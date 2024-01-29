Giriş Tarihi: 29.01.2024 09:54
Güncelleme Tarihi: 29.01.2024
09:54
KAHRAMANMARAŞ DEPREM SON DAKİKA || 29 Ocak 2024 Kahramanmaraş'ta deprem mi oldu, büyüklüğü, derinliği nedir?
Son dakika Kahramanmaraş'ta bir deprem meydana geldi. Son zamanlarda özellikle deprem bölgesi olan Hatay, Kahramanmaraş gibi illerimizde yaşanan 4 ve üzeri depremler meydana geliyordu. Bu deprem haberlerine bir yenisi daha eklendi. Bölgede yaşayan vatandaşların panik olmasına neden olan deprem haberini Afad duyurdu. Peki, Kahramanmaraş'ta deprem mi oldu, hangi iller etkilendi, kaç şiddetinde oldu?