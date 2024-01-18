Giriş Tarihi: 18.01.2024 11:55
Güncelleme Tarihi: 18.01.2024
11:56
Kamil Saraçoğlu kimdir, kaç yaşında, nereli, evli mi? Kamil Saraçoğlu biyografisi, yaşamı ve siyasi hayatı hakkında
Kamil Saraçoğlu yaşamı ve siyasi hayatı ile gündemde merak edilenler arasında yer alıyor. 1959 Kütahya doğumlu olan Saraçoğlu İlk, orta ve lise tahsilini (İHL) Kütahya'da tamamlamıştır. 2001'de kurulan AK PARTİ il yönetim kurulunda kurucu üye olarak görev almış, 1. kongreden sonra İl Başkan yardımcılığı görevinde bulunmuştur. Peki, Kamil Saraçoğlu kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte, yaşamı ve siyasi hayatı hakkında merak edilenler…