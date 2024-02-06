KAHRAMANMARAŞ DEPREM KONUTLARI KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE: Kahramanmaraş deprem konutları kura sonuçları sorgulama

Giriş Tarihi: 06.02.2024 15:49
Güncelleme Tarihi: 06.02.2024
15:49
Kahramanmaraş deprem konutları kura sonuçları belli oluyor. 6 Şubat depremlerinin ardından inşa edilen deprem konutları çekilen kuralarının ardından hak sahiplerine teslim edilecek. Asrın felaketinden etkilenen illerden biri olan Kahramanmaraş'ta kura ve anahtar teslim töreni Başkan Erdoğan'ın katılımıyla bugün yapıldı. Kahramanmaraş kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı başında yerler alındı. Depremzedeler, 2 yıl sonra ilk ödemelerini yapacak. Peki, Elbistan, Afşin, Onikişubat, Dulkadiroğlu, Pazarcık, Göksun deprem konutları kura sonuçları listesi yayımlandı mı? İşte, o detaylar…