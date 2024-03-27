Kadir İnanır’ın sağlık durumunda yeni gelişme! Kadir İnanır son sağlık durumu nasıl?

Giriş Tarihi: 27.03.2024 14:38
Güncelleme Tarihi: 27.03.2024
14:38
Yeşilçam'ın efsane oyuncusu Kadir İnanır, pazar günü sabah saatlerinde Beykoz'daki evinde rahatsızlanmış ve inme geçirdiği açıklanan sanatçı ameliyata alınmıştı. Operasyonun ardından yoğun bakıma alınan İnanır'ın entübe edildiği ve durumunun stabil olduğu açıklanmıştı. Usta sanatçının son durumuna ilişkin açıklama Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Necdet Sağlam'dan geldi. Peki; Kadir İnanır'ın sağlık durumu nasıl, son durumu ne? İşte detaylar.