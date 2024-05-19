Giriş Tarihi: 19.05.2024 20:54
Güncelleme Tarihi: 19.05.2024
20:54
KAHRAMANMARAŞ DEPREM SON DAKİKA || 19 Mayıs 2024 AFAD ve Kandilli ile az önce Kahramanraş'ta deprem mi oldu, şiddeti kaç?
Son dakika: Kahramanmaraş şiddetli deprem ile sallandı. Onikişubat merkezli sarsıntı Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi ile duyuruldu. Bu noktada ''Az önce Kahramanmaraş'ta deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?'' sorularına yanıt aranıyor. Kahramanmaraş depremi şiddeti, büyüklüğü, derinliği ve merkez üssü gibi bilgiler AFAD ve Kandilli son depremler listesi ile kontrol ediliyor. İşte, 19 Mayıs 2024 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika Kahramanmaraş depremi bilgileri.