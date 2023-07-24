KABİNE TOPLANTISI SONUÇLARI SON DAKİKA | 24 Temmuz Kabine Toplantısı kararları nelerdir?

Kabine toplantısı 24 Temmuz 2023 Pazartesi günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında başladı. Toplantıda memurların toplu iş sözleşmesi, kira artış tedbirleri, deprem konutlarının son durumu gibi önemli konuların masada olması beklenen toplantı sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan alınan kararları ulusa sesleniş konuşmasında kamuoyuyla paylaşacak. Detayları öğrenmek isteyenler ise 24 Temmuz kabine toplantısı kararları nelerdir? şeklindeki sorular üzerinden araştırmalarına devam ediyor. 24 Temmuz kabine toplantısı kararları ve tüm detaylar.