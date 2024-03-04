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Haberler Fotohaber Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta, 4 Mart Bakanlar Kurulu toplantısı bu hafta var mı? İşte Kabine Toplantısı gündemi
Giriş Tarihi: 04.03.2024 07:27 Güncelleme Tarihi: 04.03.2024 07:29

Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta, 4 Mart Bakanlar Kurulu toplantısı bu hafta var mı? İşte Kabine Toplantısı gündemi

Mart'ın ayının ilk haftası başlarken gözler Kabine Toplantısına çevrilmiş durumda. İki haftada bir genellikle Pazartesi günleri gerçekleşen Kabine Toplantısı var mı yok mu 4 Mart2024 tarihi için yeniden gündemdeki yerini aldı. Ekonomik düzenlemeler, terörle mücadele, deprem bölgesi, ülkenin iç ve dış siyaseti başta olmak üzere torba yasa, 3600 ek gösterge, öğretmen atama takvimi gibi konular için de araştırmalar devam ediyor. Bakanlar Kurulu toplantısı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde gerçekleştirilen toplantı sonrası alınan kararlar kamuoyu ile paylaşılıyor. Peki; Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta, bu hafta yapılacak mı? İşte, beklenen Kabine gündemi...

Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta, 4 Mart Bakanlar Kurulu toplantısı bu hafta var mı? İşte Kabine Toplantısı gündemi

Birçok yeni kararın değerlendirilmesini bekleyen vatandaşlar kabine toplantısı ne zaman sorgulamalarına başladılar. Bu seneki atamalar için geçtiğimiz yıl puanlarını alan öğretmenler Kabine Toplantısında görüşülmesini bekliyor. Peki, Kabine Toplantısı ne zaman? İşte ayrıntılar

Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta, 4 Mart Bakanlar Kurulu toplantısı bu hafta var mı? İşte Kabine Toplantısı gündemi

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

Kabine toplantıları genellikle iki haftada bir defa yapılıyor. Son Kabine Toplantısı geçtiğimiz hafta yani 12 Şubat Pazartesi günü yapılmıştı.

Bir sonraki toplantının bu hafta yani 4 Mart Pazartesi yapılması bekleniyor. Ancak toplantı tarihi hakkında henüz bir açıklama gelmedi. Konuyla ilgili açıklamalar geldiği zaman yer vereceğiz.

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Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta, 4 Mart Bakanlar Kurulu toplantısı bu hafta var mı? İşte Kabine Toplantısı gündemi

KABİNE TOPLANTISI'NIN GÜNDEMİNDE NELER OLACAK?

Beştepe'de gerçekleşecek olan Kabine Toplantısı'nda ana gündem başlıklarının ekonomik gelişmelerin yanı sıra F-16 meselesi ve öğretmen atamaları, terörle mücadele ve Gazze'ye İsrail saldırıları olması bekleniyor.

Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta, 4 Mart Bakanlar Kurulu toplantısı bu hafta var mı? İşte Kabine Toplantısı gündemi

SON KABİNE'DE HANGİ KONULAR ELE ALINDI?

12 Şubat Pazartesi günü yapılan toplantıda, ekonomi, eğitim, terörle mücadele ve dış politika başta olmak üzere pek çok kritik konuları ele alındı. Ayrıca Aile ve Gençlik Fonu'nun 15 Şubat itibarıyla deprem bölgesindeki illerde hayata geçeceği müjdesi verildi.

Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta, 4 Mart Bakanlar Kurulu toplantısı bu hafta var mı? İşte Kabine Toplantısı gündemi

ĞRETMEN ATAMASI KABİNENİN GÜNDEMİNDE!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılacak olan Kabine toplantısında, Türkiye'nin iç ve dış siyasi gündemi değerlendirilecek.

Öte yandan 2023 puanlarıyla atama bekleyen öğretmeneler için Kabine'de öğretmen atamalarının da ele alınması bekleniyor.

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