Giriş Tarihi: 04.03.2024 07:27
Güncelleme Tarihi: 04.03.2024
07:29
Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta, 4 Mart Bakanlar Kurulu toplantısı bu hafta var mı? İşte Kabine Toplantısı gündemi
Mart'ın ayının ilk haftası başlarken gözler Kabine Toplantısına çevrilmiş durumda. İki haftada bir genellikle Pazartesi günleri gerçekleşen Kabine Toplantısı var mı yok mu 4 Mart2024 tarihi için yeniden gündemdeki yerini aldı. Ekonomik düzenlemeler, terörle mücadele, deprem bölgesi, ülkenin iç ve dış siyaseti başta olmak üzere torba yasa, 3600 ek gösterge, öğretmen atama takvimi gibi konular için de araştırmalar devam ediyor. Bakanlar Kurulu toplantısı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde gerçekleştirilen toplantı sonrası alınan kararlar kamuoyu ile paylaşılıyor. Peki; Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta, bu hafta yapılacak mı? İşte, beklenen Kabine gündemi...