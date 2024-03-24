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Haberler Fotohaber Kabine Toplantısı ne zaman, bu hafta var mı, yarın mı? Gözler Beştepe'de! Beklenen Kabine Toplantısı gündemi
Giriş Tarihi: 24.03.2024 10:08 Güncelleme Tarihi: 24.03.2024 10:08

Kabine Toplantısı ne zaman, bu hafta var mı, yarın mı? Gözler Beştepe'de! Beklenen Kabine Toplantısı gündemi

En son Mart ayı başında gerçekleşen Kabine Toplantısı ne zaman, bu hafta var mı gibi sorularla hafta sonundan itibaren gündemdeki yerini aldı. Konuyla ilgili Başkan Erdoğan'ın günlük programı takip ediliyor. Genellikle pazartesi günleri gerçekleşen toplantı için gözler 25 Mart tarihine çevrildi. Beklenen Kabine gündemi de ilgililerin gündeminde. Peki; son Kabine Toplantısı kararları neler? İşte, ayrıntılar...

Kabine Toplantısı ne zaman, bu hafta var mı, yarın mı? Gözler Beştepe’de! Beklenen Kabine Toplantısı gündemi

Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta yapılacak merak konusu. Genel seçimden bu yana düzenlenen Bakanlar Kurulu toplantılarında birçok önemli karar alan Kabine'yi emekliler, gençler ve tüm vatandaşlar takip ediyor. Toplantının ne zaman yapılacağıyla ilgili Cumhurbaşkanlığı günlük programına dönülüyor. Peki; bu hafta Kabine Toplantısı var mı, hangi gün yapılacak? İşte, gündemdeki konular...

Kabine Toplantısı ne zaman, bu hafta var mı, yarın mı? Gözler Beştepe’de! Beklenen Kabine Toplantısı gündemi

KABİNE TOPLANTISI BU HAFTA VAR MI?

En son 4 Mart tarihinde gerçekleşen Kabine Toplantısı için gözler 18 Mart gününe çevrilmişti ancak toplantı gerçekleşmedi.

Şimdi gözler 25 Mart tarihinde!

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Kabine Toplantısı ne zaman, bu hafta var mı, yarın mı? Gözler Beştepe’de! Beklenen Kabine Toplantısı gündemi

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

Henüz Cumhurbaşkanlığı günlük programında yer almayan toplantı tarihi kesinleşmedi.

Resmi bir açıklama geldiği takdirde haberimizdeki yerini alacak.

Kabine Toplantısı ne zaman, bu hafta var mı, yarın mı? Gözler Beştepe’de! Beklenen Kabine Toplantısı gündemi

BEKLENEN KABİNE TOPLANTISI GÜNDEMİ

Terörle mücadele, uluslararası ilişkiler, 31 Mart yerel seçimleri, öğretmen atamaları, torba yasa gibi pek çok konuyla ilgili gözler Kabine'de.

Sıradaki toplantıda görüşülecek konuların ardından Başkan Erdoğan kameraların karşısına geçecek ve alınan kararları paylaşacak.

Kabine Toplantısı ne zaman, bu hafta var mı, yarın mı? Gözler Beştepe’de! Beklenen Kabine Toplantısı gündemi
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