Kardeşlerim 117. Bölüm izle ekranı! ATV dizi izle ekranı ile Kardeşlerim son bölüm izle canlı!

117. BÖLÜM ÖZETİ

"Asiye ne olur dayan!"

"Cennette bir melek eksik olmalı; çünkü sen, benimle buradasın…"

İzlediği video karşısında kanı donan Asiye, Ayaz'la birlikte, akıl almaz bir durumun içine çekilir. Gökhan, kendisiyle ilgili gerçekleri gün yüzüne çıkaran Ayla'ya karşı beklenmedik bir hamle yaparken; Eren ailesi, bir sevdiğini daha kaybetme korkusuyla yüzleşir.