İşte vizesiz seyahat edebileceğiniz ülkeler 2024 listesi! Bu ülkelere pasaportla gidebilirsiniz

Vizesiz seyahatin yanı sıra sadece kimlikle de gidebileceğiniz ülkeler bulunuyor. Özellikle Avrupa ülkelerine seyahat planlayan vatandaşlar vize sorunuyla karşı karşıya kalıyor. Bu kapsamda sadece pasaport veya kimlikle seyahat edilebilen ülkeler ön plana çıkıyor. Peki Türk vatandaşları vizesiz hangi ülkelere gidebiliyor?