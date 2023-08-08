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Haberler Fotohaber İstanbul’da toplu taşımaya zam mı geldi ne kadar oldu? İstanbul toplu ulaşımda İETT öğrenci ve tam bilet ücretleri 2023 ne kadar oldu?
Giriş Tarihi: 08.08.2023 09:29 Güncelleme Tarihi: 08.08.2023 09:29

İstanbul’da toplu taşımaya zam mı geldi ne kadar oldu? İstanbul toplu ulaşımda İETT öğrenci ve tam bilet ücretleri 2023 ne kadar oldu?

İstanbul'da toplu taşımaya zam mı geldi 2023 sorusu gündemdeki yerini almış durumda. Bugün İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım ve Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısı saat 11.00'de düzenlenecek ve toplantının ana gündemi taksi indi bindi parası, okul servis ücretleri ve toplu ulaşıma gelmesi beklenen zamlar olacak. Bu noktada İstanbul'da toplu taşıma zam mı geldi, ne kadar oldu soruları yanıt arıyor. Böylelikle metrobüs, Marmaray, metro, tramvay, İETT, minibüs ve taksi ücretlerine zam gelmesi bekleniyor. İşte İETT öğrenci ve tam bilet ücetleri 2023 listesi

İstanbul’da toplu taşımaya zam mı geldi ne kadar oldu? İstanbul toplu ulaşımda İETT öğrenci ve tam bilet ücretleri 2023 ne kadar oldu?

İstanbul'da toplu taşıma zammı 2023 geldi mi, ne kadar oldu soruları gündemdeki yerini almış durumda. Ulaşım ve Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında yapılacak zamlar gündem maddesi olacak. İşte İETT öğrenci ve tam ücretleri 2023

İstanbul’da toplu taşımaya zam mı geldi ne kadar oldu? İstanbul toplu ulaşımda İETT öğrenci ve tam bilet ücretleri 2023 ne kadar oldu?

İSTANBUL TOPLU TAŞIMA ÜCRETLERİNE ZAM MI GELDİ?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaştırma Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısı bugün saat 11.00'de yapılacak. Gündem, yapılacak zamlar olacak.

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İstanbul’da toplu taşımaya zam mı geldi ne kadar oldu? İstanbul toplu ulaşımda İETT öğrenci ve tam bilet ücretleri 2023 ne kadar oldu?

İSTANBUL GÜNCEL ÖĞRENCİ FİYATLARI

İstanbul Metrobüs Ücret Tarifesi 2023

İstanbullu vatandaşların sıklıkla kullandığı toplu taşıma araçlarından birisi olan metrobüsün güncel ücret tarifesi şu şekildedir;

İstanbul’da toplu taşımaya zam mı geldi ne kadar oldu? İstanbul toplu ulaşımda İETT öğrenci ve tam bilet ücretleri 2023 ne kadar oldu?

En kısa mesafe tam bilet 7,09 TL

En uzun mesafe tam bilet 14,69 TL

En kısa mesafe öğrenci bilet 3,12 TL

En uzun mesafe öğrenci bilet 4,83 TL

En kısa mesafe öğretmen ve diğer indirimli kartlarda 4,38 TL

En uzun mesafe öğretmen ve diğer indirimli kartlarda 8,06 TL

İstanbul’da toplu taşımaya zam mı geldi ne kadar oldu? İstanbul toplu ulaşımda İETT öğrenci ve tam bilet ücretleri 2023 ne kadar oldu?

İstanbul Marmaray Ücret Tarifesi 2023

İstanbul'un diğer bir ulaşım vasıtalarından Marmaray'ın güncel bilet fiyatları şu şekildedir;

En kısa mesafe tam bilet 9.90, en uzun mesafe tam bilet 21.91 TL

En kısa mesafe öğrenci bilet 4.83, en uzun mesafe öğrenci bilet 9.90 TL

En kısa mesafe öğretmen ve diğer indirimli kartlarda 7.09, en uzun mesafe de ise 15.27 TL

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