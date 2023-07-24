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Haberler Fotohaber KABİNE TOPLANTISI SONUÇLARI SON DAKİKA | 24 Temmuz Kabine Toplantısı kararları nelerdir?
Giriş Tarihi: 24.07.2023 19:06 Güncelleme Tarihi: 24.07.2023 19:15

KABİNE TOPLANTISI SONUÇLARI SON DAKİKA | 24 Temmuz Kabine Toplantısı kararları nelerdir?

Kabine toplantısı 24 Temmuz 2023 Pazartesi günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında başladı. Toplantıda memurların toplu iş sözleşmesi, kira artış tedbirleri, deprem konutlarının son durumu gibi önemli konuların masada olması beklenen toplantı sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan alınan kararları ulusa sesleniş konuşmasında kamuoyuyla paylaşacak. Detayları öğrenmek isteyenler ise 24 Temmuz kabine toplantısı kararları nelerdir? şeklindeki sorular üzerinden araştırmalarına devam ediyor. 24 Temmuz kabine toplantısı kararları ve tüm detaylar.

KABİNE TOPLANTISI SONUÇLARI SON DAKİKA | 24 Temmuz Kabine Toplantısı kararları nelerdir?

24 Temmuz kabine toplantısı kararları merak konusu oluyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan bakanlar kurulu toplantısının ardından alınan kararları öğrenmek isteyenler yoğun olarak 24 Temmuz kabine toplantısı kararları nelerdir? şeklindeki sorular üzerinden araştırmalarına devam ediyor.

KABİNE TOPLANTISI SONUÇLARI SON DAKİKA

Son dakika kabine toplantısı kararları ve tüm detaylar şöyle;

KABİNE TOPLANTISI SONUÇLARI SON DAKİKA | 24 Temmuz Kabine Toplantısı kararları nelerdir?

Merkez Bankası'nın geçen hafta aldığı 250 baz puanlık faiz artışının piyasalara yansıması masada olacak. Bu kararın önümüzdeki günlerde ekonomiyi nasıl etkileyeceği de değerlendirilecek.

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KABİNE TOPLANTISI SONUÇLARI SON DAKİKA | 24 Temmuz Kabine Toplantısı kararları nelerdir?

MEMURLARIN TOPLU SÖZLEŞMESİ

Çalışma hayatı kapsamında kamu toplu iş sözleşmesi ile ilgili bir değerlendirme olacak. Toplu sözleşme görüşmeleri 1 Ağustos'ta başlayacak, memurlar taleplerini çalışma bakanlığına iletecek. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın da kabineyi bu taleplerle ilgili bilgilendirmesi bekleniyor.

KABİNE TOPLANTISI SONUÇLARI SON DAKİKA | 24 Temmuz Kabine Toplantısı kararları nelerdir?

FAHİŞ KİRA ARTIŞINA TEDBİRLER

Fahiş kira artışları da Kabine'nin en önemli gündeminden biri olacak. Kira artış oranları ile ilgili de bir çalışma yürütülüyor. Başkan Erdoğan Körfez turu dönüşünde kira artışına dair önemli mesajlar vermiş ve gerekirse cezalar verilebileceğini dile getirmişti.

KABİNE TOPLANTISI SONUÇLARI SON DAKİKA | 24 Temmuz Kabine Toplantısı kararları nelerdir?

Boş konutlarla ilgili de yasa hazırlığı da gündemde.

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