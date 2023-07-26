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Haberler Fotohaber İstanbul’da hava kaç derece? Meteoroloji ile 5 günlük İstanbul hava durumu nasıl?
Giriş Tarihi: 26.07.2023 21:05 Güncelleme Tarihi: 26.07.2023 21:05

İstanbul’da hava kaç derece? Meteoroloji ile 5 günlük İstanbul hava durumu nasıl?

İstanbul ve yurt genelinde etkili olan sıcak havalar sonrasında İstanbul ilimizde yaşayanlar hava durumu ve sıcaklığı öğrenmek isteyerek İstanbul'da hava kaç derece, hava durumu nasıl? şeklindeki sorular üzerinden araştırmalarına devam ediyor. Meteoroloji ile İstanbul hava durumu ve tüm detaylar.

İstanbul’da hava kaç derece? Meteoroloji ile 5 günlük İstanbul hava durumu nasıl?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından duyurulan hava durumu raporlarına erişmek isteyen İstanbullular yoğun olarak İstanbul'da hava kaç derece, hava durumu nasıl? şeklindeki sorular üzerinden araştırmalarına devam ediyor.

İSTANBUL'DA HAVA KAÇ DERECE, HAVA DURUMU NASIL?

Son dakika İstanbul hava durumu raporları ve tüm detaylar şöyle;

İstanbul’da hava kaç derece? Meteoroloji ile 5 günlük İstanbul hava durumu nasıl?

İSTANBUL HAVA DURUMU RAPORU DETAYLARI YUKARIDADIR

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İstanbul’da hava kaç derece? Meteoroloji ile 5 günlük İstanbul hava durumu nasıl?

İŞTE İSTANBUL 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU VERİLERİ

İstanbul’da hava kaç derece? Meteoroloji ile 5 günlük İstanbul hava durumu nasıl?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından duyurulan hava durumu raporlarına erişmek isteyen İstanbullular yoğun olarak İstanbul'da hava kaç derece, hava durumu nasıl? şeklindeki sorular üzerinden araştırmalarına devam ediyor.

İSTANBUL'DA HAVA KAÇ DERECE, HAVA DURUMU NASIL?

Son dakika İstanbul hava durumu raporları ve tüm detaylar şöyle;

İstanbul’da hava kaç derece? Meteoroloji ile 5 günlük İstanbul hava durumu nasıl?

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, Trakya Kesimi, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bilecik ve Bursa çevreleri ile Balıkesir'in kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE 23°C, 30°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL 27°C, 29°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

KIRKLARELİ 23°C, 28°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELİ 26°C, 31°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı.

SON DAKİKA