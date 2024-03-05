Giriş Tarihi: 05.03.2024 14:06
Güncelleme Tarihi: 05.03.2024
14:09
Kadınlar Günü ne zaman, hangi gün 2024? İşte Dünya Kadınlar Günü tarihçesi
Birçok ülkede aynı tarihte kutlanan Dünya Kadınlar Günü tarihi ve tarihçesi ile gündemde. Her yıl mart ayında kutlanan bu özel günde yeniden hediyeler ve süslemeler dört bir yanı saracak. Ayrıca kadınlara özel birçok etkinlik düzenlenecek. Öte yandan tarihi kaçırmak istemeyenler de '2024 Kadınlar Günü ne zaman?' sorusunu arama motorlarına yöneltmeye başladı. Peki, nasıl ortaya çıktı, ilk ne zaman kutlandı?