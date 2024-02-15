Giriş Tarihi: 15.02.2024 15:08
Güncelleme Tarihi: 15.02.2024
15:13
İşte vizesiz seyahat edebileceğiniz ülkeler 2024 listesi! Bu ülkelere pasaportla gidebilirsiniz
Tur şirketlerinin düzenlediği kampanyalarla birlikte son dönemde yurt dışı gezileri popülerliğini artırdı. Ancak bu gezilerde "vize" almanız gerekiyor. Bunun için de bir takım belgeler isteniyor. Giriş yapılmak istenen ülkeye bağlı konsolosluklara ya da aracı kurumlara başvuru yaparak vize alınabiliyor ancak bazı durumlarda vize talebiniz reddedilebiliyor. Bu belgelerle uğraşmadan sadece pasaportla giriş yapabileceğiniz ülkeler de mevcut... Peki Türk vatandaşları sadece pasaportla hangi ülkelere giriş yapabilir? İşte vizesiz seyahat edebileceğiniz ülkeler 2024 listesi...