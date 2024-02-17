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Haberler Fotohaber Kardeşlerim 117. Bölüm izle ekranı! ATV dizi izle ekranı ile Kardeşlerim son bölüm izle canlı!
Giriş Tarihi: 17.02.2024 19:59 Güncelleme Tarihi: 17.02.2024 19:59

Kardeşlerim 117. Bölüm izle ekranı! ATV dizi izle ekranı ile Kardeşlerim son bölüm izle canlı!

ATV ekranlarının sevilen dizisi Kardeşlerim, 17 Şubat Cumartesi akşamı yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Başrollerinde Celil Nalçakan, Cüneyt Mete, Simge Selçuk, Yiğit Koçak ve Su Burcu Yazgı Coşkun gibi başarılı oyuncuların yer aldığı dizide bu hafta Asiye'nin başına gelen talihsiz durumun hesabını sormak isteyen Ömer'e, Ayaz yardımcı olurken, Ömer belki de hayatının en zor vedasını yaşar. Peki, yeni bölümde neler olacak? İşte, izlemek isteyenler için Kardeşlerim 117. Bölüm ATV dizi izle ekranı ile yayında!

Kardeşlerim 117. Bölüm izle ekranı! ATV dizi izle ekranı ile Kardeşlerim son bölüm izle canlı!

ATV'nin uzun soluklu sevilen dizisi her hafta yeni bölümleri ile ekranlara gelmeye devam ediyor. Yiğit Koçak, Su Burcu Yazgı Coşkun, Cihan Şimşek, Lizge Cömert, Melis Minkari, Recep Usta gibi genç oyuncu kadrosu ve etkileyici hikayesiyle izleyenlere seyir zevki yaşatan dizide, bu hafta duygu yüklü sahneler izleyenleri derinden etkileyecek. İşte, ATV dizi izle ekranı ile Kardeşlerim son bölüm!

Kardeşlerim 117. Bölüm izle ekranı! ATV dizi izle ekranı ile Kardeşlerim son bölüm izle canlı!

KARDEŞLERİM SON BÖLÜM İZLE!

Hiç beklemedikleri bir anda hem anne hem de babasız kalan kardeşlerin kalplere dokunan sıcacık hikâyesini anlatan "Kardeşlerim" yeni bölümüyle Cumartesi akşamları ATV'de ekranlara geliyor.

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Kardeşlerim 117. Bölüm izle ekranı! ATV dizi izle ekranı ile Kardeşlerim son bölüm izle canlı!

17 Şubat 2024 Cumartesi akşamı ekranlara gelen son bölümü aşağıdaki link aracılığıyla izleyebilirsiniz.

KARDEŞLERİM 117. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Kardeşlerim 117. Bölüm izle ekranı! ATV dizi izle ekranı ile Kardeşlerim son bölüm izle canlı!

117. BÖLÜM ÖZETİ

"Asiye ne olur dayan!"

"Cennette bir melek eksik olmalı; çünkü sen, benimle buradasın…"

İzlediği video karşısında kanı donan Asiye, Ayaz'la birlikte, akıl almaz bir durumun içine çekilir. Gökhan, kendisiyle ilgili gerçekleri gün yüzüne çıkaran Ayla'ya karşı beklenmedik bir hamle yaparken; Eren ailesi, bir sevdiğini daha kaybetme korkusuyla yüzleşir.

Kardeşlerim 117. Bölüm izle ekranı! ATV dizi izle ekranı ile Kardeşlerim son bölüm izle canlı!

Nebahat'in Akif'le birlikte yapmak istediği plan, Süreyya'nın onları kıskanmasına neden olur. Tüm çocuklar, Emel'in doğum gününde, ona sürpriz yapmak için birlik olurlar.

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