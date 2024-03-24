Giriş Tarihi: 24.03.2024 10:08
Güncelleme Tarihi: 24.03.2024
10:08
Kabine Toplantısı ne zaman, bu hafta var mı, yarın mı? Gözler Beştepe'de! Beklenen Kabine Toplantısı gündemi
En son Mart ayı başında gerçekleşen Kabine Toplantısı ne zaman, bu hafta var mı gibi sorularla hafta sonundan itibaren gündemdeki yerini aldı. Konuyla ilgili Başkan Erdoğan'ın günlük programı takip ediliyor. Genellikle pazartesi günleri gerçekleşen toplantı için gözler 25 Mart tarihine çevrildi. Beklenen Kabine gündemi de ilgililerin gündeminde. Peki; son Kabine Toplantısı kararları neler? İşte, ayrıntılar...