Karadeniz Teknik Üniversitesi taban puanları 2023: KTÜ 2 ve 4 yıllık bölümlerin taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması

Karadeniz Teknik Üniversitesi taban puanları, bu okuldaki ön lisans ve lisans bölümlerinin taban puanlarını inceleyen adaylara tercih sürecinde yol gösteriyor. KTÜ taban puanları için yayınlanan güncel tablo ile bu okul bünyesinde eğitim veren sözel, sayısal ve eşit ağırlık bölümlerinin kontenjanları belli oldu. ÖSYM tarafından paylaşılan güncel veriler arasında KTÜ 2 ve 4 yıllık bölümlerin taban puanları da yer aldı. İşte 2023 Karadeniz Teknik Üniversitesi taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması!