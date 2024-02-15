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Haberler Fotohaber İşte vizesiz seyahat edebileceğiniz ülkeler 2024 listesi! Bu ülkelere pasaportla gidebilirsiniz
Giriş Tarihi: 15.02.2024 15:08 Güncelleme Tarihi: 15.02.2024 15:13

İşte vizesiz seyahat edebileceğiniz ülkeler 2024 listesi! Bu ülkelere pasaportla gidebilirsiniz

Tur şirketlerinin düzenlediği kampanyalarla birlikte son dönemde yurt dışı gezileri popülerliğini artırdı. Ancak bu gezilerde "vize" almanız gerekiyor. Bunun için de bir takım belgeler isteniyor. Giriş yapılmak istenen ülkeye bağlı konsolosluklara ya da aracı kurumlara başvuru yaparak vize alınabiliyor ancak bazı durumlarda vize talebiniz reddedilebiliyor. Bu belgelerle uğraşmadan sadece pasaportla giriş yapabileceğiniz ülkeler de mevcut... Peki Türk vatandaşları sadece pasaportla hangi ülkelere giriş yapabilir? İşte vizesiz seyahat edebileceğiniz ülkeler 2024 listesi...

İşte vizesiz seyahat edebileceğiniz ülkeler 2024 listesi! Bu ülkelere pasaportla gidebilirsiniz

Vizesiz seyahatin yanı sıra sadece kimlikle de gidebileceğiniz ülkeler bulunuyor. Özellikle Avrupa ülkelerine seyahat planlayan vatandaşlar vize sorunuyla karşı karşıya kalıyor. Bu kapsamda sadece pasaport veya kimlikle seyahat edilebilen ülkeler ön plana çıkıyor. Peki Türk vatandaşları vizesiz hangi ülkelere gidebiliyor?

İşte vizesiz seyahat edebileceğiniz ülkeler 2024 listesi! Bu ülkelere pasaportla gidebilirsiniz

İşte vizesiz seyahat edebileceğiniz ülkeler 2024 listesi...

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İşte vizesiz seyahat edebileceğiniz ülkeler 2024 listesi! Bu ülkelere pasaportla gidebilirsiniz

BU ÜLKELERİ SADECE KİMLİKLE SEYAHAT EDEBİLİRSİNİZ

AZERBAYCAN

90 gün vizesiz

Pasaporta ihtiyaç duymadan kimlik kartıyla da giriş yapabiliyorsunuz

İşte vizesiz seyahat edebileceğiniz ülkeler 2024 listesi! Bu ülkelere pasaportla gidebilirsiniz

GÜRCİSTAN

90 gün vizesiz

Pasaporta ihtiyaç duymadan kimlik kartıyla da giriş yapabiliyorsunuz

İşte vizesiz seyahat edebileceğiniz ülkeler 2024 listesi! Bu ülkelere pasaportla gidebilirsiniz

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ

KKTC'ye kimlikle seyahat yapılabiliyor.

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