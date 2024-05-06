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Giriş Tarihi: 06.05.2024 07:53 Güncelleme Tarihi: 06.05.2024 08:00

Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta, 6 Mayıs bugün var mı? İşte beklenen Kabine Toplantısı gündemi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde belirli aralıklarla Beştepe'de toplanan Bakanlar Kurulu için gözler 6 Mayıs Pazartesi gününe çevrilmişti. Birçok konu özelinde beklemede olan vatandaşlar Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta başlayacak sorularına yanıt arıyor. Bakan Yusuf Tekin'in işaret ettiği üzere beklenen konu başlıkları arasında öğretmen atama takvimi de yer alıyor. Kabine gündemi özelinde ekonomi başlıklı çalışmalar da gündemde. Peki; Kabine Toplantısı bugün var mı, ne zaman başlıyor?

Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta, 6 Mayıs bugün var mı? İşte beklenen Kabine Toplantısı gündemi

Kabine Toplantısı ne zaman ve saat kaçta başlıyor sorusunda geri sayım başladı. Bugün toplanacak Bakanlar Kurulu Beştepe'de Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya gelecek. Başkan Erdoğan'ın başkanlık edeceği toplantıda ekonomi konularının ağırlıklı olması bekleniyor. Öte yandan öğretmen atamaları da beklenen Kabine gündemi konuları arasında. 9. Yargı Paketi ve torba yasa için de değerlendirmelerin yapılması gündemde. Peki; 6 Mayıs Kabine Toplantısı kararları saat kaçta açıklanacak? İşte, detaylar...

Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta, 6 Mayıs bugün var mı? İşte beklenen Kabine Toplantısı gündemi

KABİNE TOPLANTISI BUGÜN SAAT KAÇTA TOPLANACAK?

Genellikle iki haftada bir hafta başında toplanan Bakanlar Kurulu 6 Mayıs Pazartesi günü bir kez daha Beştepe'de hazır bulunacak. 'Kabine Toplantısı ne zaman' sorusuna bir süredir yanıt arayan vatandaşlar da takip ettiği konular özelinde yanıt bulmayı bekliyor.

Başkan Erdoğan'ın liderliğindeki Kabine Toplantısının saat 15.00-15.30 arasında başlaması bekleniyor.

Peki masada neler olacak?

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Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta, 6 Mayıs bugün var mı? İşte beklenen Kabine Toplantısı gündemi

BEKLENEN KABİNE TOPLANTISI GÜNDEMİ

Kabinenin ana gündeminde ekonomi ve kamuda tasarruf noktasında görüşmelerin olduğu tahmin ediliyor. Ancak toplantının heyecanla beklenen en önemli konusu öğretmen atamaları.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in aktardığı üzere öğretmen atama takvimi noktasında tarih, branş ve kontenjan dağılımı gibi detayların toplantı sonrası belli olması bekleniyor.

Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta, 6 Mayıs bugün var mı? İşte beklenen Kabine Toplantısı gündemi

SAYIDA UZLAŞILDI!

"Öğretmen atamaları fazla uzamayacak yakında bir miktar atama yapacağız." şeklinde açıklama yapan Başkan Erdoğan'ın ardından Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den öğretmen atamaları hakkında açıklama geldi.

Bakan Tekin, atanacak öğretmen sayısında uzlaştıklarını aktararak dikkatleri Kabine Toplantısına çevirdi:

"1 milyon 100 bin öğretmenin yüzde 75'in üzerindeki öğretmeni biz atamışız. Atama da yapacağız zaten, burada problemimiz yok. 2023 KPSS puanı ile ilgili süreci yürütüyoruz. Yani 2023 puanları heba olmayacak."

"Önümüzdeki hafta, eğer kabine toplantısı olursa o gün açıklamış olacağız. Biz rakamda uzlaştık zaten." diyen Bakan Yusuf Tekin'in toplantıda sunum yapması bekleniyor.

Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta, 6 Mayıs bugün var mı? İşte beklenen Kabine Toplantısı gündemi

9. YARGI PAKETİ KABİNE GÜNDEMİNDE BEKLENİYOR

Yargıda yapılacak değişiklikler üzerine son aşamaya gelen 9. Yargı Paketi Bakan Yılmaz Tunç'un liderliğinde takip ediliyordu. Kabine Toplantısı konuları arasında yargı paketinin maddelerinin de olması bekleniyor.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın son günlerde gerçekleştirdiği ikili temasların toplantıda yer bulması bekleniyor.

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