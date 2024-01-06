Giriş Tarihi: 06.01.2024 15:54
Güncelleme Tarihi: 06.01.2024
15:54
İZMİR DEPREM SON DAKİKA: 6 Ocak 2024 AFAD ve Kandilli Rasathanesi verileri ile az önce İzmir'de deprem mi oldu, şiddeti kaç?
Son dakika korkutan İzmir deprem haberi... Ege Denizi merkezli sarsıntı Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi ile araştırılıyor. Bu noktada ''Az önce İzmir'de deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?'' soruları yanıt buldu. İzmir depremi şiddeti, büyüklüğü, derinliği ve merkez üssü gibi bilgiler AFAD ve Kandilli son depremler verileri belli oldu. İşte, 6 Ocak 2024 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika İzmir depremi bilgileri.