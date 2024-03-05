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Giriş Tarihi: 05.03.2024 14:06 Güncelleme Tarihi: 05.03.2024 14:09

Kadınlar Günü ne zaman, hangi gün 2024? İşte Dünya Kadınlar Günü tarihçesi

Birçok ülkede aynı tarihte kutlanan Dünya Kadınlar Günü tarihi ve tarihçesi ile gündemde. Her yıl mart ayında kutlanan bu özel günde yeniden hediyeler ve süslemeler dört bir yanı saracak. Ayrıca kadınlara özel birçok etkinlik düzenlenecek. Öte yandan tarihi kaçırmak istemeyenler de '2024 Kadınlar Günü ne zaman?' sorusunu arama motorlarına yöneltmeye başladı. Peki, nasıl ortaya çıktı, ilk ne zaman kutlandı?

Kadınlar Günü ne zaman, hangi gün 2024? İşte Dünya Kadınlar Günü tarihçesi

Bu yıl Kadınlar Günü ne zaman, hangi güne denk geliyor soruları gündemde. Kadınların temel hak ve özgürlüklerini korumaya yönelik başlatılan dayanışma sayesinde ortaya çıkan bu özel günün kendine özgü bir hikayesi bulunuyor. Kutlamaların ortaya çıkışına yönelik araştırmalar da hız kazandı. İşte, Kadınlar Günü tarihçesi...

Kadınlar Günü ne zaman, hangi gün 2024? İşte Dünya Kadınlar Günü tarihçesi

KADINLAR GÜNÜ NE ZAMAN 2024?

Dünya Kadınlar Günü her yıl 8 Mart tarihinde kutlanıyor. 2024 Kadınlar Günü bu yıl cuma gününe denk geliyor.

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Kadınlar Günü ne zaman, hangi gün 2024? İşte Dünya Kadınlar Günü tarihçesi

KADINLAR GÜNÜ NASIL ORTAYA ÇIKTI, NEDEN KUTLANIR?

Kadınların diğer çalışanlarla eşit haklara sahip olmak yolunda verdiği savaşın başlangıcı olarak görülen 8 Mart 1857 tarihinde Amerika'nın New York kentinde tekstil sektöründe çalışan yüzlerce kadın, düşük ücretlerini, uzun çalışma saatlerini ve insanlık dışı çalışma koşullarını protesto etmek için grev yapmaya başladı.

Kadınlar Günü ne zaman, hangi gün 2024? İşte Dünya Kadınlar Günü tarihçesi

Bu grevler sırasında çıkan yangında işçilerin fabrika önünde kurulan barikatlardan kaçamaması sonucunda aralarından 120 kadın işçi can vermiştir. Bu olaylardan 52 yıl sonra (1910), Danimarka'nın Kopenhag kentinde düzenlenen II. Sosyalist Enternasyonal toplantısında Clara Zetkin'in önerisiyle, 1857'de başlayan, kadın haklarının kazanılması ve kadınların birlikteliği mücadelesinin her yıl "Kadın Günü" olarak kutlanması kararlaştırılmıştır.

İlk yıllarda belli bir tarih saptanmamıştı fakat her zaman ilkbaharda anılıyordu. Tarihin 8 Mart olarak saptanışı 1917 Bolşevik Devrimi'nin önderi ve Sovyetler Birliği'nin kurucusu Lenin'in önerisiyle 1921'de Moskova'da gerçekleştirildi.

Kadınlar Günü ne zaman, hangi gün 2024? İşte Dünya Kadınlar Günü tarihçesi

Adı da "Dünya Emekçi Kadınlar Günü" olarak belirlendi. Birinci ve İkinci Dünya Savaşı yılları arasında sosyalizmin yayılmasından çekinen bazı ülkelerde anılması yasaklanan Dünya Kadınlar Günü, 1960'lı yılların sonunda Amerika Birleşik Devletleri'nde gerçekleşen çeşitli gösterilerde anılmaya başlanmasıyla Batı Bloku ülkelerinde daha güçlü bir şekilde gündeme geldi. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, 16 Aralık 1977 tarihinde 8 Mart'ın "Dünya Kadınlar Günü" olarak anılmasını kabul etti.

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