KAHRAMANMARAŞ DEPREM SON DAKİKA: Elbistan sallandı! AFAD ve Kandilli ile Kahramanmaraş’ta deprem mi oldu, kaç şiddetinde?

Son dakika Kahramanmaraş deprem ile sallandı. 4 üzeri büyüklükteki sarsıntı AFAD ve Kandilli Rasathanesi 4 Mart listesi ile kayıt altına alındı. Şiddetli sarsıntı sonrası şehrin sakinleri merkez üssü, şiddet ve derinlik bilgileri için arama motorlarına yöneldi. Elbistan merkez üssünde gerçekleşen sarsıntı ile ilgili detaylı bilgi almak isteyenler ''Az önce Kahramanmaraş'ta deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde?'' sorularına yanıt aramaya başladı. İşte, ayrıntılı bilgiler...