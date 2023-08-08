Giriş Tarihi: 08.08.2023 09:29 Güncelleme Tarihi: 08.08.2023 09:29

İstanbul’da toplu taşımaya zam mı geldi ne kadar oldu? İstanbul toplu ulaşımda İETT öğrenci ve tam bilet ücretleri 2023 ne kadar oldu?

İstanbul'da toplu taşımaya zam mı geldi 2023 sorusu gündemdeki yerini almış durumda. Bugün İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım ve Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısı saat 11.00'de düzenlenecek ve toplantının ana gündemi taksi indi bindi parası, okul servis ücretleri ve toplu ulaşıma gelmesi beklenen zamlar olacak. Bu noktada İstanbul'da toplu taşıma zam mı geldi, ne kadar oldu soruları yanıt arıyor. Böylelikle metrobüs, Marmaray, metro, tramvay, İETT, minibüs ve taksi ücretlerine zam gelmesi bekleniyor. İşte İETT öğrenci ve tam bilet ücetleri 2023 listesi