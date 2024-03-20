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Haberler Fotohaber Kahramanmaraş Deprem Son Dakika: AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile Kahramanmaraş'ta deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde?
Giriş Tarihi: 20.03.2024 09:38 Güncelleme Tarihi: 20.03.2024 09:38

Kahramanmaraş Deprem Son Dakika: AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile Kahramanmaraş'ta deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde?

Son dakika Kahramanmaraş deprem haberi... Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi verilerine göre, merkez üssü Dulkadiroğlu olarak ölçülen şiddetli bir sarsıntı meydana geldi. Yerin 5.13 kilometre derinliğinde gerçekleşen sarsıntı hakkında detaylı bilgi almak isteyen bölge halkı ''Az önce Kahramanmaraş'ta deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?'' sorularına yanıt arıyor. Kahramanmaraş deprem şiddeti, büyüklüğü, derinliği ve merkez üssü gibi bilgiler afet bölgesinde yaşayanlar tarafından araştırılıyor. İşte, 20 Mart 2024 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri...

Kahramanmaraş Deprem Son Dakika: AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile Kahramanmaraş’ta deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde?

Son dakika Kahramanmaraş deprem ile sarsıldı. Merkez üssü Dulkadiroğlu olarak ölçülen deprem yerin 5.13 kilometre derinliğinde meydana geldi. Şiddetli sarsıntıyı hisseden bölge halkı detaylı bilgi almak için arama motorlarına yöneldi. Bu noktada AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi mercek altına alındı. Peki, az önce Kahramanmaraş'ta deprem mi oldu, kaç şiddetinde? İşte, son dakika Kahramanmaraş deprem merkez üssü, şiddeti, büyüklüğü ve derinliği hakkında merak edilenler...

Kahramanmaraş Deprem Son Dakika: AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile Kahramanmaraş’ta deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde?

SON DAKİKA | AFAD DUYURDU: KAHRAMANMARAŞ'TA DEPREM!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi verilerine göre, Kahramanmaraş ili Dulkadiroğlu ilçesinde şiddetli bir deprem meydana geldi.

20 Mart Çarşamba günü saat 08.55'te gerçekleşen depremin büyüklüğü 4.0 olarak ölçüldü. Derinliği ise 5.13 kilometre olarak açıklandı.

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Kahramanmaraş Deprem Son Dakika: AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile Kahramanmaraş’ta deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde?

AFAD VERİLERİ İLE KAHRAMANMARAŞ DEPREM BİLGİLERİ

Büyüklük:4.0 (Mw)

Yer:Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)

Tarih:2024-03-20

Saat:08:55:42 TSİ

Enlem:37.48556 N

Boylam:36.98861 E

Derinlik:5.13 km

Kahramanmaraş Deprem Son Dakika: AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile Kahramanmaraş’ta deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde?

DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ ŞİDDETİNDE?

Son dakika deprem haberleri Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.

Aşağıda bulunan linkler aracılığıyla AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi verilerine erişebilirsiniz.

Kahramanmaraş Deprem Son Dakika: AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile Kahramanmaraş’ta deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde?

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme Ve Değerlendirme Merkezi tarafından "http://www.koeri.boun.edu.tr/" adresi üzerinden paylaşılan son veriler ile büyüklü küçüklü yaşanan sarsıntıların merkez üssü, şiddeti ve derinliği kamuoyu ile paylaşılıyor:

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SON DAKİKA