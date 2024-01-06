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Haberler Fotohaber İZMİR DEPREM SON DAKİKA: 6 Ocak 2024 AFAD ve Kandilli Rasathanesi verileri ile az önce İzmir'de deprem mi oldu, şiddeti kaç?
Giriş Tarihi: 06.01.2024 15:54 Güncelleme Tarihi: 06.01.2024 15:54

İZMİR DEPREM SON DAKİKA: 6 Ocak 2024 AFAD ve Kandilli Rasathanesi verileri ile az önce İzmir'de deprem mi oldu, şiddeti kaç?

Son dakika korkutan İzmir deprem haberi... Ege Denizi merkezli sarsıntı Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi ile araştırılıyor. Bu noktada ''Az önce İzmir'de deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?'' soruları yanıt buldu. İzmir depremi şiddeti, büyüklüğü, derinliği ve merkez üssü gibi bilgiler AFAD ve Kandilli son depremler verileri belli oldu. İşte, 6 Ocak 2024 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika İzmir depremi bilgileri.

İZMİR DEPREM SON DAKİKA: 6 Ocak 2024 AFAD ve Kandilli Rasathanesi verileri ile az önce İzmir’de deprem mi oldu, şiddeti kaç?

Son dakika İzmir deprem ile sallandı. Ege Denizi'nde meydana gelen sarsıntının ardından endişe ve paniğe sürüklenen bölge sakinleri arama motorlarına yöneldi. Son dakika İzmir'de deprem mi oldu, kaç şiddetinde sorusu AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi verileri ile belli oldu. Peki, az önce İzmir'de deprem mi oldu, kaç şiddetinde, merkezi neresi? İşte, 6 Ocak 2024 İzmir'de depremi bilgileri...

İZMİR DEPREM SON DAKİKA: 6 Ocak 2024 AFAD ve Kandilli Rasathanesi verileri ile az önce İzmir’de deprem mi oldu, şiddeti kaç?

İZMİR DEPREM SON DAKİKA

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 14:53'de merkez üssü Ege Denizi- Çandarlı Körfezi'nde 4.2 büyüklüğünde bir sarsıntı gerçekleşti.

Depremin 9.18 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

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İZMİR DEPREM SON DAKİKA: 6 Ocak 2024 AFAD ve Kandilli Rasathanesi verileri ile az önce İzmir’de deprem mi oldu, şiddeti kaç?

AFAD VERİLERİ İLE İZMİR DEPREM BİLGİLERİ
Büyüklük: 4.2 (Mw)
Yer: Ege Denizi - Çandarlı Körfezi - [07.44 km] Aliağa (İzmir)
Tarih: 06-01-2024
Saat: 14:53:31
Derinlik: 9.18 km

İZMİR DEPREM SON DAKİKA: 6 Ocak 2024 AFAD ve Kandilli Rasathanesi verileri ile az önce İzmir’de deprem mi oldu, şiddeti kaç?

SON DAKİKA DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ ŞİDDETİNDE?

Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi ile yaşanan son depremlerin merkez üssü, büyüklük ve derinlik bilgisi ile kamuoyunun bilgisine sunuluyor. Yaşadığı bölgede sarsıntı hisseden vatandaşlar bu kaynaklar sayesinde bölgesinde meydana gelen sarsıntıların nedeni, merkezi, derinliği, şiddeti gibi bilgilere erişebiliyor.

İZMİR DEPREM SON DAKİKA: 6 Ocak 2024 AFAD ve Kandilli Rasathanesi verileri ile az önce İzmir’de deprem mi oldu, şiddeti kaç?

SON DEPREMLER LİSTESİ GÜNCELLENİYOR
Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi ile ülkemizde yaşanan depremlerin saatini ve şiddeti anlık olarak takip etmek ediliyor. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi(BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

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