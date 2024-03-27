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Haberler Fotohaber Kadir İnanır'ın sağlık durumunda yeni gelişme! Kadir İnanır son sağlık durumu nasıl?
Giriş Tarihi: 27.03.2024 14:38 Güncelleme Tarihi: 27.03.2024 14:38

Kadir İnanır'ın sağlık durumunda yeni gelişme! Kadir İnanır son sağlık durumu nasıl?

Yeşilçam'ın efsane oyuncusu Kadir İnanır, pazar günü sabah saatlerinde Beykoz'daki evinde rahatsızlanmış ve inme geçirdiği açıklanan sanatçı ameliyata alınmıştı. Operasyonun ardından yoğun bakıma alınan İnanır'ın entübe edildiği ve durumunun stabil olduğu açıklanmıştı. Usta sanatçının son durumuna ilişkin açıklama Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Necdet Sağlam'dan geldi. Peki; Kadir İnanır'ın sağlık durumu nasıl, son durumu ne? İşte detaylar.

Kadir İnanır’ın sağlık durumunda yeni gelişme! Kadir İnanır son sağlık durumu nasıl?

Beykoz'daki evinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan ve ameliyata alınan Kadir İnanır'ın sağlık durumuna ilişkin açıklama Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Necdet Sağlam'dan geldi. Peki, Kadir İnanır'ın sağlık durumu nasıl, son durumu ne? İşte Kadir İnanır'ın son sağlık durumu!

Kadir İnanır’ın sağlık durumunda yeni gelişme! Kadir İnanır son sağlık durumu nasıl?

YEŞİLÇAM YILDIZI KADİR İNANIR ENTÜBE EDİLMİŞTİ

Selvi Boylum Al Yazmalım, Tatar Ramazan gibi birçok filmde rol alan Yeşilçam yıldızı Kadir İnanır, geçtiğimiz günlerde Beykoz'daki ikametinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmıştı. Usta oyuncunun inme geçirdiği açıklanmış ve ameliyata alınmıştı.

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Kadir İnanır’ın sağlık durumunda yeni gelişme! Kadir İnanır son sağlık durumu nasıl?

BAŞHEKİM AÇIKLADI: BİLİNCİ AÇIK!

Kadir İnanır'ın uyandırıldığını açıklayan Sağlam, "Bilinci açık, mesajlara gülümseyerek cevap verdi" dedi. Prof. Dr. Necdet Sağlam, "İletişim kurabiliyor, cevap veriyor. Konuşmayla ilgili bir sıkıntı olmayacak ama şu an konuşmak için yorgun" diye konuştu.

Kadir İnanır’ın sağlık durumunda yeni gelişme! Kadir İnanır son sağlık durumu nasıl?

İşte Prof. Dr. Necdet Sağlam'ın açıklaması:

"Yaklaşık 3 ay önce geçirilmiş akciğer enfeskiyonu var. Kronik sigara içicisi. Bu süreçten sonra sigarayı da bırakmasını umuyoruz. Fizik tedavi yapılıyor. Daha iyiye ilerliyor.

Geldiğinde sağ tarafında tam bir felç tablosu vardı. Şuan iyi. Daha iyi olmasını bekliyoruz.

Akciğerleriyle ilgili bir sorun var. Antibiyotik tedavisine başlandı.

Daha önce uyandırılmasını bekliyorduk. Arada bazı olumsuzluklar oluyordu. Süreci yavaş yürüttü arkadaşlarımız. Bugün extübe oldu. İletişim kurabiliyor. Eşini yanına aldık. Yoğun bakımdaki tedavisi birkaç gün daha devam edecek.

Yavaş yavaş ilerlememiz gerekecek. Konuşma sürecini daha sonra bekliyoruz. Kadir Bey şuan yorgun diyelim...

Görünen tabloya göre konuşmayla ilgili bir sorun olmayacağını umuyoruz.

Kadir Bey'in şansı yanında eşinin olmadı ve olayı iyi yöntemesi. 112'yi haber vermesi..."

Kadir İnanır’ın sağlık durumunda yeni gelişme! Kadir İnanır son sağlık durumu nasıl?
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