Giriş Tarihi: 06.05.2024 07:53
Güncelleme Tarihi: 06.05.2024
08:00
Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta, 6 Mayıs bugün var mı? İşte beklenen Kabine Toplantısı gündemi
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde belirli aralıklarla Beştepe'de toplanan Bakanlar Kurulu için gözler 6 Mayıs Pazartesi gününe çevrilmişti. Birçok konu özelinde beklemede olan vatandaşlar Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta başlayacak sorularına yanıt arıyor. Bakan Yusuf Tekin'in işaret ettiği üzere beklenen konu başlıkları arasında öğretmen atama takvimi de yer alıyor. Kabine gündemi özelinde ekonomi başlıklı çalışmalar da gündemde. Peki; Kabine Toplantısı bugün var mı, ne zaman başlıyor?