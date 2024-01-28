Giriş Tarihi: 28.01.2024 11:15
Güncelleme Tarihi: 28.01.2024
11:15
İstanbul’da yarın kamu ve özel sektör çalışanlarına tatil mi? Hava şartları sebebiyle hamileler ve engelli çalışanlar...
İstanbul'da olumsuz hava koşulları sebebiyle Meteorolojik uyarılar başladı. Pazartesi günü kamu ve özel sektörde hamileler ve engelli vatandaşlar başta olmak üzere, işe gidecek binlerce çalışanın gündeminde tatil haberi var. 29 Ocak Pazartesi günü itibarıyla kar yağışı beklenirken, yağışın getireceği olumsuz hava koşulu durumları sebebiyle de kamu kurum ve kuruluşlarında tatil olur mu sorusu akıllara geliyor. İşte, konu hakkında son durum!