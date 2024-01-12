Jeffrey Epstein olayı nedir, ne zaman ortaya çıktı? Jeffrey Epstein dosyasında geçen isimler listesi

Giriş Tarihi: 12.01.2024 12:56
Güncelleme Tarihi: 12.01.2024
12:56
Pedofili, fuhuş, cinsel istismar, insan kaçakçılığı gibi suçlar nedeniyle tutuklanan ve cezaevinde intihar eden Jeffrey Epstein olayında sular durulmuyor. Eşeledikçe dünya çapında tanınan bilim adamları, sanatçılar, prensler, başbakanlar, bakanların pedofili ve fuhuş ağının suç ortağı olduğu anlaşıldı. Kan dondurucu iddiaların yer aldığı fuhuş ağında yer alan 200'den fazla isim ortaya çıktı. Prens Andrew'dan Bill Clinton'a, Michael Jackson'dan Stephen Hawking'e kadar sayısız isim fuhuş ağının bir parçası. Peki; Jeffrey Epstein olayı nedir, ne zaman ortaya çıktı? Epstein dosyasında geçen isimler kim? İşte küresel fuhuş ağındaki o isimler!