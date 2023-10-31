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Giriş Tarihi: 31.10.2023 07:27 Güncelleme Tarihi: 31.10.2023 07:27

Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? Gözler Başkan Erdoğan’da! 31 Ekim Bugün Kabine Toplantısı var mı, gündemi neler?

Bu hafta Kabine toplantısı olacak mı sorusu gündemdeki yerini aldı. Bilindiği üzere Cumhurbaşkanlığı Kabinesi her iki haftada bir toplanıyor. Son olarak 9 Ekim'de gerçekleştirilen Kabine Toplantısının ardından emeklilere 5 bin TL Cumhuriyet Bayramı ikramiyesinin detayları açıklanmıştı. Yeni haftayla birlikte ''Kabine bugün toplanacak mı, ne zaman, saat kaçta?'' soruları yanıt aramaya başladı. Yeni Kabine Toplantısında ise vergisiz telefon, faizsiz evlilik kredisi, ev hanımlarına emeklilik gibi konuların ele alınmasının bekleniyor. Peki, 31 Ekim bugün Kabine Toplantısı var mı, toplanacak mı, ne zaman, saat kaçta? İşte, detaylar...

Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? Gözler Başkan Erdoğan’da! 31 Ekim Bugün Kabine Toplantısı var mı, gündemi neler?

Kabine Toplantısı ne zaman, bugün var mı soruları yanıt arıyor. Aile ve Gençlik Bankası, ev hanımlarına emeklilik, evlilik kredisi gibi başlıkların istişare edileceği toplantının sonuçları için nefesler tutuldu. Son olarak 23 Ekim'de toplanması beklenen kabine Cumhurbaşkanlığı programında yer almadığı için toplanmamıştı. Peki, Kabine ne zaman toplanacak, bu hafta var mı, saat kaçta? İşte, 31 Ekim Kabine Toplantısı gündem maddeleri ve kararlarına ilişkin merak edilen detaylar...

Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? Gözler Başkan Erdoğan’da! 31 Ekim Bugün Kabine Toplantısı var mı, gündemi neler?

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

Kabine Toplantısı son olarak 9 Ekim 2023 tarihinde gerçekleşti. Bu nedenle 23 Ekim günü toplantının yapılması bekleniyordu ancak Cumhurbaşkanlığı programında yer almadı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlık edeceği yeni Bakanlar Kurulu toplantısı 31 Ekim tarihinde bekleniyor. Konuya dair resmi bir açıklama bulunmuyor.

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Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? Gözler Başkan Erdoğan’da! 31 Ekim Bugün Kabine Toplantısı var mı, gündemi neler?

KABİNE GÜNDEMİNDE NELER VAR?

Memur emekli zammı başta olmak üzere ev hanımlarına emeklilik, esnafa EYT, faizsiz evlilik kredisi, taşerona kadro gibi birçok konuda detayların Kabine ile belli olması bekleniyor.

Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? Gözler Başkan Erdoğan’da! 31 Ekim Bugün Kabine Toplantısı var mı, gündemi neler?

SON KABİNE TOPLANTISI KARARLARI

Emekliye 5 bin TL ek ödeme

Aile ve Gençlik Bankası için kanun teklifi

Vergisiz telefon ve bilgisayar satışı

Öğrencilere ücretsiz 10 GB internet

Genç kart projesi

Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? Gözler Başkan Erdoğan’da! 31 Ekim Bugün Kabine Toplantısı var mı, gündemi neler?
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