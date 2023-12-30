Giriş Tarihi: 30.12.2023 06:20
Güncelleme Tarihi: 30.12.2023
06:20
Jandarma muvazzaf-sözleşmeli subay alımı ilanı | JGK ile 2024 Jandarma Subay alımı ne zaman, başvuru şartları nedir?
Jandarma Genel Komutanlığı muvazzaf - sözleşmeli olarak görev yapacak subay adayı alımı yapılacağını duyurdu. Jandarma sınıfı başta olmak üzere pek çok sınıfta yapılacak olan alıma başvuruda bulunmak isteyenler JGK ile 2024 Jandarma Subay alımı başvuru şartları nedir? sorusu üzerinden yaptıkları araştırmalarla bilgi sahibi olmaya çalışıyor. İşte Jandarma muvazzaf-sözleşmeli subay alımı başvuru detayları ve tüm bilgiler.