KADİR GECESİ MESAJLARI VE SÖZLERİ 2025 | En güzel, dualı, hadisli, kısa ve uzun Kadir Gecesi mesajları!

KADİR GECESİ MESAJLARI 2025 | AYETLİ, DUALI VE ANLAMLI MESAJLAR

Bin aydan daha hayırlı olan bu mübarek gecede, dualarınız kabul, gönlünüz huzurlu olsun. Kadir Geceniz mübarek olsun.

Yüce Rabbim, Kadir Gecesi hürmetine tüm dualarınızı kabul etsin, kalbinizi imanla doldurun. Hayırlı kandiller dilerim.

"Biz onu Kadir Gecesi'nde indirdik." (Kadir Suresi 1. Ayet) Bu mübarek gecede kalbiniz huzuruyla, gönlünüz umutla dolsun.