Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber Kapıcılar Kralı konusu nedir, oyuncuları kimler? Kapıcılar Kralı filmi nerede çekildi, kaç yılında?
Giriş Tarihi: 28.07.2023 15:28 Güncelleme Tarihi: 28.07.2023 15:29

Kapıcılar Kralı konusu nedir, oyuncuları kimler? Kapıcılar Kralı filmi nerede çekildi, kaç yılında?

Kapıcılar Kralı filmi 28 Temmuz Cuma akşamı Show Tv ekranlarında izleyicisi ile buluşacak. Türk sinemasının unutulmazları arasında yer alan filmde karısı ve iki çocuğuyla daha iyi yaşama umutlarıyla İstanbul'a gelen Seyit'in hikayesi anlatılıyor. Yönetmen koltuğunda Zeki Ökten'in oturduğu filmin başrolünde Kemal Sunal yer alıyor. Peki; Kapıcılar Kralı filmi nerede çekildi, kaç yılında? Kapıcılar Kralı konusu nedir, oyuncuları kimler?

Kapıcılar Kralı konusu nedir, oyuncuları kimler? Kapıcılar Kralı filmi nerede çekildi, kaç yılında?

İstanbul'un bir apartman dairesinde kapıcılık yapan Seyit'in komik ve düşündüren hikayesinin anlatıldığı Kapıcılar Kralı filmi 28 Temmuz 2023 Cuma akşamı Show Tv ekranlarında olacak. Türk sinemasının unutulmaz filmlerinden bir tanesi olan filmde Kemal Sunal, Sevda Ferdağ, Sevil Üstekin gibi isimler başrolde yer alıyor. Peki; Kapıcılar Kralı konusu nedir, oyuncuları kimler? Kapıcılar Kralı filmi nerede çekildi, kaç yılında?

Kapıcılar Kralı konusu nedir, oyuncuları kimler? Kapıcılar Kralı filmi nerede çekildi, kaç yılında?

KAPICILAR KRALI FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Yönetmen koltuğunda Zeki Ökten'in oturduğu, Türk sinemasının efsane filmlerinden olan Kapıcılar Kralı izleyenleri gülmeye doyuracak. Kemal Sunal'ın baş rolünde olduğu film Beyoğlu Cihangir'de çekilmiştir.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Kapıcılar Kralı konusu nedir, oyuncuları kimler? Kapıcılar Kralı filmi nerede çekildi, kaç yılında?

KAPICILAR KRALI OYUNCULARI

Kapıcı Seyit'in başına gelenleri ele alan filmin oyuncu kadrosunda Kemal Sunal, Sevda Ferdağ, Sevil Üstekin, Bilge Zobu, Can Kolukısa, Güner Sümer, Şevket Altuğ, Feridun Çölgeçen, Özcan Özgür, Mine Zeren, Yüksel Gözen, Ekrem Dümer, Hikmet Gül, Güler Ökten, Fatoş Tez, Gülten Ceylan gibi isimler yer alıyor.Kapıcı Seyit'in başına gelenleri ele alan filmin oyuncu kadrosunda Kemal Sunal, Sevda Ferdağ, Sevil Üstekin, Bilge Zobu, Can Kolukısa, Güner Sümer, Şevket Altuğ, Feridun Çölgeçen, Özcan Özgür, Mine Zeren, Yüksel Gözen, Ekrem Dümer, Hikmet Gül, Güler Ökten, Fatoş Tez, Gülten Ceylan gibi isimler yer alıyor.

Kapıcılar Kralı konusu nedir, oyuncuları kimler? Kapıcılar Kralı filmi nerede çekildi, kaç yılında?

KAPICILAR KRALI KONUSU

1976 yılı yapımı olan Kapıcılar Kralı filminde, İstanbul'un bir apartman dairesinde yaşananlar mizahi bir şekilde konu alınıyor. Kapıcı Seyit, her biri birbirinden farklı, tuhaf ve zorlukları olan tüm daire sakinlerini parmağında oynatmaktadır. Aynı zamanda mahalledeki üç apartmanı ailesiyle birlikte idare eder. Ancak kılıbık yönetici istifa edip yerine sert ve acımasız albay gelince kârlı ve rahat günleri sona erer. Adeta askeri bir disiplin uygulayan albay, Seyit ve ailesini oldukça zorlar. Ancak kurnazlığı ve işini kitaba uydurma becerisi sayesinde Seyit yine ayakta kalmayı başarır. Büyük şehirde gözünü açmaya ve sistemin nimetlerinden payını kapmaya çalışır

SON DAKİKA