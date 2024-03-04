Giriş Tarihi: 04.03.2024 12:09
Güncelleme Tarihi: 04.03.2024
12:09
KAHRAMANMARAŞ DEPREM SON DAKİKA: Elbistan sallandı! AFAD ve Kandilli ile Kahramanmaraş'ta deprem mi oldu, kaç şiddetinde?
Son dakika Kahramanmaraş deprem haberi… Asrın felaketinin yaşandığı Kahramanmaraş'ta şiddetli bir deprem meydana geldi. Elbistan merkez üssünde yaşanan sallantı Kandilli Rasathanesi ve AFAD listesine eklendi. 4 üzeri büyüklükteki sarsıntı sonrası depremin şiddeti, merkezi, büyüklük ve derinlik bilgileri bölge sakinlerinin gündemindeki yerini aldı. Peki; 4 Mart 2024 az önce Kahramanmaraş'ta deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? İşte, tüm detaylar…