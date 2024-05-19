Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber KAHRAMANMARAŞ DEPREM SON DAKİKA || 19 Mayıs 2024 AFAD ve Kandilli ile az önce Kahramanraş'ta deprem mi oldu, şiddeti kaç?
Giriş Tarihi: 19.05.2024 20:54 Güncelleme Tarihi: 19.05.2024 20:54

KAHRAMANMARAŞ DEPREM SON DAKİKA || 19 Mayıs 2024 AFAD ve Kandilli ile az önce Kahramanraş'ta deprem mi oldu, şiddeti kaç?

Son dakika: Kahramanmaraş şiddetli deprem ile sallandı. Onikişubat merkezli sarsıntı Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi ile duyuruldu. Bu noktada ''Az önce Kahramanmaraş'ta deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?'' sorularına yanıt aranıyor. Kahramanmaraş depremi şiddeti, büyüklüğü, derinliği ve merkez üssü gibi bilgiler AFAD ve Kandilli son depremler listesi ile kontrol ediliyor. İşte, 19 Mayıs 2024 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika Kahramanmaraş depremi bilgileri.

KAHRAMANMARAŞ DEPREM SON DAKİKA || 19 Mayıs 2024 AFAD ve Kandilli ile az önce Kahramanraş’ta deprem mi oldu, şiddeti kaç?

Kahramanmaraş 3 üzeri şiddetli deprem ile sallandı Onikişubat'ta meydana gelen sarsıntının ardından endişe ve paniğe sürüklenen bölge sakinleri arama motorlarına yöneldi. Son dakika Kahramanmraaş'ta deprem mi oldu, kaç şiddetinde sorusu AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi verileri ile belli oldu. Peki, az önce Kahramanmaraş'ta deprem mi oldu, kaç şiddetinde, merkezi neresi? İşte, 19 Mayıs 2024 Kahramanmaraş depremi bilgileri...

KAHRAMANMARAŞ DEPREM SON DAKİKA || 19 Mayıs 2024 AFAD ve Kandilli ile az önce Kahramanraş’ta deprem mi oldu, şiddeti kaç?

SON DAKİKA: KAHRAMANMARAŞ DEPREM

Büyüklük:3.9 (Mw)
Yer: Onikişubat Kahramanmaraş
Tarih:2024-05-19
Saat:16:33:54 TSİ
Enlem:38.95917 N
Boylam:26.05111 E
Derinlik:7.06 km

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
KAHRAMANMARAŞ DEPREM SON DAKİKA || 19 Mayıs 2024 AFAD ve Kandilli ile az önce Kahramanraş’ta deprem mi oldu, şiddeti kaç?

SON DAKİKA DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ ŞİDDETİNDE?
Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi ile yaşanan son depremlerin merkez üssü, büyüklük ve derinlik bilgisi ile kamuoyunun bilgisine sunuluyor. Yaşadığı bölgede sarsıntı hisseden vatandaşlar bu kaynaklar sayesinde bölgesinde meydana gelen sarsıntıların nedeni, merkezi, derinliği, şiddeti gibi bilgilere erişebiliyor.

KAHRAMANMARAŞ DEPREM SON DAKİKA || 19 Mayıs 2024 AFAD ve Kandilli ile az önce Kahramanraş’ta deprem mi oldu, şiddeti kaç?

SON DEPREMLER LİSTESİ GÜNCELLENİYOR
Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi ile ülkemizde yaşanan depremlerin saatini ve şiddeti anlık olarak takip etmek ediliyor. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi(BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

KAHRAMANMARAŞ DEPREM SON DAKİKA || 19 Mayıs 2024 AFAD ve Kandilli ile az önce Kahramanraş’ta deprem mi oldu, şiddeti kaç?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (https://deprem.afad.gov.tr/last-earthquakes.html):

AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

SON DAKİKA