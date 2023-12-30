Jandarma muvazzaf-sözleşmeli subay alımı ilanı | JGK ile 2024 Jandarma Subay alımı ne zaman, başvuru şartları nedir?

d. Adaylar tarafından;

(1) Sözleşmeli olarak temin edilecek tüm branşlara başvuru yapacak adayların 2022-2023 yıllarında yapılan KPSS'de; genel kültür ve genel yetenek (P3) puan türünden en az 65 puan, 2019-2020-2021-2022-2023 yıllarında yapılan ALES'ten eşit ağırlık (EA) puan türünden en az 65 puan almış olmak,

(2) Muvazzaf olarak temin edilecek olan tabip ve diş tabibi branşında KPSS ve ALES şartı bulunmamaktadır.