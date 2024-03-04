Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber KAHRAMANMARAŞ DEPREM SON DAKİKA: Elbistan sallandı! AFAD ve Kandilli ile Kahramanmaraş'ta deprem mi oldu, kaç şiddetinde?
Giriş Tarihi: 04.03.2024 12:09 Güncelleme Tarihi: 04.03.2024 12:09

KAHRAMANMARAŞ DEPREM SON DAKİKA: Elbistan sallandı! AFAD ve Kandilli ile Kahramanmaraş'ta deprem mi oldu, kaç şiddetinde?

Son dakika Kahramanmaraş deprem haberi… Asrın felaketinin yaşandığı Kahramanmaraş'ta şiddetli bir deprem meydana geldi. Elbistan merkez üssünde yaşanan sallantı Kandilli Rasathanesi ve AFAD listesine eklendi. 4 üzeri büyüklükteki sarsıntı sonrası depremin şiddeti, merkezi, büyüklük ve derinlik bilgileri bölge sakinlerinin gündemindeki yerini aldı. Peki; 4 Mart 2024 az önce Kahramanmaraş'ta deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? İşte, tüm detaylar…

KAHRAMANMARAŞ DEPREM SON DAKİKA: Elbistan sallandı! AFAD ve Kandilli ile Kahramanmaraş’ta deprem mi oldu, kaç şiddetinde?

Son dakika Kahramanmaraş deprem ile sallandı. 4 üzeri büyüklükteki sarsıntı AFAD ve Kandilli Rasathanesi 4 Mart listesi ile kayıt altına alındı. Şiddetli sarsıntı sonrası şehrin sakinleri merkez üssü, şiddet ve derinlik bilgileri için arama motorlarına yöneldi. Elbistan merkez üssünde gerçekleşen sarsıntı ile ilgili detaylı bilgi almak isteyenler ''Az önce Kahramanmaraş'ta deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde?'' sorularına yanıt aramaya başladı. İşte, ayrıntılı bilgiler...

KAHRAMANMARAŞ DEPREM SON DAKİKA: Elbistan sallandı! AFAD ve Kandilli ile Kahramanmaraş’ta deprem mi oldu, kaç şiddetinde?

SON DAKİKA | AFAD DUYURDU: KAHRAMANMARAŞ'TA DEPREM!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) son depremler listesi verilerine göre, Kahramanmaraş ili Elbistan ilçesinde deprem meydana geldi.

Saat 11.26'da gerçekleşen depremin büyüklüğü 4.4 olarak ölçülürken derinliği ise 7 km olarak açıklandı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
KAHRAMANMARAŞ DEPREM SON DAKİKA: Elbistan sallandı! AFAD ve Kandilli ile Kahramanmaraş’ta deprem mi oldu, kaç şiddetinde?

AFAD VERİLERİ İLE KAHRAMANMARAŞ DEPREM BİLGİLERİ

Büyüklük:4.4 (Mw)

Yer:Elbistan (Kahramanmaraş)

Tarih:2024-03-04

Saat:11:26:04 TSİ

Enlem:38.20889 N

Boylam:37.40806 E

Derinlik:7 km

KAHRAMANMARAŞ DEPREM SON DAKİKA: Elbistan sallandı! AFAD ve Kandilli ile Kahramanmaraş’ta deprem mi oldu, kaç şiddetinde?

DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ ŞİDDETİNDE?

Son dakika deprem haberleri Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.

Aşağıda bulunan linkler aracılığıyla AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi verilerine erişebilirsiniz.

KAHRAMANMARAŞ DEPREM SON DAKİKA: Elbistan sallandı! AFAD ve Kandilli ile Kahramanmaraş’ta deprem mi oldu, kaç şiddetinde?

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme Ve Değerlendirme Merkezi tarafından "http://www.koeri.boun.edu.tr/" adresi üzerinden paylaşılan son veriler ile büyüklü küçüklü yaşanan sarsıntıların merkez üssü, şiddeti ve derinliği kamuoyu ile paylaşılıyor:

KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

SON DAKİKA