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Haberler Fotohaber Jeffrey Epstein olayı nedir, ne zaman ortaya çıktı? Jeffrey Epstein dosyasında geçen isimler listesi
Giriş Tarihi: 12.01.2024 12:56 Güncelleme Tarihi: 12.01.2024 12:56

Jeffrey Epstein olayı nedir, ne zaman ortaya çıktı? Jeffrey Epstein dosyasında geçen isimler listesi

Pedofili, fuhuş, cinsel istismar, insan kaçakçılığı gibi suçlar nedeniyle tutuklanan ve cezaevinde intihar eden Jeffrey Epstein olayında sular durulmuyor. Eşeledikçe dünya çapında tanınan bilim adamları, sanatçılar, prensler, başbakanlar, bakanların pedofili ve fuhuş ağının suç ortağı olduğu anlaşıldı. Kan dondurucu iddiaların yer aldığı fuhuş ağında yer alan 200'den fazla isim ortaya çıktı. Prens Andrew'dan Bill Clinton'a, Michael Jackson'dan Stephen Hawking'e kadar sayısız isim fuhuş ağının bir parçası. Peki; Jeffrey Epstein olayı nedir, ne zaman ortaya çıktı? Epstein dosyasında geçen isimler kim? İşte küresel fuhuş ağındaki o isimler!

Jeffrey Epstein olayı nedir, ne zaman ortaya çıktı? Jeffrey Epstein dosyasında geçen isimler listesi

Dünya ABD'li pedofili milyarder Jeffrey Epstein davasını konuşuyor. Epstein'ın dava dosyalarında Prens Andrew'dan Bill Clinton'a, Michael Jackson'dan Stephen Hawking'e kadar sayısız isim bulunuyor. Kan dondurucu iddiaların yer aldığı dosyalarda prenslerden sanatçılara siyasetçilerden Mossad'a uzanan ifşalar yer alıyor. Peki; Jeffrey Epstein olayı nedir? İşte, dosyada geçen isimler…

Jeffrey Epstein olayı nedir, ne zaman ortaya çıktı? Jeffrey Epstein dosyasında geçen isimler listesi

ABD'li sapık milyarder Jeffrey Epstein skandalı bitmek tükenmek bilmiyor. Kurduğu uluslararası fuhuş ağı, cinsel istismar vakaları ve insan kaçakçılığı gibi suçlardan tutuklanan Epstein, cezaevinde intihar etmişti.

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Jeffrey Epstein olayı nedir, ne zaman ortaya çıktı? Jeffrey Epstein dosyasında geçen isimler listesi

En küçüğü 14 olmak üzere 18 yaş altındaki onlarca kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmak ve fuhuş ağı oluşturmak suçlarıyla yargılanan Epstein, tutuklu bulunduğu New York Manhattan Metropolitan Merkez Hapishanesi'ndeki hücresinde 10 Ağustos 2019'da ölü bulunmuştu.

Jeffrey Epstein olayı nedir, ne zaman ortaya çıktı? Jeffrey Epstein dosyasında geçen isimler listesi

Epstein'in kız arkadaşı Ghislaine Maxwell, bazı zenginler, ünlüler ve devlet görevlileri için reşit olmayan kızların fuhuş tuzağına çekilmesi organizasyonunda Epstein'ın yasa dışı faaliyetlerine yardımcı olduğu iddiasıyla yargılandığı davada suçlu bulunmuştu.

Jeffrey Epstein olayı nedir, ne zaman ortaya çıktı? Jeffrey Epstein dosyasında geçen isimler listesi

Öte yandan, Epstein'ın mağdurlarından Virginia Giuffre, Prens Andrew'un New York ve Londra'da kendisini 17 yaşındayken taciz ettiğini öne sürerek 2021'de New York'ta dava açmıştı. Giuffre, Prens'in, reşit olmadığını bildiği halde rızası olmadan kendisine cinsel tacizde bulunduğunu iddia etmişti.

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