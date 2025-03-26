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Haberler Fotohaber KADİR GECESİ MESAJLARI VE SÖZLERİ 2025 | En güzel, dualı, hadisli, kısa ve uzun Kadir Gecesi mesajları!
Giriş Tarihi: 26.03.2025 16:05 Güncelleme Tarihi: 26.03.2025 16:05

KADİR GECESİ MESAJLARI VE SÖZLERİ 2025 | En güzel, dualı, hadisli, kısa ve uzun Kadir Gecesi mesajları!

Kadir Gecesi, İslam dünyasında büyük bir manevi coşku ile karşılanıyor. Bu mübarek gece sevdiklerine anlamlı ve güzel mesajlar gönderenler tarafından dualar ile paylaşılıyor. Dualı, hadisli, kısa ve uzun Kadir Gecesi mesajları ile sevdiklerine manevi bir dokunuş yapmak isteyenler için en güzel Kandil mesajları galerisi yayında! İşte, en güzel, dualı, hadisli, kısa ve uzun Kadir Gecesi mesajları.

KADİR GECESİ MESAJLARI VE SÖZLERİ 2025 | En güzel, dualı, hadisli, kısa ve uzun Kadir Gecesi mesajları!

Bin aydan hayırlı kabul edilen Kadir Gecesi, manevi huzurun en yoğun hissedildiği zamanlardan biridir. Sevdiklerine bu anlamlı gecede dua dolu, ayetli, hadisli mesajlar göndermek isteyenler, kısa ve uzun Kadir Gecesi mesajları seçeneklerine odaklandı. İşte, Mübarek Kadir Gecesi için en güzel, dualı, hadisli, kısa ve uzun Kandil mesajları!

KADİR GECESİ MESAJLARI VE SÖZLERİ 2025 | En güzel, dualı, hadisli, kısa ve uzun Kadir Gecesi mesajları!

KADİR GECESİ MESAJLARI 2025 | AYETLİ, DUALI VE ANLAMLI MESAJLAR

Bin aydan daha hayırlı olan bu mübarek gecede, dualarınız kabul, gönlünüz huzurlu olsun. Kadir Geceniz mübarek olsun.

Yüce Rabbim, Kadir Gecesi hürmetine tüm dualarınızı kabul etsin, kalbinizi imanla doldurun. Hayırlı kandiller dilerim.

"Biz onu Kadir Gecesi'nde indirdik." (Kadir Suresi 1. Ayet) Bu mübarek gecede kalbiniz huzuruyla, gönlünüz umutla dolsun.

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KADİR GECESİ MESAJLARI VE SÖZLERİ 2025 | En güzel, dualı, hadisli, kısa ve uzun Kadir Gecesi mesajları!

Gecelerin en hayırlısı, kalplerin en huzurlu olduğu Kadir Gecesi'nde sağlık, huzur ve mutluluk diliyorum. Kadir Geceniz mübarek olsun.

Allah'ın rahmeti, mağfireti ve bereketi üzerinize olsun. Dualarınızın kabul edildiği Kadir Geceniz mübarek olsun.

"Melekler ve Ruh, o gece Rablerinin izniyle her türlü iş için iç dururlar." (Kadir Suresi 4. Ayet) Kadir Geceniz hayırlara vesile olsun.

KADİR GECESİ MESAJLARI VE SÖZLERİ 2025 | En güzel, dualı, hadisli, kısa ve uzun Kadir Gecesi mesajları!

Tüm duaların kabul edildiği, kalplerin yumuşadığı bu gece, hayatınıza huzur ve bereket getiriyor. Kadir Geceniz mübarek olsun.

Rabbim, bu mübarek gecede sevdiklerinizle birlikte sağlık, mutluluk ve huzur içinde olmanızı nasip etsin. Kadir Geceniz hayırlı olsun.

KADİR GECESİ MESAJLARI VE SÖZLERİ 2025 | En güzel, dualı, hadisli, kısa ve uzun Kadir Gecesi mesajları!

Bin aydan daha hayırlı olan bu kutlu gecede Rabbim gönlünden geçen tüm hayırlı duaları kabul etsin. Kadir Geceniz mübarek olsun.

Affı bol, rahmeti sonsuz olan Allah, bu mübarek gecede tüm dualarınızı kabul buyursun. Kadir Geceniz hayırlara vesile olsun.