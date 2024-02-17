Kardeşlerim 117. Bölüm izle ekranı! ATV dizi izle ekranı ile Kardeşlerim son bölüm izle canlı!

Giriş Tarihi: 17.02.2024 19:59
Güncelleme Tarihi: 17.02.2024
19:59
ATV ekranlarının sevilen dizisi Kardeşlerim, 17 Şubat Cumartesi akşamı yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Başrollerinde Celil Nalçakan, Cüneyt Mete, Simge Selçuk, Yiğit Koçak ve Su Burcu Yazgı Coşkun gibi başarılı oyuncuların yer aldığı dizide bu hafta Asiye'nin başına gelen talihsiz durumun hesabını sormak isteyen Ömer'e, Ayaz yardımcı olurken, Ömer belki de hayatının en zor vedasını yaşar. Peki, yeni bölümde neler olacak? İşte, izlemek isteyenler için Kardeşlerim 117. Bölüm ATV dizi izle ekranı ile yayında!