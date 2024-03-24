Kabine Toplantısı ne zaman, bu hafta var mı, yarın mı? Gözler Beştepe’de! Beklenen Kabine Toplantısı gündemi

Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta yapılacak merak konusu. Genel seçimden bu yana düzenlenen Bakanlar Kurulu toplantılarında birçok önemli karar alan Kabine'yi emekliler, gençler ve tüm vatandaşlar takip ediyor. Toplantının ne zaman yapılacağıyla ilgili Cumhurbaşkanlığı günlük programına dönülüyor. Peki; bu hafta Kabine Toplantısı var mı, hangi gün yapılacak? İşte, gündemdeki konular...