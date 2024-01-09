Giriş Tarihi: 09.01.2024 11:51
Güncelleme Tarihi: 09.01.2024
11:51
İSTANBUL'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ? 10 Ocak Çarşamba yarın mega kentte okullar tatil mi oldu, valilik açıklaması geldi mi?
İstanbul'a yılın ilk kar tanesi düştü. Dün akşam saatlerinden itibaren sıcaklıklar ani düşüşle kar yağışı değerlerine iniş yaptı. Özellikle yüksek kesimler olmak üzere kentin genelinde beklenilen kar yağışı ile birlikte mega kentli öğrenciler ve velileri okulların durumunu merak ediyor. Peki; 10 Ocak Çarşamba İstanbul'da okullar tatil olur mu? Mega şehirde yarın okullar açık mı, kapalı mı olacak, açıklama geldi mi? İşte, detaylar…