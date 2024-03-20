Kahramanmaraş Deprem Son Dakika: AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile Kahramanmaraş’ta deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde?

Giriş Tarihi: 20.03.2024 09:38
Güncelleme Tarihi: 20.03.2024
09:38
Son dakika Kahramanmaraş deprem haberi... Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi verilerine göre, merkez üssü Dulkadiroğlu olarak ölçülen şiddetli bir sarsıntı meydana geldi. Yerin 5.13 kilometre derinliğinde gerçekleşen sarsıntı hakkında detaylı bilgi almak isteyen bölge halkı ''Az önce Kahramanmaraş'ta deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?'' sorularına yanıt arıyor. Kahramanmaraş deprem şiddeti, büyüklüğü, derinliği ve merkez üssü gibi bilgiler afet bölgesinde yaşayanlar tarafından araştırılıyor. İşte, 20 Mart 2024 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri...