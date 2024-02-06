KAHRAMANMARAŞ DEPREM KONUTLARI KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE: Kahramanmaraş deprem konutları kura sonuçları sorgulama

TOPLAM 46 BİN KONUT TESLİM EDİLECEK

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nca yapılan açıklamada, "Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı bölgenin eski güzel günlerine dönebilmesi için yoğun çaba sarf ediyor. Bakanlık, 11 şehirde 930 şantiyede, 110 bin 450 personelle gece gündüz demeden çalışmalarını sürdürüyor. İnşası biten ve hak sahipliği belirlenen 46 bin konut teslim ediliyor. Mart ayının ortasına kadar ise 75 bin konutun hak sahiplerine teslimi planlanırken; depremin zarar verdiği illerin alt yapısı da Bakanlığın bağlı kuruluşu olan İLBANK tarafından verilecek hibeyle yenileniyor" denildi.