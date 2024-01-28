İstanbul’da yarın kamu ve özel sektör çalışanlarına tatil mi? Hava şartları sebebiyle hamileler ve engelli çalışanlar...

İstanbullular uzun süredir kar yağışı bekliyordu. Konu hakkında Meteoroloji'den "Kuvvetli Kar Yağışlarına Dikkat! Ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayı konusunda dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir." açıklaması geldi. 29 Ocak Pazartesi günü kar yağışı beklenirken, binlerce çalışanın gündeminde ise geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi kamu ve özel sektörde tatil olacak mı sorusu akıllara geliyor. İşte, konu hakkında detaylar!