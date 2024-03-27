Kadir İnanır’ın sağlık durumunda yeni gelişme! Kadir İnanır son sağlık durumu nasıl?

İşte Prof. Dr. Necdet Sağlam'ın açıklaması:

"Yaklaşık 3 ay önce geçirilmiş akciğer enfeskiyonu var. Kronik sigara içicisi. Bu süreçten sonra sigarayı da bırakmasını umuyoruz. Fizik tedavi yapılıyor. Daha iyiye ilerliyor.

Geldiğinde sağ tarafında tam bir felç tablosu vardı. Şuan iyi. Daha iyi olmasını bekliyoruz.

Akciğerleriyle ilgili bir sorun var. Antibiyotik tedavisine başlandı.

Daha önce uyandırılmasını bekliyorduk. Arada bazı olumsuzluklar oluyordu. Süreci yavaş yürüttü arkadaşlarımız. Bugün extübe oldu. İletişim kurabiliyor. Eşini yanına aldık. Yoğun bakımdaki tedavisi birkaç gün daha devam edecek.

Yavaş yavaş ilerlememiz gerekecek. Konuşma sürecini daha sonra bekliyoruz. Kadir Bey şuan yorgun diyelim...

Görünen tabloya göre konuşmayla ilgili bir sorun olmayacağını umuyoruz.

Kadir Bey'in şansı yanında eşinin olmadı ve olayı iyi yöntemesi. 112'yi haber vermesi..."