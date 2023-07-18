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Haberler Fotohaber Karadeniz Teknik Üniversitesi taban puanları 2023: KTÜ 2 ve 4 yıllık bölümlerin taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması
Giriş Tarihi: 18.07.2023 14:30 Güncelleme Tarihi: 18.07.2023 14:34

Karadeniz Teknik Üniversitesi taban puanları 2023: KTÜ 2 ve 4 yıllık bölümlerin taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması

Karadeniz Teknik Üniversitesi taban puanları, Trabzon'da okumayı planlayan adayların araştırma konularının başında geliyor. Eşit ağırlık, sayısal ya da sözel çıkışlı olup bu okuldaki bölümleri tercih listesine yazmayı düşünen adaylar, Karadeniz Teknik Üniversitesi taban puanları için araştırmaları hızlandırdı. İşte 2023 KTÜ 2 ve 4 yıllık bölümlerin taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması…

Karadeniz Teknik Üniversitesi taban puanları 2023: KTÜ 2 ve 4 yıllık bölümlerin taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması

Karadeniz Teknik Üniversitesi taban puanları, bu okuldaki ön lisans ve lisans bölümlerinin taban puanlarını inceleyen adaylara tercih sürecinde yol gösteriyor. KTÜ taban puanları için yayınlanan güncel tablo ile bu okul bünyesinde eğitim veren sözel, sayısal ve eşit ağırlık bölümlerinin kontenjanları belli oldu. ÖSYM tarafından paylaşılan güncel veriler arasında KTÜ 2 ve 4 yıllık bölümlerin taban puanları da yer aldı. İşte 2023 Karadeniz Teknik Üniversitesi taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması!

Karadeniz Teknik Üniversitesi taban puanları 2023: KTÜ 2 ve 4 yıllık bölümlerin taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması

2023 KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI VE KONTENJANLARI

Üniversite Adı Bölüm Adı Puan
Türü		 Kont.
2022
2021
2020
2019		 Yer.
2022
2021
2020
2019		 Başarı
Sırası
2022
2021
2020
2019		 Taban
Puanı
2022
2021
2020
2019
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Trabzon)(Devlet)
Tıp Fakültesi		 Tıp
(6 Yıllık)		 SAY 190+5
180+5
180+5
200+5		 195
185
185
205		 19.660
16.341
15.000
14.234		 496,74461
440,45867
501,07474
480,23809
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Trabzon)(Devlet)
Diş Hekimliği Fakültesi		 Diş Hekimliği
(5 Yıllık)		 SAY 100+3
100+3
90+3
90+3		 103
103
93
93		 35.547
30.157
28.600
25.124		 475,17913
417,52409
481,52891
458,73854
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Trabzon)(Devlet)
Eczacılık Fakültesi		 Eczacılık
(5 Yıllık)		 SAY 90+3
90+3
80+2
80+2		 93
93
82
82		 51.562
43.642
41.300
40.371		 455,76002
399,84856
465,50905
433,80182
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Trabzon)(Devlet)
Mühendislik Fakültesi		 Bilgisayar Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 90+3
90+3
80+2
80+2		 93
93
82
82		 55.435
62.959
68.100
77.196		 451,30794
377,88537
434,47455
384,78746
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Trabzon)(Devlet)
Of Teknoloji Fakültesi		 Yazılım Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 56+2
56+2
56+2
56+2		 58
58
58
58		 67.755
82.315
92.200
108.689		 437,59724
358,59686
407,73996
352,43243
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Trabzon)(Devlet)
Mühendislik Fakültesi		 Elektrik-Elektronik Mühendisliği
(İngilizce) (4 Yıllık)		 SAY 60+2
50+2
50+2
50+2		 62
52
52
52		 71.079
76.012
72.500
75.990		 433,99648
364,68856
429,44594
386,15496
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Trabzon)(Devlet)
Mühendislik Fakültesi		 Elektrik-Elektronik Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 100+3
100+3
100+3
100+3		 103
103
103
103		 98.003
103.980
96.900
99.684		 407,36340
339,86315
402,81135
360,82573
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Trabzon)(Devlet)
Mühendislik Fakültesi		 Endüstri Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 99.539
116.047
116.000
127.895		 405,96784
330,28879
383,94892
336,61899
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Trabzon)(Devlet)
Sürmene Deniz Bilimleri Fakültesi		 Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 30+1
30+1

 31
31

 125.753
158.839

 383,53388
302,63812
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Trabzon)(Devlet)
Sürmene Deniz Bilimleri Fakültesi		 Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 80+2
80+2
80+2
80+2		 82
82
82
82		 135.852
157.019
171.000
190.499		 375,91768
303,67188
341,68803
299,33638
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Trabzon)(Devlet)
Sürmene Deniz Bilimleri Fakültesi		 Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 144.548
155.337
152.000
159.615		 369,70900
304,60027
354,91221
315,47781
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Trabzon)(Devlet)
Mühendislik Fakültesi		 Makine Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 100+3
100+3
110+3
110+3		 103
103
113
113		 146.685
150.789
134.000
137.170		 368,28071
307,21637
368,36856
329,81668
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Trabzon)(Devlet)
Sağlık Bilimleri Fakültesi		 Hemşirelik
(4 Yıllık)		 SAY 160+4
160+4
160+4
160+4		 164
164
164
164		 154.798
149.534
148.000
159.118		 362,81977
307,96825
357,38232
315,75887
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Trabzon)(Devlet)
Fen Fakültesi		 Moleküler Biyoloji ve Genetik
(4 Yıllık)		 SAY 30+1
30+1
30+1
30+1		 31
31
31
31		 167.925
169.528
184.000
189.815		 354,66659
296,80218
333,85004
299,63928
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Trabzon)(Devlet)
Mimarlık Fakültesi		 Mimarlık
(4 Yıllık)		 SAY 115+3
115+3
110+3
100+3		 118
118
113
103		 170.881
146.493
115.000
87.493		 352,94972
309,79814
384,39231
373,10882
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Trabzon)(Devlet)
Sürmene Deniz Bilimleri Fakültesi		 Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği
(KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)		 SAY 1+0
1+0
2+0
1+0		 1


 199.291
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı		 337,63451
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Trabzon)(Devlet)
Mühendislik Fakültesi		 İnşaat Mühendisliği
(İngilizce) (4 Yıllık)		 SAY 50+2
50+2
50+2
50+2		 52
52
52
52		 221.140
221.466
169.000
159.141		 327,42499
273,31035
342,88189
315,74627
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Trabzon)(Devlet)
Sağlık Bilimleri Fakültesi		 Beslenme ve Diyetetik
(4 Yıllık)		 SAY 30+1


 31


 222.115


 326,98429
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Trabzon)(Devlet)
Of Teknoloji Fakültesi		 Yazılım Mühendisliği (M.T.O.K.)
(M.T.O.K.) (4 Yıllık)		 SAY 14+1
14+1
14+1
14+1		 15
15
15
15		 236.281
273.297
241.000
245.948		 320,93351
255,47790
305,45217
277,05348
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Trabzon)(Devlet)
Mühendislik Fakültesi		 İnşaat Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 90+3
90+3
100+3
110+3		 93
93
103
113		 261.105
260.766
212.000
193.351		 311,19795
259,35899
318,75652
297,98742

2023 KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

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Karadeniz Teknik Üniversitesi taban puanları 2023: KTÜ 2 ve 4 yıllık bölümlerin taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Trabzon)(Devlet)
Mimarlık Fakültesi		 İç Mimarlık
(4 Yıllık)		 SAY 70+2
70+2
70+2
70+2		 72
72
72
72		 263.207
252.669
215.000
182.916		 310,42085
261,97080
317,43516
302,94026
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Trabzon)(Devlet)
Of Teknoloji Fakültesi		 Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 40+1
40+1
32+1
32+1		 41
41
33
33		 272.330
283.812
266.000
263.943		 307,17130
252,35078
295,30069
271,08161
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Trabzon)(Devlet)
Of Teknoloji Fakültesi		 Enerji Sistemleri Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 30+1
30+1
40+1
40+1		 11
3
5
19		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Trabzon)(Devlet)
Mühendislik Fakültesi		 Harita Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 60+2
60+2
80+2
80+2		 22
16
81
82		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
254.457		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
274,14684
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Trabzon)(Devlet)
Of Teknoloji Fakültesi		 İnşaat Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 60+2
60+2
64+2
64+2		 60+2
60+2
64+2
64+2		 Dolmadı
Dolmadı
281.000
258.792		 Dolmadı
Dolmadı
289,73971
272,72306
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Trabzon)(Devlet)
Mühendislik Fakültesi		 Metalurji ve Malzeme Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 60+2
60+2
60+2
60+2		 26
16
59
62		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
296.640		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
261,49925
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Trabzon)(Devlet)
Mühendislik Fakültesi		 Maden Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 20+1
20+1
20+1
20+1		 4
10
5
4		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Trabzon)(Devlet)
Fen Fakültesi		 Matematik
(4 Yıllık)		 SAY 80+2
80+2
90+3
90+3		 82
82
93
93		 315.165
350.494
321.000
319.553		 293,30206
235,27706
276,25022
255,62234
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Trabzon)(Devlet)
Fen Fakültesi		 İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri
(4 Yıllık)		 SAY 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 320.003
341.177
352.000
374.884		 291,86453
237,47167
267,32666
243,26647
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Trabzon)(Devlet)
Fen Fakültesi		 Kimya
(4 Yıllık)		 SAY 30+1
30+1
30+1
30+1		 31
31
31
31		 334.604
360.448
356.000
372.269		 287,73454
232,78005
266,43007
243,80418
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Trabzon)(Devlet)
Fen Fakültesi		 İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri
(KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)		 SAY 1+0
1+0

 1


 340.578
Dolmadı

 286,08396
Dolmadı
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Trabzon)(Devlet)
Orman Fakültesi		 Orman Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 80+2
80+2
80+2
80+2		 82
82
82
82		 349.787
369.512
387.000
439.657		 283,59880
230,09435
258,58696
231,09568
Karadeniz Teknik Üniversitesi taban puanları 2023: KTÜ 2 ve 4 yıllık bölümlerin taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Trabzon)(Devlet)
Fen Fakültesi		 Biyoloji
(4 Yıllık)		 SAY 30+1
30+1
30+1
30+1		 31
24
31
31		 397.646
Dolmadı
379.000
383.192		 272,12476
Dolmadı
260,47493
241,60961
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Trabzon)(Devlet)
Orman Fakültesi		 Peyzaj Mimarlığı
(4 Yıllık)		 SAY 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 398.127
374.687
370.000
374.711		 272,01552
228,10912
262,59765
243,30148
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Trabzon)(Devlet)
Fen Fakültesi		 Fizik
(4 Yıllık)		 SAY 20+1
20+1
20+1
20+1		 21
3
21
21		 435.539
Dolmadı
451.000
466.464		 264,32985
Dolmadı
244,78168
224,14699
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Trabzon)(Devlet)
Orman Fakültesi		 Orman Endüstrisi Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 40+1
40+1
30+1
30+1		 41
8
31
31		 457.447
Dolmadı
433.000
467.666		 260,26038
Dolmadı
248,29098
223,64053
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Trabzon)(Devlet)
Mimarlık Fakültesi		 Şehir ve Bölge Planlama
(4 Yıllık)		 SAY 70+2
70+2
70+2
70+2		 72
45
72
72		 529.591
Dolmadı
366.000
333.906		 248,79080
Dolmadı
263,61525
252,14034
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Trabzon)(Devlet)
Orman Fakültesi		 Yaban Hayatı Ekolojisi ve Yönetimi
(4 Yıllık)		 SAY 21+1
21+1
20+1
20+1		 22
1
21
15		 749.692
Dolmadı
674.000
Dolmadı		 224,69352
Dolmadı
209,64711
Dolmadı
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Trabzon)(Devlet)
Sürmene Deniz Bilimleri Fakültesi		 Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 20+1
20+1
20+1
20+1		 21
2
14
12		 775.735
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı		 222,42033
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Trabzon)(Devlet)
Of Teknoloji Fakültesi		 Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği
(KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)		 SAY 1+0
1+0



Dolmadı
Dolmadı
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Trabzon)(Devlet)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi		 Yönetim Bilişim Sistemleri
(4 Yıllık)		 EA 70+2
70+2
70+2
70+2		 72
72
72
72		 170.262
196.587
232.000
296.160		 351,95593
286,35705
315,56137
286,03436
Karadeniz Teknik Üniversitesi taban puanları 2023: KTÜ 2 ve 4 yıllık bölümlerin taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Trabzon)(Devlet)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi		 Uluslararası İlişkiler
(İngilizce) (4 Yıllık)		 EA 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 313.200
325.302
307.000
311.956		 316,46269
258,86469
296,42379
282,80775
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Trabzon)(Devlet)
Sağlık Bilimleri Fakültesi		 Sağlık Yönetimi
(4 Yıllık)		 EA 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 460.200
482.860
404.000
343.766		 292,73013
236,33277
276,83644
276,81275
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Trabzon)(Devlet)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi		 Uluslararası İlişkiler
(4 Yıllık)		 EA 110+3
110+3
120+3
120+3		 113
113
123
123		 530.241
546.407
490.000
450.431		 283,78008
227,40791
262,89140
260,04331
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Trabzon)(Devlet)
Edebiyat Fakültesi		 Sosyoloji
(4 Yıllık)		 EA 50+2
50+2
50+2
50+2		 52
52
52
52		 556.799
558.279
466.000
396.016		 280,62711
224,86247
266,47547
268,02846
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Trabzon)(Devlet)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi		 Kamu Yönetimi
(4 Yıllık)		 EA 110+3
110+3
120+3
120+3		 113
113
123
123		 581.901
563.355
476.000
423.109		 277,77291
223,43974
264,95020
263,93402
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Trabzon)(Devlet)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi		 İşletme
(4 Yıllık)		 EA 140+4
140+4
150+4
170+5		 144
43
154
175		 755.126
Dolmadı
721.000
750.560		 260,46106
Dolmadı
233,99988
226,60654
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Trabzon)(Devlet)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi		 Maliye
(4 Yıllık)		 EA 140+4
140+4
160+4
200+5		 144
76
164
205		 826.255
Dolmadı
595.000
577.162		 254,24348
Dolmadı
248,49147
244,43725
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Trabzon)(Devlet)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi		 İktisat
(4 Yıllık)		 EA 120+3
120+3
120+3
150+4		 123
16
123
154		 829.523
Dolmadı
707.000
738.228		 253,96700
Dolmadı
235,50976
228,05558
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Trabzon)(Devlet)
Edebiyat Fakültesi		 Arkeoloji
(4 Yıllık)		 EA 30+1
30+1
30+1
30+1		 31
12
31
31		 893.639
Dolmadı
833.000
812.028		 248,71358
Dolmadı
223,47635
210,65648
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