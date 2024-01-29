KAHRAMANMARAŞ DEPREM SON DAKİKA || 29 Ocak 2024 Kahramanmaraş’ta deprem mi oldu, büyüklüğü, derinliği nedir?

Son dakika Kahramanmaraş deprem haberi ile sarsıldı. Elbistan ilçesinde gerçekleşen deprem sonrasında vatandaşlar depremin büyüklüğü, derinliği, şiddeti gibi ayrıntıları araştırıyor. Peki, Kahramanmaraş depremi kaç büyüklüğünde, merkez üssü neresi, kaç şiddetinde oldu? İşte, Kahramanmaraş depreminin ayrıntıları...