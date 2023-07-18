Karadeniz Teknik Üniversitesi taban puanları 2023: KTÜ 2 ve 4 yıllık bölümlerin taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması

Karadeniz Teknik Üniversitesi taban puanları, Trabzon'da okumayı planlayan adayların araştırma konularının başında geliyor. Eşit ağırlık, sayısal ya da sözel çıkışlı olup bu okuldaki bölümleri tercih listesine yazmayı düşünen adaylar, Karadeniz Teknik Üniversitesi taban puanları için araştırmaları hızlandırdı. İşte 2023 KTÜ 2 ve 4 yıllık bölümlerin taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması…
2023 KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI VE KONTENJANLARI
|Üniversite Adı
|Bölüm Adı
|Puan
Türü
|Kont.
2022
2021
2020
2019
|Yer.
2022
2021
2020
2019
|Başarı
Sırası
2022
2021
2020
2019
|Taban
Puanı
2022
2021
2020
2019
|KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Trabzon)(Devlet)
Tıp Fakültesi
|Tıp
(6 Yıllık)
|SAY
|190+5
180+5
180+5
200+5
|195
185
185
205
|19.660
16.341
15.000
14.234
|496,74461
440,45867
501,07474
480,23809
|KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Trabzon)(Devlet)
Diş Hekimliği Fakültesi
|Diş Hekimliği
(5 Yıllık)
|SAY
|100+3
100+3
90+3
90+3
|103
103
93
93
|35.547
30.157
28.600
25.124
|475,17913
417,52409
481,52891
458,73854
|KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Trabzon)(Devlet)
Eczacılık Fakültesi
|Eczacılık
(5 Yıllık)
|SAY
|90+3
90+3
80+2
80+2
|93
93
82
82
|51.562
43.642
41.300
40.371
|455,76002
399,84856
465,50905
433,80182
|KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Trabzon)(Devlet)
Mühendislik Fakültesi
|Bilgisayar Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|90+3
90+3
80+2
80+2
|93
93
82
82
|55.435
62.959
68.100
77.196
|451,30794
377,88537
434,47455
384,78746
|KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Trabzon)(Devlet)
Of Teknoloji Fakültesi
|Yazılım Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|56+2
56+2
56+2
56+2
|58
58
58
58
|67.755
82.315
92.200
108.689
|437,59724
358,59686
407,73996
352,43243
|KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Trabzon)(Devlet)
Mühendislik Fakültesi
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği
(İngilizce) (4 Yıllık)
|SAY
|60+2
50+2
50+2
50+2
|62
52
52
52
|71.079
76.012
72.500
75.990
|433,99648
364,68856
429,44594
386,15496
|KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Trabzon)(Devlet)
Mühendislik Fakültesi
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|100+3
100+3
100+3
100+3
|103
103
103
103
|98.003
103.980
96.900
99.684
|407,36340
339,86315
402,81135
360,82573
|KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Trabzon)(Devlet)
Mühendislik Fakültesi
|Endüstri Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|99.539
116.047
116.000
127.895
|405,96784
330,28879
383,94892
336,61899
|KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Trabzon)(Devlet)
Sürmene Deniz Bilimleri Fakültesi
|Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|30+1
30+1
—
—
|31
31
—
—
|125.753
158.839
—
—
|383,53388
302,63812
—
—
|KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Trabzon)(Devlet)
Sürmene Deniz Bilimleri Fakültesi
|Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|80+2
80+2
80+2
80+2
|82
82
82
82
|135.852
157.019
171.000
190.499
|375,91768
303,67188
341,68803
299,33638
|KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Trabzon)(Devlet)
Sürmene Deniz Bilimleri Fakültesi
|Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|144.548
155.337
152.000
159.615
|369,70900
304,60027
354,91221
315,47781
|KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Trabzon)(Devlet)
Mühendislik Fakültesi
|Makine Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|100+3
100+3
110+3
110+3
|103
103
113
113
|146.685
150.789
134.000
137.170
|368,28071
307,21637
368,36856
329,81668
|KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Trabzon)(Devlet)
Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Hemşirelik
(4 Yıllık)
|SAY
|160+4
160+4
160+4
160+4
|164
164
164
164
|154.798
149.534
148.000
159.118
|362,81977
307,96825
357,38232
315,75887
|KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Trabzon)(Devlet)
Fen Fakültesi
|Moleküler Biyoloji ve Genetik
(4 Yıllık)
|SAY
|30+1
30+1
30+1
30+1
|31
31
31
31
|167.925
169.528
184.000
189.815
|354,66659
296,80218
333,85004
299,63928
|KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Trabzon)(Devlet)
Mimarlık Fakültesi
|Mimarlık
(4 Yıllık)
|SAY
|115+3
115+3
110+3
100+3
|118
118
113
103
|170.881
146.493
115.000
87.493
|352,94972
309,79814
384,39231
373,10882
|KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Trabzon)(Devlet)
Sürmene Deniz Bilimleri Fakültesi
|Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği
(KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)
|SAY
|1+0
1+0
2+0
1+0
|1
—
—
—
|199.291
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|337,63451
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Trabzon)(Devlet)
Mühendislik Fakültesi
|İnşaat Mühendisliği
(İngilizce) (4 Yıllık)
|SAY
|50+2
50+2
50+2
50+2
|52
52
52
52
|221.140
221.466
169.000
159.141
|327,42499
273,31035
342,88189
315,74627
|KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Trabzon)(Devlet)
Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Beslenme ve Diyetetik
(4 Yıllık)
|SAY
|30+1
—
—
—
|31
—
—
—
|222.115
—
—
—
|326,98429
—
—
—
|KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Trabzon)(Devlet)
Of Teknoloji Fakültesi
|Yazılım Mühendisliği (M.T.O.K.)
(M.T.O.K.) (4 Yıllık)
|SAY
|14+1
14+1
14+1
14+1
|15
15
15
15
|236.281
273.297
241.000
245.948
|320,93351
255,47790
305,45217
277,05348
|KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Trabzon)(Devlet)
Mühendislik Fakültesi
|İnşaat Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|90+3
90+3
100+3
110+3
|93
93
103
113
|261.105
260.766
212.000
193.351
|311,19795
259,35899
318,75652
297,98742
2023 KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ
|KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Trabzon)(Devlet)
Mimarlık Fakültesi
|İç Mimarlık
(4 Yıllık)
|SAY
|70+2
70+2
70+2
70+2
|72
72
72
72
|263.207
252.669
215.000
182.916
|310,42085
261,97080
317,43516
302,94026
|KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Trabzon)(Devlet)
Of Teknoloji Fakültesi
|Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|40+1
40+1
32+1
32+1
|41
41
33
33
|272.330
283.812
266.000
263.943
|307,17130
252,35078
295,30069
271,08161
|KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Trabzon)(Devlet)
Of Teknoloji Fakültesi
|Enerji Sistemleri Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|30+1
30+1
40+1
40+1
|11
3
5
19
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Trabzon)(Devlet)
Mühendislik Fakültesi
|Harita Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|60+2
60+2
80+2
80+2
|22
16
81
82
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
254.457
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
274,14684
|KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Trabzon)(Devlet)
Of Teknoloji Fakültesi
|İnşaat Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|60+2
60+2
64+2
64+2
|60+2
60+2
64+2
64+2
|Dolmadı
Dolmadı
281.000
258.792
|Dolmadı
Dolmadı
289,73971
272,72306
|KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Trabzon)(Devlet)
Mühendislik Fakültesi
|Metalurji ve Malzeme Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|60+2
60+2
60+2
60+2
|26
16
59
62
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
296.640
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
261,49925
|KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Trabzon)(Devlet)
Mühendislik Fakültesi
|Maden Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|20+1
20+1
20+1
20+1
|4
10
5
4
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Trabzon)(Devlet)
Fen Fakültesi
|Matematik
(4 Yıllık)
|SAY
|80+2
80+2
90+3
90+3
|82
82
93
93
|315.165
350.494
321.000
319.553
|293,30206
235,27706
276,25022
255,62234
|KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Trabzon)(Devlet)
Fen Fakültesi
|İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri
(4 Yıllık)
|SAY
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|320.003
341.177
352.000
374.884
|291,86453
237,47167
267,32666
243,26647
|KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Trabzon)(Devlet)
Fen Fakültesi
|Kimya
(4 Yıllık)
|SAY
|30+1
30+1
30+1
30+1
|31
31
31
31
|334.604
360.448
356.000
372.269
|287,73454
232,78005
266,43007
243,80418
|KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Trabzon)(Devlet)
Fen Fakültesi
|İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri
(KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)
|SAY
|1+0
1+0
—
—
|1
—
—
—
|340.578
Dolmadı
—
—
|286,08396
Dolmadı
—
—
|KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Trabzon)(Devlet)
Orman Fakültesi
|Orman Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|80+2
80+2
80+2
80+2
|82
82
82
82
|349.787
369.512
387.000
439.657
|283,59880
230,09435
258,58696
231,09568
|KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Trabzon)(Devlet)
Fen Fakültesi
|Biyoloji
(4 Yıllık)
|SAY
|30+1
30+1
30+1
30+1
|31
24
31
31
|397.646
Dolmadı
379.000
383.192
|272,12476
Dolmadı
260,47493
241,60961
|KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Trabzon)(Devlet)
Orman Fakültesi
|Peyzaj Mimarlığı
(4 Yıllık)
|SAY
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|398.127
374.687
370.000
374.711
|272,01552
228,10912
262,59765
243,30148
|KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Trabzon)(Devlet)
Fen Fakültesi
|Fizik
(4 Yıllık)
|SAY
|20+1
20+1
20+1
20+1
|21
3
21
21
|435.539
Dolmadı
451.000
466.464
|264,32985
Dolmadı
244,78168
224,14699
|KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Trabzon)(Devlet)
Orman Fakültesi
|Orman Endüstrisi Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|40+1
40+1
30+1
30+1
|41
8
31
31
|457.447
Dolmadı
433.000
467.666
|260,26038
Dolmadı
248,29098
223,64053
|KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Trabzon)(Devlet)
Mimarlık Fakültesi
|Şehir ve Bölge Planlama
(4 Yıllık)
|SAY
|70+2
70+2
70+2
70+2
|72
45
72
72
|529.591
Dolmadı
366.000
333.906
|248,79080
Dolmadı
263,61525
252,14034
|KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Trabzon)(Devlet)
Orman Fakültesi
|Yaban Hayatı Ekolojisi ve Yönetimi
(4 Yıllık)
|SAY
|21+1
21+1
20+1
20+1
|22
1
21
15
|749.692
Dolmadı
674.000
Dolmadı
|224,69352
Dolmadı
209,64711
Dolmadı
|KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Trabzon)(Devlet)
Sürmene Deniz Bilimleri Fakültesi
|Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|20+1
20+1
20+1
20+1
|21
2
14
12
|775.735
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|222,42033
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Trabzon)(Devlet)
Of Teknoloji Fakültesi
|Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği
(KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)
|SAY
|1+0
1+0
—
—
|—
—
—
—
|—
Dolmadı
—
—
|—
Dolmadı
—
—
|KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Trabzon)(Devlet)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
|Yönetim Bilişim Sistemleri
(4 Yıllık)
|EA
|70+2
70+2
70+2
70+2
|72
72
72
72
|170.262
196.587
232.000
296.160
|351,95593
286,35705
315,56137
286,03436
|KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Trabzon)(Devlet)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
|Uluslararası İlişkiler
(İngilizce) (4 Yıllık)
|EA
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|313.200
325.302
307.000
311.956
|316,46269
258,86469
296,42379
282,80775
|KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Trabzon)(Devlet)
Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Sağlık Yönetimi
(4 Yıllık)
|EA
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|460.200
482.860
404.000
343.766
|292,73013
236,33277
276,83644
276,81275
|KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Trabzon)(Devlet)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
|Uluslararası İlişkiler
(4 Yıllık)
|EA
|110+3
110+3
120+3
120+3
|113
113
123
123
|530.241
546.407
490.000
450.431
|283,78008
227,40791
262,89140
260,04331
|KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Trabzon)(Devlet)
Edebiyat Fakültesi
|Sosyoloji
(4 Yıllık)
|EA
|50+2
50+2
50+2
50+2
|52
52
52
52
|556.799
558.279
466.000
396.016
|280,62711
224,86247
266,47547
268,02846
|KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Trabzon)(Devlet)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
|Kamu Yönetimi
(4 Yıllık)
|EA
|110+3
110+3
120+3
120+3
|113
113
123
123
|581.901
563.355
476.000
423.109
|277,77291
223,43974
264,95020
263,93402
|KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Trabzon)(Devlet)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
|İşletme
(4 Yıllık)
|EA
|140+4
140+4
150+4
170+5
|144
43
154
175
|755.126
Dolmadı
721.000
750.560
|260,46106
Dolmadı
233,99988
226,60654
|KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Trabzon)(Devlet)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
|Maliye
(4 Yıllık)
|EA
|140+4
140+4
160+4
200+5
|144
76
164
205
|826.255
Dolmadı
595.000
577.162
|254,24348
Dolmadı
248,49147
244,43725
|KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Trabzon)(Devlet)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
|İktisat
(4 Yıllık)
|EA
|120+3
120+3
120+3
150+4
|123
16
123
154
|829.523
Dolmadı
707.000
738.228
|253,96700
Dolmadı
235,50976
228,05558
|KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Trabzon)(Devlet)
Edebiyat Fakültesi
|Arkeoloji
(4 Yıllık)
|EA
|30+1
30+1
30+1
30+1
|31
12
31
31
|893.639
Dolmadı
833.000
812.028
|248,71358
Dolmadı
223,47635
210,65648