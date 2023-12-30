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Haberler Fotohaber Jandarma muvazzaf-sözleşmeli subay alımı ilanı | JGK ile 2024 Jandarma Subay alımı ne zaman, başvuru şartları nedir?
Giriş Tarihi: 30.12.2023 06:20 Güncelleme Tarihi: 30.12.2023 06:20

Jandarma muvazzaf-sözleşmeli subay alımı ilanı | JGK ile 2024 Jandarma Subay alımı ne zaman, başvuru şartları nedir?

Jandarma Genel Komutanlığı muvazzaf - sözleşmeli olarak görev yapacak subay adayı alımı yapılacağını duyurdu. Jandarma sınıfı başta olmak üzere pek çok sınıfta yapılacak olan alıma başvuruda bulunmak isteyenler JGK ile 2024 Jandarma Subay alımı başvuru şartları nedir? sorusu üzerinden yaptıkları araştırmalarla bilgi sahibi olmaya çalışıyor. İşte Jandarma muvazzaf-sözleşmeli subay alımı başvuru detayları ve tüm bilgiler.

Jandarma muvazzaf-sözleşmeli subay alımı ilanı | JGK ile 2024 Jandarma Subay alımı ne zaman, başvuru şartları nedir?

Jandarma Genel Komutanlığı kadrolarında görev alacak sözleşmeli ve muvazzaf subay alımı yapacağını duyurdu. Alıma ilişkin bilgi sahibi olmak isteyenler detaylar için 2024 Jandarma Subay alımı başvuru şartları nedir? sorusuna cevap arıyor.

JANDARMA MUVAZZAF-SÖZLEŞMELİ SUBAY ALIMI 2024

2024 yılı Jandarma subay alımı başvuru detayları şöyle;

Jandarma muvazzaf-sözleşmeli subay alımı ilanı | JGK ile 2024 Jandarma Subay alımı ne zaman, başvuru şartları nedir?

JANDARMA SUBAY ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

a. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b. Temini yapılacak 1'inci maddedeki branşlara yönelik (Jandarma branşı tüm lisans mezuniyetlerini kapsamaktadır.) Tablo-1'de belirtilen en az dört yıllık lisans programlarından mezun olmak veya geçici kayıt tarihine kadar mezun olabilecek durumda olmak,

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Jandarma muvazzaf-sözleşmeli subay alımı ilanı | JGK ile 2024 Jandarma Subay alımı ne zaman, başvuru şartları nedir?

c. Öğrenimlerini yurtdışında bitirenlerin diplomalarının yurtiçinde geçerli olduğunu belirten Yükseköğretim Kurulu'nca (YÖK) onaylanmış denklik belgesini almak ve bu belgeyi sisteme yüklemek,

ç. Temini yapılacak branşlar için kaynak gösterilen bölümlere denk bölümlerden mezun olanlar için YÖK tarafından verilen denklik/eşdeğerlilik belgesini almış olmak ve sisteme yüklemek,

Jandarma muvazzaf-sözleşmeli subay alımı ilanı | JGK ile 2024 Jandarma Subay alımı ne zaman, başvuru şartları nedir?

d. Adaylar tarafından;

(1) Sözleşmeli olarak temin edilecek tüm branşlara başvuru yapacak adayların 2022-2023 yıllarında yapılan KPSS'de; genel kültür ve genel yetenek (P3) puan türünden en az 65 puan, 2019-2020-2021-2022-2023 yıllarında yapılan ALES'ten eşit ağırlık (EA) puan türünden en az 65 puan almış olmak,

(2) Muvazzaf olarak temin edilecek olan tabip ve diş tabibi branşında KPSS ve ALES şartı bulunmamaktadır.

JANDARMA SUBAY ALIMI BAŞVURU KILAVUZU

JANDARMA SUBAY ALIMI BAŞVURU EKRANI

Jandarma muvazzaf-sözleşmeli subay alımı ilanı | JGK ile 2024 Jandarma Subay alımı ne zaman, başvuru şartları nedir?

(3) Muvazzaf olarak temin edilecek hukuk branşında 2022-2023 yıllarında yapılan KPSS'de; hukuk alanında yapılan (P4) puan türünden en az 70 puan, 2019-2020-2021-2022-2023 yıllarında yapılan ALES'ten eşit ağırlık (EA) puan türünden en az 70 puan almış olmak,

(4) Şehit veya vazife malulü eş ve çocukları [Emniyet Teşkilatı, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, TSK personeli şehit veya vazife malullerinin eş veya çocukları ile 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanununun 21'inci maddesinin birinci fıkrasının (h) ve (j) bentleri kapsamında olanların eş ve çocuklarını] için bu puanların en az %80'ini [P3 için 52, P4 (hukuk) için 56 puan ve üstü] almış olmak,

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