İstanbul’da hava kaç derece? Meteoroloji ile 5 günlük İstanbul hava durumu nasıl?

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, Trakya Kesimi, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bilecik ve Bursa çevreleri ile Balıkesir'in kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE 23°C, 30°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL 27°C, 29°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

KIRKLARELİ 23°C, 28°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELİ 26°C, 31°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı.