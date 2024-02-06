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Haberler Fotohaber KAHRAMANMARAŞ DEPREM KONUTLARI KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE: Kahramanmaraş deprem konutları kura sonuçları sorgulama
Giriş Tarihi: 06.02.2024 15:49 Güncelleme Tarihi: 06.02.2024 15:49

KAHRAMANMARAŞ DEPREM KONUTLARI KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE: Kahramanmaraş deprem konutları kura sonuçları sorgulama

Kahramanmaraş deprem konutları kura sonuçları belli oluyor. 6 Şubat depremlerinin ardından inşa edilen deprem konutları çekilen kuralarının ardından hak sahiplerine teslim edilecek. Asrın felaketinden etkilenen illerden biri olan Kahramanmaraş'ta kura ve anahtar teslim töreni Başkan Erdoğan'ın katılımıyla bugün yapıldı. Kahramanmaraş kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı başında yerler alındı. Depremzedeler, 2 yıl sonra ilk ödemelerini yapacak. Peki, Elbistan, Afşin, Onikişubat, Dulkadiroğlu, Pazarcık, Göksun deprem konutları kura sonuçları listesi yayımlandı mı? İşte, o detaylar…

KAHRAMANMARAŞ DEPREM KONUTLARI KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE: Kahramanmaraş deprem konutları kura sonuçları sorgulama

Kahramanmaraş deprem konutları kura sonuçları sorgulama ekranı araştırılan konular arasında byerini aldı. Kura çekimi, 6 Şubat Salı günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşvikiyle başladı. Peki, Kahramanmaraş deprem konutları kura sonuçları isim listesi nereden ve nasıl görüntülenebilecek? İşte, detaylar...

KAHRAMANMARAŞ DEPREM KONUTLARI KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE: Kahramanmaraş deprem konutları kura sonuçları sorgulama

KAHRAMANMARAŞ'TA HAK SAHİPLERİNE İLK ETAPTA 9.289 KONUT TESLİM EDİLDİ!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan:

Bugün Kahramanmaraş'ta ilk etapta 9 bin 289 konutumuzun kurasını çektik, anahtarlarımızı teslim ettik.

Konutlarımız ve köy evlerimiz sahiplerimize hayırlı, uğurlu olsun.

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KAHRAMANMARAŞ DEPREM KONUTLARI KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE: Kahramanmaraş deprem konutları kura sonuçları sorgulama

KAHRAMANMARAŞ DEPREM KONUTLARI KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE

Kahramanmaraş Deprem Konutları Kura Çekimi, 6 Şubat Salı günü AFAD Kahramanmaraş Deprem Konutları Kura Çekimi Youtube kanalı üzerinden canlı izleniyor.

KAHRAMANMARAŞ DEPREM KONUTU KURA ÇEKİMİ CANLI YAYIN EKRANI

KAHRAMANMARAŞ DEPREM KONUTLARI KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE: Kahramanmaraş deprem konutları kura sonuçları sorgulama

KAHRAMANMARAŞ DEPREM KONUTLARI KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ

Kura çekimi sonrası kesinleşen sonuçlar, e-Devlet üzerinde yer alan AFAD sayfası üzerinden (https://www.turkiye.gov.tr/afet-ve-acil-durum-yonetimi-baskanligi) ilan edilecek.

KAHRAMANMARAŞ DEPREM KONUTU KURA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

KAHRAMANMARAŞ DEPREM KONUTLARI KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE: Kahramanmaraş deprem konutları kura sonuçları sorgulama

TOPLAM 46 BİN KONUT TESLİM EDİLECEK
ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nca yapılan açıklamada, "Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı bölgenin eski güzel günlerine dönebilmesi için yoğun çaba sarf ediyor. Bakanlık, 11 şehirde 930 şantiyede, 110 bin 450 personelle gece gündüz demeden çalışmalarını sürdürüyor. İnşası biten ve hak sahipliği belirlenen 46 bin konut teslim ediliyor. Mart ayının ortasına kadar ise 75 bin konutun hak sahiplerine teslimi planlanırken; depremin zarar verdiği illerin alt yapısı da Bakanlığın bağlı kuruluşu olan İLBANK tarafından verilecek hibeyle yenileniyor" denildi.

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