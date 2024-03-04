Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta, 4 Mart Bakanlar Kurulu toplantısı bu hafta var mı? İşte Kabine Toplantısı gündemi

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

Kabine toplantıları genellikle iki haftada bir defa yapılıyor. Son Kabine Toplantısı geçtiğimiz hafta yani 12 Şubat Pazartesi günü yapılmıştı.



Bir sonraki toplantının bu hafta yani 4 Mart Pazartesi yapılması bekleniyor. Ancak toplantı tarihi hakkında henüz bir açıklama gelmedi. Konuyla ilgili açıklamalar geldiği zaman yer vereceğiz.