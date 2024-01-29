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Haberler Fotohaber KAHRAMANMARAŞ DEPREM SON DAKİKA || 29 Ocak 2024 Kahramanmaraş'ta deprem mi oldu, büyüklüğü, derinliği nedir?
Giriş Tarihi: 29.01.2024 09:54 Güncelleme Tarihi: 29.01.2024 09:54

KAHRAMANMARAŞ DEPREM SON DAKİKA || 29 Ocak 2024 Kahramanmaraş'ta deprem mi oldu, büyüklüğü, derinliği nedir?

Son dakika Kahramanmaraş'ta bir deprem meydana geldi. Son zamanlarda özellikle deprem bölgesi olan Hatay, Kahramanmaraş gibi illerimizde yaşanan 4 ve üzeri depremler meydana geliyordu. Bu deprem haberlerine bir yenisi daha eklendi. Bölgede yaşayan vatandaşların panik olmasına neden olan deprem haberini Afad duyurdu. Peki, Kahramanmaraş'ta deprem mi oldu, hangi iller etkilendi, kaç şiddetinde oldu?

KAHRAMANMARAŞ DEPREM SON DAKİKA || 29 Ocak 2024 Kahramanmaraş’ta deprem mi oldu, büyüklüğü, derinliği nedir?

Son dakika Kahramanmaraş deprem haberi ile sarsıldı. Elbistan ilçesinde gerçekleşen deprem sonrasında vatandaşlar depremin büyüklüğü, derinliği, şiddeti gibi ayrıntıları araştırıyor. Peki, Kahramanmaraş depremi kaç büyüklüğünde, merkez üssü neresi, kaç şiddetinde oldu? İşte, Kahramanmaraş depreminin ayrıntıları...

KAHRAMANMARAŞ DEPREM SON DAKİKA || 29 Ocak 2024 Kahramanmaraş’ta deprem mi oldu, büyüklüğü, derinliği nedir?

KAHRAMANMARAŞ DEPREM SON DAKİKA

Kahramanmaraş iline bağlı Elbistan ilçesinde bir son dakika depremi yaşandı. Afad tarafından duyurulan depremin derinliği 7 Km olarak kaydedildi.

İşte, Afad verileri ile depremin ayrıntıları:

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KAHRAMANMARAŞ DEPREM SON DAKİKA || 29 Ocak 2024 Kahramanmaraş’ta deprem mi oldu, büyüklüğü, derinliği nedir?

#DEPREM
Büyüklük:3.7 (Mw)
Yer:Elbistan (Kahramanmaraş)
Tarih:2024-01-29
Saat:09:43:00 TSİ
Enlem:38.13389 N
Boylam:37.05833 E
Derinlik:7 km

KAHRAMANMARAŞ DEPREM SON DAKİKA || 29 Ocak 2024 Kahramanmaraş’ta deprem mi oldu, büyüklüğü, derinliği nedir?

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme Ve Değerlendirme Merkezi (http://www.koeri.boun.edu.tr):

KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

KAHRAMANMARAŞ DEPREM SON DAKİKA || 29 Ocak 2024 Kahramanmaraş’ta deprem mi oldu, büyüklüğü, derinliği nedir?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (https://deprem.afad.gov.tr/last-earthquakes.html):

AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

SON DAKİKA