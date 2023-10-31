Giriş Tarihi: 31.10.2023 07:27 Güncelleme Tarihi: 31.10.2023 07:27

Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? Gözler Başkan Erdoğan’da! 31 Ekim Bugün Kabine Toplantısı var mı, gündemi neler?

Bu hafta Kabine toplantısı olacak mı sorusu gündemdeki yerini aldı. Bilindiği üzere Cumhurbaşkanlığı Kabinesi her iki haftada bir toplanıyor. Son olarak 9 Ekim'de gerçekleştirilen Kabine Toplantısının ardından emeklilere 5 bin TL Cumhuriyet Bayramı ikramiyesinin detayları açıklanmıştı. Yeni haftayla birlikte ''Kabine bugün toplanacak mı, ne zaman, saat kaçta?'' soruları yanıt aramaya başladı. Yeni Kabine Toplantısında ise vergisiz telefon, faizsiz evlilik kredisi, ev hanımlarına emeklilik gibi konuların ele alınmasının bekleniyor. Peki, 31 Ekim bugün Kabine Toplantısı var mı, toplanacak mı, ne zaman, saat kaçta? İşte, detaylar...