Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta, 6 Mayıs bugün var mı? İşte beklenen Kabine Toplantısı gündemi

SAYIDA UZLAŞILDI!

"Öğretmen atamaları fazla uzamayacak yakında bir miktar atama yapacağız." şeklinde açıklama yapan Başkan Erdoğan'ın ardından Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den öğretmen atamaları hakkında açıklama geldi.

Bakan Tekin, atanacak öğretmen sayısında uzlaştıklarını aktararak dikkatleri Kabine Toplantısına çevirdi:

"1 milyon 100 bin öğretmenin yüzde 75'in üzerindeki öğretmeni biz atamışız. Atama da yapacağız zaten, burada problemimiz yok. 2023 KPSS puanı ile ilgili süreci yürütüyoruz. Yani 2023 puanları heba olmayacak."

"Önümüzdeki hafta, eğer kabine toplantısı olursa o gün açıklamış olacağız. Biz rakamda uzlaştık zaten." diyen Bakan Yusuf Tekin'in toplantıda sunum yapması bekleniyor.