
59+0
54+0		 59
59
59
54		 130.297
161.970
199.000
258.436		 380,01380
300,84104
325,26017
272,83545
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Sağlık Bilimleri Yüksekokulu		 Beslenme ve Diyetetik (Yüksekokul)
(Burslu) (4 Yıllık)		 SAY 12+0
12+0
14+0
9+0		 12
12
14
9		 140.583
103.686
92.600
77.832		 372,50825
340,11174
407,33776
384,00271
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi		 Ergoterapi
(Burslu) (4 Yıllık)		 SAY 6+0
8+0
8+0
4+0		 6
8
8
4		 141.959
144.929
125.000
99.692		 371,50639
310,73237
375,82622
360,81855
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Sağlık Bilimleri Yüksekokulu		 Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Yüksekokul)
(Burslu) (4 Yıllık)		 SAY 9+0
12+0
14+0
8+0		 9
12
14
8		 154.215
175.721
130.000
99.096		 363,23188
293,64083
371,69353
361,37193
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Eğitim Fakültesi		 İlköğretim Matematik Öğretmenliği
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 SAY 42+0
42+0
42+0
45+0		 42
42
42
45		 155.690
147.425
178.000
249.688		 362,24927
309,22356
337,41021
275,73079
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Sağlık Bilimleri Fakültesi		 Dil ve Konuşma Terapisi
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 SAY 47+0
42+0
42+0
36+0		 47
42
42
36		 159.175
127.126
87.900
83.528		 359,94981
322,34841
412,20310
377,49002
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Sağlık Bilimleri Fakültesi		 Ebelik
(Burslu) (4 Yıllık)		 SAY 12+0
12+0
14+0
9+0		 12
12
14
9		 162.183
149.159
158.000
160.508		 358,08724
308,18279
350,44783
314,96475
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Sağlık Bilimleri Fakültesi		 Dil ve Konuşma Terapisi
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 SAY 47+0
42+0
42+0
36+0		 47
42
42
36		 199.930
253.345
113.000
98.530		 337,33799
261,75912
386,60343
361,93182
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Sağlık Bilimleri Yüksekokulu		 Ebelik (Yüksekokul)
(Burslu) (4 Yıllık)		 SAY 12+0
12+0
14+0
9+0		 12
12
14
9		 203.133
191.368
189.000
199.077		 335,76445
286,05651
330,78837
295,38275
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Sağlık Bilimleri Fakültesi		 Odyoloji
(Burslu) (4 Yıllık)		 SAY 5+0
12+0
13+0
9+0		 5
12
13
9		 219.045
262.318
118.000
100.174		 328,35078
258,86669
382,26067
360,34846
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Sağlık Bilimleri Fakültesi		 Hemşirelik
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 SAY 76+0
68+0
102+0
108+0		 76
68
102
108		 222.370
205.269
228.000
250.155		 326,86724
279,91633
311,31402
275,57914
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Sağlık Bilimleri Fakültesi		 Beslenme ve Diyetetik
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 SAY 66+0
66+0
74+0
85+0		 66
66
74
85		 240.913
225.201
164.000
167.845		 319,05054
271,84198
346,18231
310,79989
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Sağlık Bilimleri Yüksekokulu		 Odyoloji (Yüksekokul)
(Burslu) (4 Yıllık)		 SAY 5+0
8+0
8+0
4+0		 5
8
8
4		 241.395
275.441
140.000
112.131		 318,85395
254,81894
363,86232
349,41725
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Sağlık Bilimleri Fakültesi		 Ortez ve Protez
(Burslu) (4 Yıllık)		 SAY 3+0
3+0
3+0
3+0		 3
3
3
3		 245.173
239.327
217.000
256.542		 317,32622
266,54349
316,28014
273,45415
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi		 Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı
(Burslu) (4 Yıllık)		 SAY 4+0
5+0
4+0
3+0		 4
5
4
3		 245.416
278.784
195.000
178.624		 317,23460
253,81223
327,38996
305,05300
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Sağlık Bilimleri Fakültesi		 Beslenme ve Diyetetik
(Ücretli) (4 Yıllık)		 SAY 2+0
2+0
2+0
 2
2
2
 248.842
225.192
172.000
 315,88848
271,84694
340,95834
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi		 Mimarlık
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 SAY 43+0
51+0
72+0
81+0		 29
28
33
69		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi		 Mimarlık
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 SAY 51+0
61+0
61+0
81+0		 47
45
53
54		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Sağlık Bilimleri Fakültesi		 Hemşirelik
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 SAY 68+0
68+0

 68
68

 279.766
312.917

 304,60512
244,39964
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Sağlık Bilimleri Fakültesi		 Ebelik
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 SAY 68+0
68+0
76+0
81+0		 68
68
76
81		 283.501
281.933
285.000
334.735		 303,30501
252,88631
288,19045
251,94263
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi		 İnşaat Mühendisliği
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 SAY 21+0
21+0
25+0
45+0		 6
7
10
12		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi		 İnşaat Mühendisliği
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 SAY 17+0
21+0
25+0
63+0		 12
4
10
6		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi		 Endüstriyel Tasarım
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 SAY 42+0
34+0
34+0
 42
34
34
 305.864
349.978
365.000
 296,11883
235,40395
263,95423
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Sağlık Bilimleri Yüksekokulu		 Ebelik (Yüksekokul)
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 SAY 68+0
68+0
76+0
81+0		 68
68
76
81		 318.283
300.650
308.000
362.198		 292,37422
247,67472
280,36348
245,86314
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Sağlık Bilimleri Fakültesi		 Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 SAY 66+0
66+0
74+0
86+0		 66
66
74
86		 349.044
370.727
300.000
316.252		 283,78965
229,66774
283,05704
256,41992
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Sağlık Bilimleri Yüksekokulu		 Beslenme ve Diyetetik (Yüksekokul)
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 SAY 68+0
68+0
76+0
81+0		 68
68
76
81		 352.926
302.750
278.000
245.987		 282,78069
247,09718
290,90547
277,04054
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Sağlık Bilimleri Fakültesi		 Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
(Ücretli) (4 Yıllık)		 SAY 2+0
2+0
2+0
 2
2
2
 363.802
375.620
310.000
 280,02313
227,68621
279,75519
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Sağlık Bilimleri Fakültesi		 Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 SAY 49+0
50+0
65+0
60+0		 49
32
65
60		 404.358
Dolmadı
349.000
353.540		 270,67590
Dolmadı
268,18787
247,71274
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Sağlık Bilimleri Fakültesi		 Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)		 SAY 2+0
1+0
3+0
 2

3
 404.470
Dolmadı
355.000
 270,64910
Dolmadı
266,64069
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi		 Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 SAY 21+0
25+0
21+0
27+0		 21
4
21
8		 436.603
Dolmadı
530.000
Dolmadı		 264,12173
Dolmadı
231,08437
Dolmadı
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Sağlık Bilimleri Fakültesi		 Ergoterapi
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 SAY 34+0
42+0
42+0
36+0		 34
18
42
36		 452.862
Dolmadı
436.000
432.474		 261,08104
Dolmadı
247,75424
232,46009
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Sağlık Bilimleri Yüksekokulu		 Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Yüksekokul)
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 SAY 51+0
68+0
76+0
72+0		 51
20
76
72		 453.394
Dolmadı
378.000
313.945		 260,98808
Dolmadı
260,70103
256,98941
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Sağlık Bilimleri Fakültesi		 Odyoloji
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 SAY 25+0
66+0
74+0
78+0		 25
1
74
76		 477.670
Dolmadı
512.000
Dolmadı		 256,74685
Dolmadı
233,98895
Dolmadı
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Sağlık Bilimleri Fakültesi		 Ortez ve Protez
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 SAY 12+0
17+0
17+0
27+0		 12
3
17
6		 612.702
Dolmadı
621.000
Dolmadı		 238,29257
Dolmadı
219,56556
Dolmadı
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Sağlık Bilimleri Yüksekokulu		 Odyoloji (Yüksekokul)
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 SAY 25+0
42+0
42+0
36+0		 25
4
42
36		 636.847
Dolmadı
450.000
436.460		 235,60882
Dolmadı
245,01946
231,71731
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi		 Yönetim Bilişim Sistemleri
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)		 EA 11+0
9+0
9+0
6+0		 11
9
9
6		 14.319
22.536
38.900
64.141		 435,45846
373,86287
398,00582
368,42489
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Hukuk Fakültesi		 Hukuk
(Burslu) (4 Yıllık)		 EA 29+0
29+0
30+0
20+0		 29
29
30
20		 14.717
20.626
10.500
14.973		 434,75788
376,34947
434,65774
414,62565
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi		 Psikoloji
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)		 EA 12+0
12+0
14+0
9+0		 12
12
14
9		 16.256
24.375
15.000
22.595		 432,21550
371,56703
424,01836
403,77788
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi		 Psikoloji
(Burslu) (4 Yıllık)		 EA 12+0
12+0
13+0
8+0		 12
12
13
8		 25.161
29.737
20.000
23.681		 422,09197
365,68852
416,01586
402,44049
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi		 Yönetim Bilişim Sistemleri
(Burslu) (4 Yıllık)		 EA 12+0
11+0
11+0
6+0		 12
11
11
6		 26.353
56.470
75.100
88.722		 420,98119
344,05693
376,38083
353,97726
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi		 İşletme
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)		 EA 8+0
7+0
7+0
4+0		 8
7
7
4		 68.837
78.160
83.200
94.356		 393,81356
331,09306
372,32128
350,96869
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Eğitim Fakültesi		 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)		 EA 9+0
8+0
9+0
6+0		 9
8
9
6		 92.774
77.066
50.500
56.137		 382,07594
331,67211
390,16304
373,80584
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi		 İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)		 EA 12+0
12+0
14+0
9+0		 12
12
14
9		 95.518
91.058
62.200
64.346		 380,84232
324,50030
383,34252
368,28552
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Hukuk Fakültesi		 Hukuk
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 EA 158+0
158+0
167+0
174+0		 158
158
167
174		 104.169
104.366
109.000
94.402		 376,99332
318,32188
359,81581
350,94015
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Hukuk Fakültesi		 Hukuk
(Ücretli) (4 Yıllık)		 EA 3+0
3+0
3+0
2+0		 3
3
3
2		 104.968
102.700
101.000
95.924		 376,62867
319,06084
363,70233
350,19389
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi		 İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı
(Burslu) (4 Yıllık)		 EA 12+0
12+0
14+0
9+0		 12
12
14
9		 109.355
99.885
77.700
80.603		 374,73377
320,32685
375,04327
358,47422
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi		 Uluslararası Ticaret ve Finansman
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)		 EA 8+0
9+0
9+0
6+0		 8
9
9
6		 110.901
117.619
112.000
95.705		 374,07282
312,60940
358,70968
350,31140
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Eğitim Fakültesi		 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
(Burslu) (4 Yıllık)		 EA 9+0
8+0
9+0
6+0		 9
8
9
6		 113.911
86.575
54.100
58.876		 372,81121
326,69322
387,92857
371,94266
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi		 Ekonomi ve Finans
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)		 EA 7+0
6+0
6+0
4+0		 7
6
6
4		 114.300
107.141
106.000
117.556		 372,62651
317,07101
361,11760
339,66729
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi		 Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)		 EA 12+0
14+0
14+0
8+0		 12
14
14
8		 123.996
114.289
109.000
103.748		 368,65526
314,01910
359,75642
346,18133
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi		 Psikoloji
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 EA 66+0
65+0
73+0
76+0		 66
65
73
76		 141.318
135.783
143.000
140.780		 362,04997
305,55778
345,35274
329,92566
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi		 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)		 EA 5+0
6+0
6+0
4+0		 5
6
6
4		 143.021
155.534
135.000
119.569		 361,39660
298,63387
348,94508
338,78845
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi		 Psikoloji
(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)		 EA 2+0
3+0
3+0
 2
3
3
 146.348
139.211
144.000
 360,19590
304,27257
344,98409
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi		 Psikoloji
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 EA 66+0
65+0
74+0
68+0		 66
65
74
68		 161.480
142.158
139.000
125.817		 354,90856
303,19828
346,96724
336,07468
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi		 Yönetim Bilişim Sistemleri
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 EA 58+0
51+0
51+0
54+0		 58
51
51
54		 161.869
202.650
240.000
390.427		 354,77318
284,73163
313,21966
268,90327
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi		 Psikoloji
(Ücretli) (4 Yıllık)		 EA 2+0
3+0
3+0
 2
3
3
 163.074
147.165
139.000
 354,36532
301,45876
347,21540
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi		 Lojistik Yönetimi
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)		 EA 6+0
6+0
6+0
4+0		 6
6
6
4		 165.917
187.011
172.000
161.061		 353,41522
288,98841
334,72633
322,32413
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi		 Uluslararası Ticaret ve Finansman
(Burslu) (4 Yıllık)		 EA 8+0
8+0
7+0
5+0		 8
8
7
5		 167.057
162.477
167.000
141.820		 353,04775
296,36442
336,56972
329,51666
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Sağlık Bilimleri Fakültesi		 Sağlık Yönetimi
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)		 EA 6+0
6+0
6+0
6+0		 6
6
6
6		 179.652
189.670
170.000
154.331		 348,95295
288,24715
335,24104
324,77766
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Sağlık Bilimleri Fakültesi		 Çocuk Gelişimi
(Burslu) (4 Yıllık)		 EA 9+0
12+0
14+0
9+0		 9
12
14
9		 183.195
157.414
168.000
141.305		 347,85595
297,99849
336,19108
329,72131
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi		 Havacılık Yönetimi
(Burslu) (4 Yıllık)		 EA 6+0
6+0
15+0
15+0		 6
6
15
15		 184.106
172.864
177.000
176.227		 347,56731
293,11190
332,75999
317,15672
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi		 Lojistik Yönetimi
(Burslu) (4 Yıllık)		 EA 3+0
6+0
5+0
4+0		 3
6
5
4		 184.554
217.765
236.000
203.190		 347,42510
280,89849
314,32137
308,77873
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi		 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
(Burslu) (4 Yıllık)		 EA 8+0
11+0
11+0
7+0		 8
11
11
7		 186.174
187.544
145.000
115.428		 346,93089
288,84111
344,87701
340,62828
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi		 Yönetim Bilişim Sistemleri
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 EA 68+0
59+0
59+0
54+0		 68
59
59
54		 217.743
276.845
316.000
499.086		 337,95921
267,83030
294,25175
253,63672
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi		 İnsan Kaynakları Yönetimi
(Burslu) (4 Yıllık)		 EA 4+0
5+0
5+0
4+0		 4
5
5
4		 223.995
229.174
238.000
212.899		 336,31106
278,11260
313,87004
306,02108
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Sağlık Bilimleri Fakültesi		 Sağlık Yönetimi
(Burslu) (4 Yıllık)		 EA 9+0
12+0
15+0
10+0		 9
12
15
10		 234.780
246.898
210.000
198.303		 333,57634
274,01073
322,06305
310,22677
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Eğitim Fakültesi		 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 EA 51+0
42+0
51+0
49+0		 51
42
51
49		 240.866
177.269
168.000
174.682		 332,12970
291,76090
335,89599
317,68980
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Sağlık Bilimleri Yüksekokulu		 Çocuk Gelişimi (Yüksekokul)
(Burslu) (4 Yıllık)		 EA 6+0
12+0
14+0
9+0		 6
12
14
9		 249.797
236.906
223.000
188.140		 329,97205
276,27652
318,13637
313,34412
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi		 Bankacılık ve Sigortacılık
(Burslu) (4 Yıllık)		 EA 5+0
6+0
6+0
4+0		 5
6
6
4		 257.006
266.165
265.000
213.154		 328,25803
269,97943
306,58929
305,95518
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Sağlık Bilimleri Yüksekokulu		 Sosyal Hizmet (Yüksekokul)
(Burslu) (4 Yıllık)		 EA 4+0
6+0
5+0
6+0		 4
6
5
6		 294.737
295.150
262.000
230.528		 320,13965
264,29993
307,22737
301,22570
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Eğitim Fakültesi		 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 EA 51+0
42+0
51+0
49+0		 49
42
51
49		 Dolmadı
238.320
219.000
242.618		 Dolmadı
275,94346
319,37413
298,16164
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Sağlık Bilimleri Fakültesi		 Sosyal Hizmet
(Burslu) (4 Yıllık)		 EA 8+0
12+0
12+0
7+0		 8
12
12
7		 302.150
259.777
180.000
172.167		 318,65022
271,28425
331,88193
318,51855
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi		 İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 EA 68+0
68+0
76+0
81+0		 68
68
76
81		 328.615
336.818
344.000
391.929		 313,55197
256,94530
288,28844
268,66535
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi		 İşletme
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 EA 42+0
38+0
38+0
36+0		 42
38
38
36		 347.347
376.216
422.000
691.085		 310,17984
250,73403
273,74708
232,87332
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi		 İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 EA 68+0
68+0
76+0
81+0		 68
68
76
81		 348.451
356.063
382.000
428.688		 309,98946
253,85106
280,95147
263,11348
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi		 Uluslararası Ticaret ve Finansman
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 EA 42+0
51+0
51+0
54+0		 42
51
51
54		 411.565
476.138
505.000
690.032		 299,75681
237,16455
260,70598
232,97136
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi		 Ekonomi ve Finans
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 EA 38+0
34+0
34+0
36+0		 38
34
34
34		 449.476
509.538
576.000
Dolmadı		 294,21129
232,99072
250,86635
Dolmadı
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi		 Lojistik Yönetimi
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 EA 34+0
34+0
34+0
36+0		 34
27
34
33		 512.093
Dolmadı
674.000
Dolmadı		 285,99485
Dolmadı
239,15614
Dolmadı
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi		 Uluslararası Ticaret ve Finansman
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 EA 42+0
42+0
43+0
45+0		 42
30
43
37		 512.491
Dolmadı
655.000
Dolmadı		 285,94444
Dolmadı
241,34720
Dolmadı
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Sağlık Bilimleri Fakültesi		 Çocuk Gelişimi
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 EA 51+0
66+0
73+0
77+0		 51
32
73
77		 528.096
Dolmadı
601.000
645.502		 284,04484
Dolmadı
247,74329
237,32365
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi		 Lojistik Yönetimi
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 EA 17+0
34+0
30+0
36+0		 17
2
30
14		 544.519
Dolmadı
814.000
Dolmadı		 282,06285
Dolmadı
225,04245
Dolmadı
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi		 Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 EA 68+0
76+0
76+0
72+0		 68
59
76
72		 575.621
Dolmadı
569.000
648.431		 278,48836
Dolmadı
251,86864
237,03188
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi		 Havacılık Yönetimi
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 EA 34+0
34+0

 34
20

 636.510
Dolmadı

 271,90495
Dolmadı
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi		 Bankacılık ve Sigortacılık
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 EA 25+0
34+0
34+0
36+0		 25
9
34
31		 646.673
Dolmadı
796.000
Dolmadı		 270,84540
Dolmadı
226,65217
Dolmadı
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Sağlık Bilimleri Fakültesi		 Sağlık Yönetimi
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 EA 34+0
34+0
34+0
54+0		 34
15
34
23		 648.081
Dolmadı
729.000
Dolmadı		 270,70529
Dolmadı
233,22945
Dolmadı
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi		 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 EA 42+0
59+0
59+0
63+0		 42
22
59
61		 668.127
Dolmadı
763.000
Dolmadı		 268,69785
Dolmadı
229,87681
Dolmadı
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Sağlık Bilimleri Fakültesi		 Sağlık Yönetimi
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 EA 51+0
68+0
85+0
90+0		 51
24
85
79		 673.427
Dolmadı
762.000
Dolmadı		 268,17208
Dolmadı
229,96245
Dolmadı
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Sağlık Bilimleri Yüksekokulu		 Çocuk Gelişimi (Yüksekokul)
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 EA 34+0
68+0
76+0
81+0		 34
9
76
81		 686.186
Dolmadı
708.000
746.638		 266,92198
Dolmadı
235,37646
227,08246
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi		 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 EA 25+0
34+0
34+0
36+0		 25
12
34
22		 686.465
Dolmadı
736.000
Dolmadı		 266,89460
Dolmadı
232,53544
Dolmadı
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi		 İnsan Kaynakları Yönetimi
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 EA 22+0
25+0
25+0
36+0		 22
5
25
16		 747.526
Dolmadı
778.000
Dolmadı		 261,16011
Dolmadı
228,32699
Dolmadı
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Sağlık Bilimleri Fakültesi		 Sosyal Hizmet
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 EA 42+0
68+0
68+0
63+0		 42
17
68
58		 754.097
Dolmadı
740.000
Dolmadı		 260,55668
Dolmadı
232,10522
Dolmadı
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
Sağlık Bilimleri Yüksekokulu		 Sosyal Hizmet (Yüksekokul)
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 EA 21+0
34+0
31+0
54+0		 21
4
31
11		 1.294.869
Dolmadı
751.000
Dolmadı		 219,53824
Dolmadı
231,00078
Dolmadı
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Eğitim Fakültesi		 İngilizce Öğretmenliği
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)		 DİL 8+0
8+0
8+0
6+0		 8
8
8
6		 11.385
9.405
7.720
8.723		 441,38376
413,81830
435,93160
427,19937
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Eğitim Fakültesi		 İngilizce Öğretmenliği
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 DİL 47+0
42+0
47+0
49+0		 47
42
47
49		 28.175
24.042
20.700
24.101		 387,72743
360,57574
382,01017
364,89799
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ
(Vakıf) Eğitim Fakültesi		 Özel Eğitim Öğretmenliği
(Burslu) (4 Yıllık)		 SÖZ 8+0
8+0
8+0
6+0		 8
8
8
6		 7.493
5.514
7.180
7.833		 426,29910
388,73508
413,23044
415,08881
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ
(Vakıf) İletişim Fakültesi		 Halkla İlişkiler ve Reklamcılık
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)		 SÖZ 14+0
14+0
14+0
8+0		 14
14
14
8		 9.582
10.091
12.900
13.929		 420,76144
374,54094
398,70756
401,50835
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ
(Vakıf) Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi		 Görsel İletişim Tasarımı
(Burslu) (4 Yıllık)		 SÖZ 8+0
6+0
6+0
3+0		 8
6
6
3		 10.031
10.004
16.100
19.196		 419,77589
374,77211
392,91352
393,85095
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ
(Vakıf) Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi		 Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(Burslu) (4 Yıllık)		 SÖZ 12+0
12+0
12+0
7+0		 12
12
12
7		 12.621
10.852
9.950
6.894		 414,39010
372,73206
405,31655
417,91966
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ
(Vakıf) İletişim Fakültesi		 Yeni Medya ve İletişim
(Burslu) (4 Yıllık)		 SÖZ 9+0
9+0
9+0
6+0		 9
9
9
6		 13.819
16.710
21.500
22.867		 412,22158
361,61457
384,86602
389,22720
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ
(Vakıf) Eğitim Fakültesi		 Okul Öncesi Öğretmenliği
(Burslu) (4 Yıllık)		 SÖZ 9+0
8+0
10+0
6+0		 9
8
10
6		 19.309
15.142
18.300
11.704		 404,11305
364,14011
389,44937
405,71636
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ
(Vakıf) İletişim Fakültesi		 Medya ve Görsel Sanatlar
(Burslu) (4 Yıllık)		 SÖZ 8+0
8+0
8+0
5+0		 8
8
8
5		 20.142
28.426
48.400
39.565		 403,01210
346,64646
359,80603
373,87199
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ
(Vakıf) İletişim Fakültesi		 Radyo, Televizyon ve Sinema
(Burslu) (4 Yıllık)		 SÖZ 11+0
11+0
11+0
6+0		 11
11
11
6		 21.035
27.925
25.600
20.923		 401,92641
347,14894
379,87626
391,61475
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ
(Vakıf) İletişim Fakültesi		 Halkla İlişkiler ve Reklamcılık
(Burslu) (4 Yıllık)		 SÖZ 14+0
14+0
14+0
8+0		 14
14
14
8		 26.624
30.958
35.800
32.877		 395,76713
344,09818
369,45961
379,25968
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ
(Vakıf) Eğitim Fakültesi		 Özel Eğitim Öğretmenliği
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 SÖZ 47+0
47+0
47+0
49+0		 47
47
47
49		 41.261
39.792
39.800
59.886		 383,32699
336,51215
366,12922
361,01500
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ
(Vakıf) İletişim Fakültesi		 Gazetecilik
(Burslu) (4 Yıllık)		 SÖZ 5+0
5+0
5+0
3+0		 5
5
5
3		 48.775
58.233
66.900
33.868		 378,19706
324,11165
348,61992
378,42056
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
Eğitim Fakültesi		 Okul Öncesi Öğretmenliği
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 SÖZ 51+0
42+0
55+0
54+0		 51
42
55
54		 68.607
76.994
79.300
90.110		 367,07677
314,55063
342,36490
346,91215
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi		 Görsel İletişim Tasarımı
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 SÖZ 41+0
34+0
34+0
27+0		 41
34
34
27		 182.802
237.985
191.000
356.949		 330,05224
268,70451
305,52768
284,66328
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi		 Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 SÖZ 68+0
68+0
68+0
63+0		 68
68
68
63		 189.233
305.942
213.000
241.692		 328,58250
256,66986
300,39462
305,31284
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
İletişim Fakültesi		 Yeni Medya ve İletişim
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 SÖZ 51+0
51+0
51+0
54+0		 51
51
51
54		 256.661
306.480
355.000
569.571		 315,25896
256,58327
272,88986
254,75809
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
İletişim Fakültesi		 Radyo, Televizyon ve Sinema
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 SÖZ 59+0
59+0
59+0
54+0		 59
59
59
54		 320.082
470.195
346.000
528.409		 304,96888
233,85690
274,33672
260,04571
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
İletişim Fakültesi		 Medya ve Görsel Sanatlar
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 SÖZ 45+0
45+0
42+0
45+0		 45
45
42
45		 393.820
508.423
529.000
744.315		 294,50481
228,51000
246,45511
233,94599
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
İletişim Fakültesi		 Halkla İlişkiler ve Reklamcılık
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 SÖZ 76+0
76+0
76+0
72+0		 76
76
76
72		 432.158
476.742
434.000
582.411		 289,60814
233,00357
260,22903
253,18166
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
İletişim Fakültesi		 Halkla İlişkiler ve Reklamcılık
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 SÖZ 76+0
76+0
76+0
72+0		 76
76
76
72		 502.339
497.113
549.000
736.482		 281,21844
230,20343
243,67802
234,86637
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
İletişim Fakültesi		 Gazetecilik
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 SÖZ 29+0
25+0
25+0
27+0		 29
21
25
27		 664.620
Dolmadı
533.000
644.475		 264,24363
Dolmadı
245,93365
245,61718
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2023 || İstanbul Medipol Üniversitesi bölümleri, taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları
Üniversite Adı Bölüm Adı Puan
Türü		 Kont.
2022
2021		 Yer.
2022
2021		 Taban
Puanı
2022
2021		 Başarı
Sırası
2022
2021
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu		 Uygulamalı İngilizce Çevirmenlik
(İngilizce) (İÖ) (Burslu) (2 Yıllık)		 TYT 6+0
6+0		 6
6		 404,81801
359,89213		 174.436
138.913
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
Meslek Yüksekokulu		 Bilgisayar Programcılığı
(Burslu) (2 Yıllık)		 TYT 12+0
12+0		 12
12		 399,86203
326,11568		 188.292
238.322
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu		 Uygulamalı İngilizce Çevirmenlik
(İngilizce) (Burslu) (2 Yıllık)		 TYT 11+0
11+0		 11
11		 389,71229
328,95608		 219.727
228.129
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
Meslek Yüksekokulu		 Bilgisayar Programcılığı
(İÖ) (Burslu) (2 Yıllık)		 TYT 9+0
8+0		 9
8		 381,84256
316,03217		 247.411
279.419
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
Meslek Yüksekokulu		 Anestezi
(Burslu) (2 Yıllık)		 TYT 12+0
12+0		 12
12		 367,25075
313,70476		 307.162
289.826
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu		 Anestezi
(Burslu) (2 Yıllık)		 TYT 12+0
12+0		 12
12		 364,91625
308,99183		 317.981
311.970
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2023 || İstanbul Medipol Üniversitesi bölümleri, taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu		 İlk ve Acil Yardım
(Burslu) (2 Yıllık)		 TYT 12+0
12+0		 12
12		 360,91411
316,51449		 336.902
277.292
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu		 Diş Protez Teknolojisi
(Burslu) (2 Yıllık)		 TYT 12+0
12+0		 12
12		 358,29526
288,74742		 349.890
430.120
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu		 Anestezi
(İÖ) (Burslu) (2 Yıllık)		 TYT 8+0
8+0		 8
8		 358,22455
300,52886		 350.231
356.355
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu		 Eczane Hizmetleri
(Burslu) (2 Yıllık)		 TYT 5+0
5+0		 5
5		 357,68875
306,89887		 352.934
322.389
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu		 Fizyoterapi
(İngilizce) (Burslu) (2 Yıllık)		 TYT 12+0
12+0		 12
12		 355,73872
308,22293		 363.062
315.671
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu		 Anestezi
(İngilizce) (Burslu) (2 Yıllık)		 TYT 12+0
12+0		 12
12		 355,20044
306,48186		 365.979
324.508
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu		 İlk ve Acil Yardım
(İngilizce) (Burslu) (2 Yıllık)		 TYT 12+0
12+0		 12
12		 354,43415
305,91284		 370.141
327.325
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
Meslek Yüksekokulu		 İlk ve Acil Yardım
(Burslu) (2 Yıllık)		 TYT 12+0
12+0		 12
12		 353,82371
310,24146		 373.514
305.903
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu		 Fizyoterapi
(Burslu) (2 Yıllık)		 TYT 12+0
12+0		 12
12		 349,76831
299,71284		 396.140
361.104
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
Adalet Meslek Yüksekokulu		 Adalet
(İÖ) (Burslu) (2 Yıllık)		 TYT 8+0
8+0		 8
8		 345,62147
274,97659		 420.677
536.193
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
Meslek Yüksekokulu		 İç Mekan Tasarımı
(İÖ) (Burslu) (2 Yıllık)		 TYT 5+0
4+0		 5
4		 345,42740
295,28182		 421.880
387.419
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
Meslek Yüksekokulu		 Fizyoterapi
(Burslu) (2 Yıllık)		 TYT 12+0
12+0		 12
12		 344,39074
301,54691		 428.226
350.688
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu		 İşletme Yönetimi
(Burslu) (2 Yıllık)		 TYT 5+0
5+0		 5
5		 343,94654
280,58960		 430.991
490.177
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
Meslek Yüksekokulu		 İç Mekan Tasarımı
(Burslu) (2 Yıllık)		 TYT 11+0
11+0		 11
11		 343,00792
290,35466		 436.841
419.278
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
Meslek Yüksekokulu		 Diş Protez Teknolojisi
(Burslu) (2 Yıllık)		 TYT 12+0
12+0		 12
12		 342,94896
285,53673		 437.228
452.781
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
Adalet Meslek Yüksekokulu		 Adalet
(Burslu) (2 Yıllık)		 TYT 12+0
12+0		 12
12		 342,84443
288,27918		 437.883
433.306
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu		 Lojistik
(Burslu) (2 Yıllık)		 TYT 6+0
6+0		 6
6		 341,34617
280,27860		 447.333
492.587
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu		 Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(Burslu) (2 Yıllık)		 TYT 12+0
12+0		 12
12		 338,68203
290,81494		 464.945
416.162
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
Meslek Yüksekokulu		 Mimari Restorasyon
(Burslu) (2 Yıllık)		 TYT 11+0
11+0		 11
11		 338,65745
278,53327		 465.130
506.577
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu		 Diş Protez Teknolojisi
(İÖ) (Burslu) (2 Yıllık)		 TYT 8+0
8+0		 8
8		 336,71653
270,67291		 478.264
574.514
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu		 Ağız ve Diş Sağlığı
(Burslu) (2 Yıllık)		 TYT 12+0
12+0		 12
12		 334,25017
286,12494		 495.465
448.632
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
Meslek Yüksekokulu		 İnşaat Teknolojisi
(Burslu) (2 Yıllık)		 TYT 9+0
9+0		 9
9		 331,65565
279,59307		 514.224
497.991
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu		 Optisyenlik
(İÖ) (Burslu) (2 Yıllık)		 TYT 8+0
8+0		 8
8		 331,47389
286,37322		 515.527
446.781
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu		 Fizyoterapi
(İÖ) (Burslu) (2 Yıllık)		 TYT 8+0
8+0		 8
8		 331,44457
289,00225		 515.731
428.383
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu		 Dış Ticaret
(Burslu) (2 Yıllık)		 TYT 6+0
6+0		 6
6		 331,32565
276,03479		 516.568
527.279
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
Meslek Yüksekokulu		 Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(Burslu) (2 Yıllık)		 TYT 12+0
12+0		 12
12		 330,12819
293,13577		 525.276
401.001
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
Meslek Yüksekokulu		 Bilgisayar Programcılığı
(%50 İndirimli) (2 Yıllık)		 TYT 68+0
68+0		 68
68		 329,60167
273,68681		 529.228
547.534
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
Meslek Yüksekokulu		 Tıbbi Laboratuvar Teknikleri
(Burslu) (2 Yıllık)		 TYT 12+0
12+0		 12
12		 329,53667
284,83791		 529.708
457.781
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu		 Tıbbi Laboratuvar Teknikleri
(Burslu) (2 Yıllık)		 TYT 12+0
12+0		 12
12		 329,13751
283,81938		 532.695
465.327
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu		 Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri
(Burslu) (2 Yıllık)		 TYT 9+0
9+0		 9
9		 329,10613
269,86858		 532.912
581.963
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu		 Patoloji Laboratuvar Teknikleri
(Burslu) (2 Yıllık)		 TYT 8+0
6+0		 8
6		 328,89463
275,86806		 534.528
528.669