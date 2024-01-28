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Haberler Fotohaber İstanbul’da yarın kamu ve özel sektör çalışanlarına tatil mi? Hava şartları sebebiyle hamileler ve engelli çalışanlar...
Giriş Tarihi: 28.01.2024 11:15 Güncelleme Tarihi: 28.01.2024 11:15

İstanbul’da yarın kamu ve özel sektör çalışanlarına tatil mi? Hava şartları sebebiyle hamileler ve engelli çalışanlar...

İstanbul'da olumsuz hava koşulları sebebiyle Meteorolojik uyarılar başladı. Pazartesi günü kamu ve özel sektörde hamileler ve engelli vatandaşlar başta olmak üzere, işe gidecek binlerce çalışanın gündeminde tatil haberi var. 29 Ocak Pazartesi günü itibarıyla kar yağışı beklenirken, yağışın getireceği olumsuz hava koşulu durumları sebebiyle de kamu kurum ve kuruluşlarında tatil olur mu sorusu akıllara geliyor. İşte, konu hakkında son durum!

İstanbul’da yarın kamu ve özel sektör çalışanlarına tatil mi? Hava şartları sebebiyle hamileler ve engelli çalışanlar...

İstanbullular uzun süredir kar yağışı bekliyordu. Konu hakkında Meteoroloji'den "Kuvvetli Kar Yağışlarına Dikkat! Ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayı konusunda dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir." açıklaması geldi. 29 Ocak Pazartesi günü kar yağışı beklenirken, binlerce çalışanın gündeminde ise geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi kamu ve özel sektörde tatil olacak mı sorusu akıllara geliyor. İşte, konu hakkında detaylar!

İstanbul’da yarın kamu ve özel sektör çalışanlarına tatil mi? Hava şartları sebebiyle hamileler ve engelli çalışanlar...

METEOROLOJİ UYARDI!

KUVVETLİ KAR YAĞIŞLARINA DİKKAT!

🌡️Hava Sıcaklığı: Kuzey ve iç kesimlerde mevsim normallerinin 1-3 derece altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

⤴️(ulaşımda aksamalar, buzlanma ve donma olayı vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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İstanbul’da yarın kamu ve özel sektör çalışanlarına tatil mi? Hava şartları sebebiyle hamileler ve engelli çalışanlar...

İSTANBUL'DA YARIN (29 OCAK) İŞ YERLERİ TATİL Mİ?

İstanbul'da geçtiğimiz yıllarda yoğun kar yağışı sebebiyle, yaşanabilecek olumsuz durumlara karşı tedbirli olunması amacıyla tatil ilan edilmişti. Kamu ve özel sektör çalışanları izinli sayılmıştı.

29 Ocak 2024 Pazartesi günü için araştırma yapan çalışanlar, konu hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadığı bilgisine ulaşıyor! k"Konu hakkında açıklama yapılması halinde haberimizde yer verilecektir."

İstanbul’da yarın kamu ve özel sektör çalışanlarına tatil mi? Hava şartları sebebiyle hamileler ve engelli çalışanlar...

HAMİLELER VE ENGELLİ VATANDAŞLAR İDARİ İZİNLİ Mİ?

İstanbul'da henüz olumsuz hava durumu şartı bulunmadığı için hamileler ve engelli vatandaşlar için de resmi bir açıklama yapılmadı!

İstanbul’da yarın kamu ve özel sektör çalışanlarına tatil mi? Hava şartları sebebiyle hamileler ve engelli çalışanlar...
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