İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2023 || İstanbul Medipol Üniversitesi bölümleri, taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları

Bu yıl gerçekleşen YKS sınavı sonuçlarının açıklanmasının ardından tercihte bulunacak adaylar İstanbul Medipol Üniversitesi taban puanları ve başarı sıralamaları hakkında araştırma yapıyor. İstanbul ilinde bulunan vakıf üniversitelerinden biri olan Medipol Üniversitesi bölümleri, taban puanları ve başarı sıralamaları ile ilgili pek çok bilgiyi sizin için bir araya getirdik. İstanbul Medipol Üniversitesi taban puanları ve başarı sıralamalarına ilişkin veriler, ÖSYM ve YÖK Atlas tarafından yayınlanmış, en son ve güncel olan puanlardır. İşte, İstanbul Medipol Üniversitesi 4 yıllık bölümleri ile 2 yıllık (ön lisans) bölümleri taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları 2023!
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI, BAŞARI SIRALAMALARI VE KONTENJANLARI 2023
|Üniversite Adı
|Bölüm Adı
|Puan
Türü
|Kont.
2022
2021
2020
2019
|Yer.
2022
2021
2020
2019
|Başarı
Sırası
2022
2021
2020
2019
|Taban
Puanı
2022
2021
2020
2019
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ
Uluslararası Tıp Fakültesi
|Tıp
(İngilizce) (Burslu) (6 Yıllık)
|SAY
|10+0
10+0
10+0
10+0
|10
10
10
10
|70
51
36
77
|552,37785
536,19794
554,27566
547,58683
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Tıp Fakültesi
|Tıp
(Burslu) (6 Yıllık)
|SAY
|21+0
18+0
17+0
11+0
|21
18
17
11
|1.292
559
443
942
|538,56163
514,65882
544,78482
531,79824
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
|Bilgisayar Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|10+0
10+0
10+0
10+0
|10
10
10
10
|9.748
16.518
22.900
32.293
|513,39320
440,04116
489,17146
446,63118
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|10+0
10+0
10+0
10+0
|10
10
10
10
|18.852
25.238
27.900
34.149
|497,98184
424,97231
482,48031
443,64065
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Diş Hekimliği Fakültesi
|Diş Hekimliği
(Burslu) (5 Yıllık)
|SAY
|15+0
14+0
15+0
10+0
|15
14
15
10
|22.119
18.029
19.600
15.712
|493,08102
437,07231
493,98163
476,88261
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Diş Hekimliği Fakültesi
|Diş Hekimliği
(İngilizce) (Burslu) (5 Yıllık)
|SAY
|12+0
11+0
14+0
9+0
|12
11
14
9
|23.586
22.263
20.300
17.949
|490,94505
429,68388
492,89026
472,08873
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Tıp Fakültesi
|Tıp
(%50 İndirimli) (6 Yıllık)
|SAY
|117+0
100+0
91+0
91+0
|117
100
91
91
|23.598
23.539
19.500
19.730
|490,92126
427,66898
494,05220
468,61180
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Tıp Fakültesi
|Tıp
(Ücretli) (6 Yıllık)
|SAY
|2+0
2+0
2+0
3+0
|2
2
2
3
|23.898
23.636
19.600
19.912
|490,50947
427,52572
493,92499
468,24346
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Eczacılık Fakültesi
|Eczacılık
(İngilizce) (Burslu) (5 Yıllık)
|SAY
|9+0
9+0
9+0
—
|9
9
9
—
|32.938
32.222
33.700
—
|478,48228
414,56453
475,02506
—
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
|Endüstri Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|11+0
11+0
11+0
6+0
|11
11
11
6
|35.917
43.618
45.900
46.362
|474,72441
399,88059
460,00974
425,03665
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Diş Hekimliği Fakültesi
|Diş Hekimliği
(Ücretli) (5 Yıllık)
|SAY
|2+0
2+0
3+0
—
|2
2
3
—
|36.195
39.548
39.100
—
|474,34997
404,84568
468,17388
—
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Eczacılık Fakültesi
|Eczacılık
(Burslu) (5 Yıllık)
|SAY
|14+0
14+0
13+0
8+0
|14
14
13
8
|38.451
36.881
35.100
30.872
|471,49141
408,24847
473,22005
448,93850
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Diş Hekimliği Fakültesi
|Diş Hekimliği
(İngilizce) (Ücretli) (5 Yıllık)
|SAY
|2+0
1+0
2+0
—
|2
1
2
—
|45.481
40.623
41.500
—
|462,97730
403,51363
465,24581
—
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Diş Hekimliği Fakültesi
|Diş Hekimliği
(%50 İndirimli) (5 Yıllık)
|SAY
|83+0
74+0
82+0
85+0
|83
74
82
85
|47.775
39.540
38.100
34.616
|460,24925
404,86128
469,48149
442,80772
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Diş Hekimliği Fakültesi
|Diş Hekimliği
(İngilizce) (%50 İndirimli) (5 Yıllık)
|SAY
|66+0
58+0
74+0
76+0
|66
58
74
76
|51.147
41.999
40.900
40.559
|456,27269
401,80891
465,93977
433,54233
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Dil ve Konuşma Terapisi
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|8+0
8+0
8+0
4+0
|8
8
8
4
|51.768
47.812
42.900
39.095
|455,51137
394,88791
463,60451
435,75915
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
|Biyomedikal Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|10+0
10+0
10+0
10+0
|10
10
10
10
|59.265
54.884
46.400
50.037
|447,03089
386,57656
459,40607
419,65708
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Dil ve Konuşma Terapisi
(Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|8+0
8+0
8+0
4+0
|8
8
8
4
|59.601
51.370
46.900
42.143
|446,66029
390,63110
458,85320
431,22051
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Eczacılık Fakültesi
|Eczacılık
(Ücretli) (5 Yıllık)
|SAY
|2+0
2+0
3+0
—
|2
2
3
—
|60.108
58.370
60.000
—
|446,07244
382,78211
443,75933
—
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Eczacılık Fakültesi
|Eczacılık
(İngilizce) (Ücretli) (5 Yıllık)
|SAY
|1+0
2+0
2+0
—
|1
2
2
—
|64.542
65.479
67.900
—
|441,14832
375,23666
434,68238
—
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Eczacılık Fakültesi
|Eczacılık
(%50 İndirimli) (5 Yıllık)
|SAY
|74+0
74+0
74+0
68+0
|74
74
74
68
|65.774
57.792
59.200
60.089
|439,81311
383,42560
444,61691
406,05474
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Eczacılık Fakültesi
|Eczacılık
(İngilizce) (%50 İndirimli) (5 Yıllık)
|SAY
|50+0
49+0
49+0
—
|50
49
49
—
|72.980
64.870
66.500
—
|431,94388
375,85499
436,26473
—
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi
|Mimarlık
(Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|7+0
9+0
13+0
9+0
|7
9
13
9
|80.956
78.202
75.000
59.652
|423,82022
362,58980
426,50464
406,61714
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi
|Mimarlık
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|9+0
11+0
11+0
9+0
|9
11
11
9
|81.043
75.674
75.600
66.235
|423,72862
365,02465
425,85383
398,00354
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Eğitim Fakültesi
|İlköğretim Matematik Öğretmenliği
(Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|8+0
8+0
8+0
5+0
|8
8
8
5
|82.906
74.451
67.300
73.719
|421,89021
366,21729
435,31054
388,91079
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Beslenme ve Diyetetik
(Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|12+0
12+0
14+0
10+0
|12
12
14
10
|90.202
70.021
65.400
50.396
|414,59553
370,59779
437,55758
419,13368
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|9+0
9+0
12+0
7+0
|9
9
12
7
|91.831
92.713
71.300
54.976
|413,16421
349,32284
430,73471
412,83096
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Hemşirelik
(Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|14+0
12+0
18+0
12+0
|14
12
18
12
|99.899
82.488
82.600
88.454
|405,59297
358,42891
418,04962
372,16163
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Hemşirelik
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|12+0
12+0
15+0
15+0
|12
12
15
15
|101.878
93.309
111.000
115.403
|403,75660
348,80632
388,58805
346,53681
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi
|Endüstriyel Tasarım
(Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|8+0
6+0
6+0
—
|8
6
6
—
|110.054
123.021
107.000
—
|396,54471
325,22538
392,50056
—
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
|İnşaat Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|3+0
4+0
5+0
7+0
|3
4
5
7
|111.627
118.201
126.000
138.244
|395,15650
328,72676
375,15546
329,02983
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
(Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|12+0
12+0
14+0
10+0
|12
12
14
10
|121.272
83.846
65.800
48.696
|387,12168
357,17592
437,01597
421,66701
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
|İnşaat Mühendisliği
(Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|4+0
4+0
5+0
5+0
|4
4
5
5
|121.922
128.464
128.000
122.168
|386,61723
321,41959
373,30146
340,96121
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
|Endüstri Mühendisliği
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|59+0
59+0
59+0
54+0
|59
59
59
54
|130.297
161.970
199.000
258.436
|380,01380
300,84104
325,26017
272,83545
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Sağlık Bilimleri Yüksekokulu
|Beslenme ve Diyetetik (Yüksekokul)
(Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|12+0
12+0
14+0
9+0
|12
12
14
9
|140.583
103.686
92.600
77.832
|372,50825
340,11174
407,33776
384,00271
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Ergoterapi
(Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|6+0
8+0
8+0
4+0
|6
8
8
4
|141.959
144.929
125.000
99.692
|371,50639
310,73237
375,82622
360,81855
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Sağlık Bilimleri Yüksekokulu
|Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Yüksekokul)
(Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|9+0
12+0
14+0
8+0
|9
12
14
8
|154.215
175.721
130.000
99.096
|363,23188
293,64083
371,69353
361,37193
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Eğitim Fakültesi
|İlköğretim Matematik Öğretmenliği
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|42+0
42+0
42+0
45+0
|42
42
42
45
|155.690
147.425
178.000
249.688
|362,24927
309,22356
337,41021
275,73079
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Dil ve Konuşma Terapisi
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|47+0
42+0
42+0
36+0
|47
42
42
36
|159.175
127.126
87.900
83.528
|359,94981
322,34841
412,20310
377,49002
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Ebelik
(Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|12+0
12+0
14+0
9+0
|12
12
14
9
|162.183
149.159
158.000
160.508
|358,08724
308,18279
350,44783
314,96475
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Dil ve Konuşma Terapisi
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|47+0
42+0
42+0
36+0
|47
42
42
36
|199.930
253.345
113.000
98.530
|337,33799
261,75912
386,60343
361,93182
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Sağlık Bilimleri Yüksekokulu
|Ebelik (Yüksekokul)
(Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|12+0
12+0
14+0
9+0
|12
12
14
9
|203.133
191.368
189.000
199.077
|335,76445
286,05651
330,78837
295,38275
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Odyoloji
(Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|5+0
12+0
13+0
9+0
|5
12
13
9
|219.045
262.318
118.000
100.174
|328,35078
258,86669
382,26067
360,34846
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Hemşirelik
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|76+0
68+0
102+0
108+0
|76
68
102
108
|222.370
205.269
228.000
250.155
|326,86724
279,91633
311,31402
275,57914
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Beslenme ve Diyetetik
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|66+0
66+0
74+0
85+0
|66
66
74
85
|240.913
225.201
164.000
167.845
|319,05054
271,84198
346,18231
310,79989
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Sağlık Bilimleri Yüksekokulu
|Odyoloji (Yüksekokul)
(Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|5+0
8+0
8+0
4+0
|5
8
8
4
|241.395
275.441
140.000
112.131
|318,85395
254,81894
363,86232
349,41725
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Ortez ve Protez
(Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|3+0
3+0
3+0
3+0
|3
3
3
3
|245.173
239.327
217.000
256.542
|317,32622
266,54349
316,28014
273,45415
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi
|Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı
(Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|4+0
5+0
4+0
3+0
|4
5
4
3
|245.416
278.784
195.000
178.624
|317,23460
253,81223
327,38996
305,05300
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Beslenme ve Diyetetik
(Ücretli) (4 Yıllık)
|SAY
|2+0
2+0
2+0
—
|2
2
2
—
|248.842
225.192
172.000
—
|315,88848
271,84694
340,95834
—
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi
|Mimarlık
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|43+0
51+0
72+0
81+0
|29
28
33
69
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi
|Mimarlık
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|51+0
61+0
61+0
81+0
|47
45
53
54
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Hemşirelik
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|68+0
68+0
—
—
|68
68
—
—
|279.766
312.917
—
—
|304,60512
244,39964
—
—
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Ebelik
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|68+0
68+0
76+0
81+0
|68
68
76
81
|283.501
281.933
285.000
334.735
|303,30501
252,88631
288,19045
251,94263
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
|İnşaat Mühendisliği
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|21+0
21+0
25+0
45+0
|6
7
10
12
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
|İnşaat Mühendisliği
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|17+0
21+0
25+0
63+0
|12
4
10
6
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi
|Endüstriyel Tasarım
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|42+0
34+0
34+0
—
|42
34
34
—
|305.864
349.978
365.000
—
|296,11883
235,40395
263,95423
—
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Sağlık Bilimleri Yüksekokulu
|Ebelik (Yüksekokul)
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|68+0
68+0
76+0
81+0
|68
68
76
81
|318.283
300.650
308.000
362.198
|292,37422
247,67472
280,36348
245,86314
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|66+0
66+0
74+0
86+0
|66
66
74
86
|349.044
370.727
300.000
316.252
|283,78965
229,66774
283,05704
256,41992
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Sağlık Bilimleri Yüksekokulu
|Beslenme ve Diyetetik (Yüksekokul)
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|68+0
68+0
76+0
81+0
|68
68
76
81
|352.926
302.750
278.000
245.987
|282,78069
247,09718
290,90547
277,04054
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
(Ücretli) (4 Yıllık)
|SAY
|2+0
2+0
2+0
—
|2
2
2
—
|363.802
375.620
310.000
—
|280,02313
227,68621
279,75519
—
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|49+0
50+0
65+0
60+0
|49
32
65
60
|404.358
Dolmadı
349.000
353.540
|270,67590
Dolmadı
268,18787
247,71274
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|SAY
|2+0
1+0
3+0
—
|2
—
3
—
|404.470
Dolmadı
355.000
—
|270,64910
Dolmadı
266,64069
—
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi
|Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|21+0
25+0
21+0
27+0
|21
4
21
8
|436.603
Dolmadı
530.000
Dolmadı
|264,12173
Dolmadı
231,08437
Dolmadı
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Ergoterapi
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|34+0
42+0
42+0
36+0
|34
18
42
36
|452.862
Dolmadı
436.000
432.474
|261,08104
Dolmadı
247,75424
232,46009
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Sağlık Bilimleri Yüksekokulu
|Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Yüksekokul)
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|51+0
68+0
76+0
72+0
|51
20
76
72
|453.394
Dolmadı
378.000
313.945
|260,98808
Dolmadı
260,70103
256,98941
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Odyoloji
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|25+0
66+0
74+0
78+0
|25
1
74
76
|477.670
Dolmadı
512.000
Dolmadı
|256,74685
Dolmadı
233,98895
Dolmadı
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Ortez ve Protez
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|12+0
17+0
17+0
27+0
|12
3
17
6
|612.702
Dolmadı
621.000
Dolmadı
|238,29257
Dolmadı
219,56556
Dolmadı
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Sağlık Bilimleri Yüksekokulu
|Odyoloji (Yüksekokul)
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|25+0
42+0
42+0
36+0
|25
4
42
36
|636.847
Dolmadı
450.000
436.460
|235,60882
Dolmadı
245,01946
231,71731
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi
|Yönetim Bilişim Sistemleri
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|11+0
9+0
9+0
6+0
|11
9
9
6
|14.319
22.536
38.900
64.141
|435,45846
373,86287
398,00582
368,42489
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Hukuk Fakültesi
|Hukuk
(Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|29+0
29+0
30+0
20+0
|29
29
30
20
|14.717
20.626
10.500
14.973
|434,75788
376,34947
434,65774
414,62565
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
|Psikoloji
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|12+0
12+0
14+0
9+0
|12
12
14
9
|16.256
24.375
15.000
22.595
|432,21550
371,56703
424,01836
403,77788
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
|Psikoloji
(Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|12+0
12+0
13+0
8+0
|12
12
13
8
|25.161
29.737
20.000
23.681
|422,09197
365,68852
416,01586
402,44049
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi
|Yönetim Bilişim Sistemleri
(Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|12+0
11+0
11+0
6+0
|12
11
11
6
|26.353
56.470
75.100
88.722
|420,98119
344,05693
376,38083
353,97726
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi
|İşletme
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|8+0
7+0
7+0
4+0
|8
7
7
4
|68.837
78.160
83.200
94.356
|393,81356
331,09306
372,32128
350,96869
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Eğitim Fakültesi
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|9+0
8+0
9+0
6+0
|9
8
9
6
|92.774
77.066
50.500
56.137
|382,07594
331,67211
390,16304
373,80584
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi
|İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|12+0
12+0
14+0
9+0
|12
12
14
9
|95.518
91.058
62.200
64.346
|380,84232
324,50030
383,34252
368,28552
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Hukuk Fakültesi
|Hukuk
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|EA
|158+0
158+0
167+0
174+0
|158
158
167
174
|104.169
104.366
109.000
94.402
|376,99332
318,32188
359,81581
350,94015
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Hukuk Fakültesi
|Hukuk
(Ücretli) (4 Yıllık)
|EA
|3+0
3+0
3+0
2+0
|3
3
3
2
|104.968
102.700
101.000
95.924
|376,62867
319,06084
363,70233
350,19389
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi
|İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı
(Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|12+0
12+0
14+0
9+0
|12
12
14
9
|109.355
99.885
77.700
80.603
|374,73377
320,32685
375,04327
358,47422
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi
|Uluslararası Ticaret ve Finansman
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|8+0
9+0
9+0
6+0
|8
9
9
6
|110.901
117.619
112.000
95.705
|374,07282
312,60940
358,70968
350,31140
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Eğitim Fakültesi
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
(Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|9+0
8+0
9+0
6+0
|9
8
9
6
|113.911
86.575
54.100
58.876
|372,81121
326,69322
387,92857
371,94266
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi
|Ekonomi ve Finans
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|7+0
6+0
6+0
4+0
|7
6
6
4
|114.300
107.141
106.000
117.556
|372,62651
317,07101
361,11760
339,66729
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
|Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|12+0
14+0
14+0
8+0
|12
14
14
8
|123.996
114.289
109.000
103.748
|368,65526
314,01910
359,75642
346,18133
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
|Psikoloji
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|EA
|66+0
65+0
73+0
76+0
|66
65
73
76
|141.318
135.783
143.000
140.780
|362,04997
305,55778
345,35274
329,92566
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
|Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|5+0
6+0
6+0
4+0
|5
6
6
4
|143.021
155.534
135.000
119.569
|361,39660
298,63387
348,94508
338,78845
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
|Psikoloji
(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|EA
|2+0
3+0
3+0
—
|2
3
3
—
|146.348
139.211
144.000
—
|360,19590
304,27257
344,98409
—
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
|Psikoloji
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|EA
|66+0
65+0
74+0
68+0
|66
65
74
68
|161.480
142.158
139.000
125.817
|354,90856
303,19828
346,96724
336,07468
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi
|Yönetim Bilişim Sistemleri
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|EA
|58+0
51+0
51+0
54+0
|58
51
51
54
|161.869
202.650
240.000
390.427
|354,77318
284,73163
313,21966
268,90327
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
|Psikoloji
(Ücretli) (4 Yıllık)
|EA
|2+0
3+0
3+0
—
|2
3
3
—
|163.074
147.165
139.000
—
|354,36532
301,45876
347,21540
—
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi
|Lojistik Yönetimi
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|6+0
6+0
6+0
4+0
|6
6
6
4
|165.917
187.011
172.000
161.061
|353,41522
288,98841
334,72633
322,32413
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi
|Uluslararası Ticaret ve Finansman
(Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|8+0
8+0
7+0
5+0
|8
8
7
5
|167.057
162.477
167.000
141.820
|353,04775
296,36442
336,56972
329,51666
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Sağlık Yönetimi
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|6+0
6+0
6+0
6+0
|6
6
6
6
|179.652
189.670
170.000
154.331
|348,95295
288,24715
335,24104
324,77766
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Çocuk Gelişimi
(Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|9+0
12+0
14+0
9+0
|9
12
14
9
|183.195
157.414
168.000
141.305
|347,85595
297,99849
336,19108
329,72131
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi
|Havacılık Yönetimi
(Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|6+0
6+0
15+0
15+0
|6
6
15
15
|184.106
172.864
177.000
176.227
|347,56731
293,11190
332,75999
317,15672
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi
|Lojistik Yönetimi
(Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|3+0
6+0
5+0
4+0
|3
6
5
4
|184.554
217.765
236.000
203.190
|347,42510
280,89849
314,32137
308,77873
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
|Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
(Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|8+0
11+0
11+0
7+0
|8
11
11
7
|186.174
187.544
145.000
115.428
|346,93089
288,84111
344,87701
340,62828
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi
|Yönetim Bilişim Sistemleri
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|EA
|68+0
59+0
59+0
54+0
|68
59
59
54
|217.743
276.845
316.000
499.086
|337,95921
267,83030
294,25175
253,63672
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi
|İnsan Kaynakları Yönetimi
(Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|4+0
5+0
5+0
4+0
|4
5
5
4
|223.995
229.174
238.000
212.899
|336,31106
278,11260
313,87004
306,02108
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Sağlık Yönetimi
(Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|9+0
12+0
15+0
10+0
|9
12
15
10
|234.780
246.898
210.000
198.303
|333,57634
274,01073
322,06305
310,22677
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Eğitim Fakültesi
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|EA
|51+0
42+0
51+0
49+0
|51
42
51
49
|240.866
177.269
168.000
174.682
|332,12970
291,76090
335,89599
317,68980
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Sağlık Bilimleri Yüksekokulu
|Çocuk Gelişimi (Yüksekokul)
(Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|6+0
12+0
14+0
9+0
|6
12
14
9
|249.797
236.906
223.000
188.140
|329,97205
276,27652
318,13637
313,34412
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi
|Bankacılık ve Sigortacılık
(Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|5+0
6+0
6+0
4+0
|5
6
6
4
|257.006
266.165
265.000
213.154
|328,25803
269,97943
306,58929
305,95518
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Sağlık Bilimleri Yüksekokulu
|Sosyal Hizmet (Yüksekokul)
(Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|4+0
6+0
5+0
6+0
|4
6
5
6
|294.737
295.150
262.000
230.528
|320,13965
264,29993
307,22737
301,22570
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Eğitim Fakültesi
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|EA
|51+0
42+0
51+0
49+0
|49
42
51
49
|Dolmadı
238.320
219.000
242.618
|Dolmadı
275,94346
319,37413
298,16164
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Sosyal Hizmet
(Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|8+0
12+0
12+0
7+0
|8
12
12
7
|302.150
259.777
180.000
172.167
|318,65022
271,28425
331,88193
318,51855
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi
|İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|EA
|68+0
68+0
76+0
81+0
|68
68
76
81
|328.615
336.818
344.000
391.929
|313,55197
256,94530
288,28844
268,66535
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi
|İşletme
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|EA
|42+0
38+0
38+0
36+0
|42
38
38
36
|347.347
376.216
422.000
691.085
|310,17984
250,73403
273,74708
232,87332
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi
|İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|EA
|68+0
68+0
76+0
81+0
|68
68
76
81
|348.451
356.063
382.000
428.688
|309,98946
253,85106
280,95147
263,11348
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi
|Uluslararası Ticaret ve Finansman
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|EA
|42+0
51+0
51+0
54+0
|42
51
51
54
|411.565
476.138
505.000
690.032
|299,75681
237,16455
260,70598
232,97136
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi
|Ekonomi ve Finans
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|EA
|38+0
34+0
34+0
36+0
|38
34
34
34
|449.476
509.538
576.000
Dolmadı
|294,21129
232,99072
250,86635
Dolmadı
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi
|Lojistik Yönetimi
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|EA
|34+0
34+0
34+0
36+0
|34
27
34
33
|512.093
Dolmadı
674.000
Dolmadı
|285,99485
Dolmadı
239,15614
Dolmadı
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi
|Uluslararası Ticaret ve Finansman
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|EA
|42+0
42+0
43+0
45+0
|42
30
43
37
|512.491
Dolmadı
655.000
Dolmadı
|285,94444
Dolmadı
241,34720
Dolmadı
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Çocuk Gelişimi
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|EA
|51+0
66+0
73+0
77+0
|51
32
73
77
|528.096
Dolmadı
601.000
645.502
|284,04484
Dolmadı
247,74329
237,32365
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi
|Lojistik Yönetimi
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|EA
|17+0
34+0
30+0
36+0
|17
2
30
14
|544.519
Dolmadı
814.000
Dolmadı
|282,06285
Dolmadı
225,04245
Dolmadı
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
|Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|EA
|68+0
76+0
76+0
72+0
|68
59
76
72
|575.621
Dolmadı
569.000
648.431
|278,48836
Dolmadı
251,86864
237,03188
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi
|Havacılık Yönetimi
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|EA
|34+0
34+0
—
—
|34
20
—
—
|636.510
Dolmadı
—
—
|271,90495
Dolmadı
—
—
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi
|Bankacılık ve Sigortacılık
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|EA
|25+0
34+0
34+0
36+0
|25
9
34
31
|646.673
Dolmadı
796.000
Dolmadı
|270,84540
Dolmadı
226,65217
Dolmadı
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Sağlık Yönetimi
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|EA
|34+0
34+0
34+0
54+0
|34
15
34
23
|648.081
Dolmadı
729.000
Dolmadı
|270,70529
Dolmadı
233,22945
Dolmadı
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
|Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|EA
|42+0
59+0
59+0
63+0
|42
22
59
61
|668.127
Dolmadı
763.000
Dolmadı
|268,69785
Dolmadı
229,87681
Dolmadı
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Sağlık Yönetimi
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|EA
|51+0
68+0
85+0
90+0
|51
24
85
79
|673.427
Dolmadı
762.000
Dolmadı
|268,17208
Dolmadı
229,96245
Dolmadı
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Sağlık Bilimleri Yüksekokulu
|Çocuk Gelişimi (Yüksekokul)
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|EA
|34+0
68+0
76+0
81+0
|34
9
76
81
|686.186
Dolmadı
708.000
746.638
|266,92198
Dolmadı
235,37646
227,08246
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
|Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|EA
|25+0
34+0
34+0
36+0
|25
12
34
22
|686.465
Dolmadı
736.000
Dolmadı
|266,89460
Dolmadı
232,53544
Dolmadı
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi
|İnsan Kaynakları Yönetimi
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|EA
|22+0
25+0
25+0
36+0
|22
5
25
16
|747.526
Dolmadı
778.000
Dolmadı
|261,16011
Dolmadı
228,32699
Dolmadı
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Sosyal Hizmet
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|EA
|42+0
68+0
68+0
63+0
|42
17
68
58
|754.097
Dolmadı
740.000
Dolmadı
|260,55668
Dolmadı
232,10522
Dolmadı
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
Sağlık Bilimleri Yüksekokulu
|Sosyal Hizmet (Yüksekokul)
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|EA
|21+0
34+0
31+0
54+0
|21
4
31
11
|1.294.869
Dolmadı
751.000
Dolmadı
|219,53824
Dolmadı
231,00078
Dolmadı
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Eğitim Fakültesi
|İngilizce Öğretmenliği
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|DİL
|8+0
8+0
8+0
6+0
|8
8
8
6
|11.385
9.405
7.720
8.723
|441,38376
413,81830
435,93160
427,19937
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Eğitim Fakültesi
|İngilizce Öğretmenliği
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|DİL
|47+0
42+0
47+0
49+0
|47
42
47
49
|28.175
24.042
20.700
24.101
|387,72743
360,57574
382,01017
364,89799
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ
(Vakıf) Eğitim Fakültesi
|Özel Eğitim Öğretmenliği
(Burslu) (4 Yıllık)
|SÖZ
|8+0
8+0
8+0
6+0
|8
8
8
6
|7.493
5.514
7.180
7.833
|426,29910
388,73508
413,23044
415,08881
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ
(Vakıf) İletişim Fakültesi
|Halkla İlişkiler ve Reklamcılık
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SÖZ
|14+0
14+0
14+0
8+0
|14
14
14
8
|9.582
10.091
12.900
13.929
|420,76144
374,54094
398,70756
401,50835
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ
(Vakıf) Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi
|Görsel İletişim Tasarımı
(Burslu) (4 Yıllık)
|SÖZ
|8+0
6+0
6+0
3+0
|8
6
6
3
|10.031
10.004
16.100
19.196
|419,77589
374,77211
392,91352
393,85095
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ
(Vakıf) Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(Burslu) (4 Yıllık)
|SÖZ
|12+0
12+0
12+0
7+0
|12
12
12
7
|12.621
10.852
9.950
6.894
|414,39010
372,73206
405,31655
417,91966
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ
(Vakıf) İletişim Fakültesi
|Yeni Medya ve İletişim
(Burslu) (4 Yıllık)
|SÖZ
|9+0
9+0
9+0
6+0
|9
9
9
6
|13.819
16.710
21.500
22.867
|412,22158
361,61457
384,86602
389,22720
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ
(Vakıf) Eğitim Fakültesi
|Okul Öncesi Öğretmenliği
(Burslu) (4 Yıllık)
|SÖZ
|9+0
8+0
10+0
6+0
|9
8
10
6
|19.309
15.142
18.300
11.704
|404,11305
364,14011
389,44937
405,71636
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ
(Vakıf) İletişim Fakültesi
|Medya ve Görsel Sanatlar
(Burslu) (4 Yıllık)
|SÖZ
|8+0
8+0
8+0
5+0
|8
8
8
5
|20.142
28.426
48.400
39.565
|403,01210
346,64646
359,80603
373,87199
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ
(Vakıf) İletişim Fakültesi
|Radyo, Televizyon ve Sinema
(Burslu) (4 Yıllık)
|SÖZ
|11+0
11+0
11+0
6+0
|11
11
11
6
|21.035
27.925
25.600
20.923
|401,92641
347,14894
379,87626
391,61475
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ
(Vakıf) İletişim Fakültesi
|Halkla İlişkiler ve Reklamcılık
(Burslu) (4 Yıllık)
|SÖZ
|14+0
14+0
14+0
8+0
|14
14
14
8
|26.624
30.958
35.800
32.877
|395,76713
344,09818
369,45961
379,25968
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ
(Vakıf) Eğitim Fakültesi
|Özel Eğitim Öğretmenliği
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SÖZ
|47+0
47+0
47+0
49+0
|47
47
47
49
|41.261
39.792
39.800
59.886
|383,32699
336,51215
366,12922
361,01500
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ
(Vakıf) İletişim Fakültesi
|Gazetecilik
(Burslu) (4 Yıllık)
|SÖZ
|5+0
5+0
5+0
3+0
|5
5
5
3
|48.775
58.233
66.900
33.868
|378,19706
324,11165
348,61992
378,42056
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
Eğitim Fakültesi
|Okul Öncesi Öğretmenliği
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SÖZ
|51+0
42+0
55+0
54+0
|51
42
55
54
|68.607
76.994
79.300
90.110
|367,07677
314,55063
342,36490
346,91215
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi
|Görsel İletişim Tasarımı
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SÖZ
|41+0
34+0
34+0
27+0
|41
34
34
27
|182.802
237.985
191.000
356.949
|330,05224
268,70451
305,52768
284,66328
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SÖZ
|68+0
68+0
68+0
63+0
|68
68
68
63
|189.233
305.942
213.000
241.692
|328,58250
256,66986
300,39462
305,31284
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
İletişim Fakültesi
|Yeni Medya ve İletişim
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SÖZ
|51+0
51+0
51+0
54+0
|51
51
51
54
|256.661
306.480
355.000
569.571
|315,25896
256,58327
272,88986
254,75809
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
İletişim Fakültesi
|Radyo, Televizyon ve Sinema
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SÖZ
|59+0
59+0
59+0
54+0
|59
59
59
54
|320.082
470.195
346.000
528.409
|304,96888
233,85690
274,33672
260,04571
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
İletişim Fakültesi
|Medya ve Görsel Sanatlar
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SÖZ
|45+0
45+0
42+0
45+0
|45
45
42
45
|393.820
508.423
529.000
744.315
|294,50481
228,51000
246,45511
233,94599
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
İletişim Fakültesi
|Halkla İlişkiler ve Reklamcılık
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SÖZ
|76+0
76+0
76+0
72+0
|76
76
76
72
|432.158
476.742
434.000
582.411
|289,60814
233,00357
260,22903
253,18166
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
İletişim Fakültesi
|Halkla İlişkiler ve Reklamcılık
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SÖZ
|76+0
76+0
76+0
72+0
|76
76
76
72
|502.339
497.113
549.000
736.482
|281,21844
230,20343
243,67802
234,86637
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
İletişim Fakültesi
|Gazetecilik
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SÖZ
|29+0
25+0
25+0
27+0
|29
21
25
27
|664.620
Dolmadı
533.000
644.475
|264,24363
Dolmadı
245,93365
245,61718
|Üniversite Adı
|Bölüm Adı
|Puan
Türü
|Kont.
2022
2021
|Yer.
2022
2021
|Taban
Puanı
2022
2021
|Başarı
Sırası
2022
2021
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
|Uygulamalı İngilizce Çevirmenlik
(İngilizce) (İÖ) (Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|6+0
6+0
|6
6
|404,81801
359,89213
|174.436
138.913
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
Meslek Yüksekokulu
|Bilgisayar Programcılığı
(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|12+0
12+0
|12
12
|399,86203
326,11568
|188.292
238.322
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
|Uygulamalı İngilizce Çevirmenlik
(İngilizce) (Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|11+0
11+0
|11
11
|389,71229
328,95608
|219.727
228.129
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
Meslek Yüksekokulu
|Bilgisayar Programcılığı
(İÖ) (Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|9+0
8+0
|9
8
|381,84256
316,03217
|247.411
279.419
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
Meslek Yüksekokulu
|Anestezi
(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|12+0
12+0
|12
12
|367,25075
313,70476
|307.162
289.826
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
|Anestezi
(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|12+0
12+0
|12
12
|364,91625
308,99183
|317.981
311.970
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
|İlk ve Acil Yardım
(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|12+0
12+0
|12
12
|360,91411
316,51449
|336.902
277.292
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
|Diş Protez Teknolojisi
(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|12+0
12+0
|12
12
|358,29526
288,74742
|349.890
430.120
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
|Anestezi
(İÖ) (Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|8+0
8+0
|8
8
|358,22455
300,52886
|350.231
356.355
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
|Eczane Hizmetleri
(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|5+0
5+0
|5
5
|357,68875
306,89887
|352.934
322.389
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
|Fizyoterapi
(İngilizce) (Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|12+0
12+0
|12
12
|355,73872
308,22293
|363.062
315.671
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
|Anestezi
(İngilizce) (Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|12+0
12+0
|12
12
|355,20044
306,48186
|365.979
324.508
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
|İlk ve Acil Yardım
(İngilizce) (Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|12+0
12+0
|12
12
|354,43415
305,91284
|370.141
327.325
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
Meslek Yüksekokulu
|İlk ve Acil Yardım
(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|12+0
12+0
|12
12
|353,82371
310,24146
|373.514
305.903
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
|Fizyoterapi
(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|12+0
12+0
|12
12
|349,76831
299,71284
|396.140
361.104
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
Adalet Meslek Yüksekokulu
|Adalet
(İÖ) (Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|8+0
8+0
|8
8
|345,62147
274,97659
|420.677
536.193
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
Meslek Yüksekokulu
|İç Mekan Tasarımı
(İÖ) (Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|5+0
4+0
|5
4
|345,42740
295,28182
|421.880
387.419
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
Meslek Yüksekokulu
|Fizyoterapi
(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|12+0
12+0
|12
12
|344,39074
301,54691
|428.226
350.688
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
|İşletme Yönetimi
(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|5+0
5+0
|5
5
|343,94654
280,58960
|430.991
490.177
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
Meslek Yüksekokulu
|İç Mekan Tasarımı
(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|11+0
11+0
|11
11
|343,00792
290,35466
|436.841
419.278
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
Meslek Yüksekokulu
|Diş Protez Teknolojisi
(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|12+0
12+0
|12
12
|342,94896
285,53673
|437.228
452.781
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
Adalet Meslek Yüksekokulu
|Adalet
(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|12+0
12+0
|12
12
|342,84443
288,27918
|437.883
433.306
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
|Lojistik
(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|6+0
6+0
|6
6
|341,34617
280,27860
|447.333
492.587
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|12+0
12+0
|12
12
|338,68203
290,81494
|464.945
416.162
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
Meslek Yüksekokulu
|Mimari Restorasyon
(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|11+0
11+0
|11
11
|338,65745
278,53327
|465.130
506.577
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
|Diş Protez Teknolojisi
(İÖ) (Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|8+0
8+0
|8
8
|336,71653
270,67291
|478.264
574.514
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
|Ağız ve Diş Sağlığı
(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|12+0
12+0
|12
12
|334,25017
286,12494
|495.465
448.632
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
Meslek Yüksekokulu
|İnşaat Teknolojisi
(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|9+0
9+0
|9
9
|331,65565
279,59307
|514.224
497.991
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
|Optisyenlik
(İÖ) (Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|8+0
8+0
|8
8
|331,47389
286,37322
|515.527
446.781
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
|Fizyoterapi
(İÖ) (Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|8+0
8+0
|8
8
|331,44457
289,00225
|515.731
428.383
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
|Dış Ticaret
(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|6+0
6+0
|6
6
|331,32565
276,03479
|516.568
527.279
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
Meslek Yüksekokulu
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|12+0
12+0
|12
12
|330,12819
293,13577
|525.276
401.001
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
Meslek Yüksekokulu
|Bilgisayar Programcılığı
(%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|68+0
68+0
|68
68
|329,60167
273,68681
|529.228
547.534
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
Meslek Yüksekokulu
|Tıbbi Laboratuvar Teknikleri
(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|12+0
12+0
|12
12
|329,53667
284,83791
|529.708
457.781
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
|Tıbbi Laboratuvar Teknikleri
(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|12+0
12+0
|12
12
|329,13751
283,81938
|532.695
465.327
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
|Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri
(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|9+0
9+0
|9
9
|329,10613
269,86858
|532.912
581.963
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
|Patoloji Laboratuvar Teknikleri
(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|8+0
6+0
|8
6
|328,89463
275,86806
|534.528
528.669