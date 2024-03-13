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Haberler Fotohaber İŞTE POTA! Survivor 4. eleme adayı kim oldu? 12 Mart Survivor All Star dokunulmazlık oyununu kazana takım belli oldu!
Giriş Tarihi: 13.03.2024 06:02 Güncelleme Tarihi: 13.03.2024 06:02

İŞTE POTA! Survivor 4. eleme adayı kim oldu? 12 Mart Survivor All Star dokunulmazlık oyununu kazana takım belli oldu!

Survivor All Star'da heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Rekabetin hız kesmediği yarışma programı, 12 Mart 2024 Salı günü 57. bölümüyle ekranlara geldi. Yeni bölümde kırmızı ve mavi takım yarışmacıları haftanın son dokunulmazlık oyunu için mücadele etti. Dokunulmazlığı kaybeden takım ise 4. eleme adayını belirledi. İzleyiciler ise bu noktada ''Survivor eleme adayı kim oldu?'' sorusuna yanıt aramaya başladı. Kadın elemesi heyecanının yaşandığı bu hafta eleme potasındaki isimler netleşti. Peki, 12 Mart 2024 Survivor All Star eleme potasına kim gitti, dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? İşte haftanın son eleme adayı…

İŞTE POTA! Survivor 4. eleme adayı kim oldu? 12 Mart Survivor All Star dokunulmazlık oyununu kazana takım belli oldu!

Survivor 4. eleme adayı son dakika netleşti. TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor All Star 2024, SMS'siz formatı ve zorlu parkurlarıyla büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Sevilen yarışmanın 12 Mart Salı akşamı ekranlara gelen 57. bölümünde haftanın son dokunulmazlık oyunu oynandı. Kırmızı ve mavi takım yarışmacılarının nefes kesen mücadelesi sonrası dokunulmazlığın sahibi olan takım belli oldu. Kaybeden takım ise eleme potasına gidecek yarışmacıyı belirlemek üzere ada konseyinde toplandı. Peki, Survivor eleme adayı kim oldu? 12 Mart 2024 Survivor All Star dokunulmazlık oyununu kim kazandı? İşte, haftanın 4. ve son eleme adayı…

İŞTE POTA! Survivor 4. eleme adayı kim oldu? 12 Mart Survivor All Star dokunulmazlık oyununu kazana takım belli oldu!

SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI, HANGİ TAKIM ALDI?

Survivor haftanın 4. eleme adayı ve son dokunulmazlık oyununu kazanan takım ile ilgili tüm detaylar şöyle;

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İŞTE POTA! Survivor 4. eleme adayı kim oldu? 12 Mart Survivor All Star dokunulmazlık oyununu kazana takım belli oldu!

SURVİVOR DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANDI?

TV8 ekranlarının uzun soluklu yarışma programı Survivor 2024 All Star, 12 Mart 2024 Salı akşamı 57. bölümüyle izleyici karşısına çıktı.

Yeni bölümde haftanın son dokunulmazlık oyunu oynandı.

Gecenin sonunda Survivor dokunulmazlık oyununu kazanan KIRMIZI TAKIM oldu.

İŞTE POTA! Survivor 4. eleme adayı kim oldu? 12 Mart Survivor All Star dokunulmazlık oyununu kazana takım belli oldu!

SURVİVOR ALL STAR ELEME ADAYI KİM OLDU?

Haftanın 4. ve son dokunulmazlık oyununu kaybeden mavi takım ise konseyde bir araya geldi. Yarışmacılar adadan gitmesini istedikleri isimler için oylarını verdi.

. Yapılan oylama sonucu en çok ismi yazılan yarışmacı eleme potasına gönderildi.

Haftanın 4. ve son eleme adayı BERNA oldu.

İŞTE POTA! Survivor 4. eleme adayı kim oldu? 12 Mart Survivor All Star dokunulmazlık oyununu kazana takım belli oldu!

İŞTE HAFTANIN ELEME ADAYLARI!

Bu hafta kadınlar potasında eşleşmeler yapıldıktan sonra yarışmacılar düelloda adada kalma mücadelesi verecek.

Bu haftanın eleme adayları Aysu, Pınar, Gizem ve Berna olarak belirlendi.

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