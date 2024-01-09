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Haberler Fotohaber İSTANBUL'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ? 10 Ocak Çarşamba yarın mega kentte okullar tatil mi oldu, valilik açıklaması geldi mi?
Giriş Tarihi: 09.01.2024 11:51 Güncelleme Tarihi: 09.01.2024 11:51

İSTANBUL'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ? 10 Ocak Çarşamba yarın mega kentte okullar tatil mi oldu, valilik açıklaması geldi mi?

İstanbul'a yılın ilk kar tanesi düştü. Dün akşam saatlerinden itibaren sıcaklıklar ani düşüşle kar yağışı değerlerine iniş yaptı. Özellikle yüksek kesimler olmak üzere kentin genelinde beklenilen kar yağışı ile birlikte mega kentli öğrenciler ve velileri okulların durumunu merak ediyor. Peki; 10 Ocak Çarşamba İstanbul'da okullar tatil olur mu? Mega şehirde yarın okullar açık mı, kapalı mı olacak, açıklama geldi mi? İşte, detaylar…

İSTANBUL’DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ? 10 Ocak Çarşamba yarın mega kentte okullar tatil mi oldu, valilik açıklaması geldi mi?

10 Ocak Çarşamba günü Marmara ile Kuzey Ege Kıyılarında kuvvetli rüzgar ve fırtına etkili olacak. Uyarılar peş peşe gelmeye devam ediyor. Yurt genelinde salı günü karla karışık yağmur etkili olurken, çarşamba günü ise kar yağışı etkisini artıracak. Peki, yarın İstanbul'da okullar tatil olur mu? İşte, detaylar…

İSTANBUL’DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ? 10 Ocak Çarşamba yarın mega kentte okullar tatil mi oldu, valilik açıklaması geldi mi?

YILIN İLK KAR TANESİ DÜŞTÜ!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre önümüzdeki 24 saat; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu ve Karadeniz Bölgeleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve güneydoğusunun, Güneydoğu Anadolu'nun kuzeybatısının yağışlı geçeceği; yağışların genellikle yağmur ve sağanak; Trakya'nın batısı ve Güney Marmara'da, İç Ege'nin ve İç Anadolu'nun kuzey ve doğusunun yüksek kesimlerinde, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda zamanla karla karışık yağmur ve kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor.

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İSTANBUL’DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ? 10 Ocak Çarşamba yarın mega kentte okullar tatil mi oldu, valilik açıklaması geldi mi?

10 OCAK ÇARŞAMBA GÜNÜ HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji'den yapılan son bildirimlere göre 10-11 Ocak tarihlerinde İstanbul'da kar yağışının etkili olması bekleniyor.

İSTANBUL’DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ? 10 Ocak Çarşamba yarın mega kentte okullar tatil mi oldu, valilik açıklaması geldi mi?

10 OCAK ÇARŞAMBA İSTANBUL'DA OKULLAR TATİL OLUR MU?

İstanbul'da 10 Ocak Çarşamba günü okulların tatil edilip edilmeyeceğine ilişkin henüz resmi bir açıklama gelmedi.

İSTANBUL’DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ? 10 Ocak Çarşamba yarın mega kentte okullar tatil mi oldu, valilik açıklaması geldi mi?

AKOM'DAN İSTANBUL İÇİN KAR UYARISI

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na bağlı Afet İşleri Dairesi Başkanlığı (AKOM), kentin kuzey ve yüksek kesimlerinde kar ve karla karışık yağmur uyarısı yaptı. Sıcaklıkların İstanbul genelinde 8 -10 derece düşmesi bekleniyor. Kentte sağanak yağmur geçişleri de görülecek.

İstanbul'da hava sıcaklıklarının 16 Ocak'a kadar mevsim normallerinin 2-5 derece altında, 17-25 Ocak tarihleri arasında ise mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.

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