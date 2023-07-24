KABİNE TOPLANTISI SONUÇLARI SON DAKİKA | 24 Temmuz Kabine Toplantısı kararları nelerdir?

FAHİŞ KİRA ARTIŞINA TEDBİRLER

Fahiş kira artışları da Kabine'nin en önemli gündeminden biri olacak. Kira artış oranları ile ilgili de bir çalışma yürütülüyor. Başkan Erdoğan Körfez turu dönüşünde kira artışına dair önemli mesajlar vermiş ve gerekirse cezalar verilebileceğini dile getirmişti.