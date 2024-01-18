Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber Kamil Saraçoğlu kimdir, kaç yaşında, nereli, evli mi? Kamil Saraçoğlu biyografisi, yaşamı ve siyasi hayatı hakkında
Giriş Tarihi: 18.01.2024 11:55 Güncelleme Tarihi: 18.01.2024 11:56

Kamil Saraçoğlu kimdir, kaç yaşında, nereli, evli mi? Kamil Saraçoğlu biyografisi, yaşamı ve siyasi hayatı hakkında

Kamil Saraçoğlu yaşamı ve siyasi hayatı ile gündemde merak edilenler arasında yer alıyor. 1959 Kütahya doğumlu olan Saraçoğlu İlk, orta ve lise tahsilini (İHL) Kütahya'da tamamlamıştır. 2001'de kurulan AK PARTİ il yönetim kurulunda kurucu üye olarak görev almış, 1. kongreden sonra İl Başkan yardımcılığı görevinde bulunmuştur. Peki, Kamil Saraçoğlu kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte, yaşamı ve siyasi hayatı hakkında merak edilenler…

Kamil Saraçoğlu kimdir, kaç yaşında, nereli, evli mi? Kamil Saraçoğlu biyografisi, yaşamı ve siyasi hayatı hakkında

Kamil Saraçoğlu'nun hayatı merak ediliyor. 1990 yılından itibaren aktif siyasetin içinde yer almış ve son olarak 2012 AK Parti Kütahya İl Başkanlığı görevini üstlenmişti. Peki, Kamil Saraçoğlu kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte, siyasi hayatı ve hakkında merak edilenler...

Kamil Saraçoğlu kimdir, kaç yaşında, nereli, evli mi? Kamil Saraçoğlu biyografisi, yaşamı ve siyasi hayatı hakkında

KAMİL SARAÇOĞLU KİMDİR?

Kamil SARAÇOĞLU, 1959 Kütahya doğumludur. İlk, orta ve lise tahsilini (İHL) Kütahya'da tamamlamıştır. Evli ve 3 çocuk babasıdır. 1985 yılında Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden mezun olmuştur. Lise yıllarında MTTB(Milli Türk Talebe Birliği)'nde idarecilik görevlerinde bulunmuştur.1990 yılından itibaren aktif siyasetin içinde yer almıştır. 1986'dan beri ticaretle uğraşmaktadır.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Kamil Saraçoğlu kimdir, kaç yaşında, nereli, evli mi? Kamil Saraçoğlu biyografisi, yaşamı ve siyasi hayatı hakkında

KAMİL SARAÇOĞLU BİYOGRAFİSİ

2001'de kurulan AK PARTİ il yönetim kurulunda kurucu üye olarak görev almış, 1. kongreden sonra İl Başkan yardımcılığı görevinde bulunmuştur. 2004'deki Yerel Seçimlerde de Kütahya Merkez İl Genel Meclis üyeliğine seçilmiştir. 2005-2009 yılları arasında İl Genel Meclis Başkanlığı yapmıştır.

Kamil Saraçoğlu kimdir, kaç yaşında, nereli, evli mi? Kamil Saraçoğlu biyografisi, yaşamı ve siyasi hayatı hakkında

2009 yerel seçimlerinde İl Genel Meclis üyeliğine 2.kez seçilmiştir. 2009 yılındaki AK PARTİ 3. İl Kongresinde Kütahya İl Başkanlığına seçilmiştir.12 Haziran 2011 Genel Seçimlerinde Kütahya Milletvekili Aday Adayı olmuştur. 2012 AK PARTİ 4.olağan İl Kongresinde 2.kez Kütahya İl Başkanlığına seçilmiştir. 1. OSB ve 2.OSB Yönetim Kurulu üyeliklerinde bulunmuştur.

Kamil Saraçoğlu kimdir, kaç yaşında, nereli, evli mi? Kamil Saraçoğlu biyografisi, yaşamı ve siyasi hayatı hakkında

Ticaret ve Sanayi Odası üyeliği, Kızılay, Yeşilay ve İmam Hatip Lisesi Koruma Derneklerinde üyelikleri devam etmektedir.

SON DAKİKA