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Haberler Fotohaber KARS’TA YARIN OKULLAR TATİL Mİ? Kars’ta kar yağışı uyarısı! 10 Ocak Çarşamba okullar tatil mi, yarın okul var mı?
Giriş Tarihi: 09.01.2024 13:41 Güncelleme Tarihi: 09.01.2024 13:42

KARS’TA YARIN OKULLAR TATİL Mİ? Kars’ta kar yağışı uyarısı! 10 Ocak Çarşamba okullar tatil mi, yarın okul var mı?

Kars'ta soğuk hava koşulları etkili olmaya başlarken okulların tatil mi araştırması başladı. Kar yağışının bütün ülkeyi etkisi altına almasıyla birlikte Doğu Anadolu Bölgesi beyaza büründü. Soğuk kış şartları Kars'ta kar ve fırtınaya sebep oldu. Meteoroloji ardı ardına uyarılar veremeye başladı. Öğrenciler ve öğretmenler valiliklerden gelecek duyuruları yakın takibe aldı. Peki, 10 Ocak Çarşamba okullar var mı, Kars'ta okullar tatil mi?

KARS’TA YARIN OKULLAR TATİL Mİ? Kars’ta kar yağışı uyarısı! 10 Ocak Çarşamba okullar tatil mi, yarın okul var mı?

Tüm ülkede sıcaklıklar 10 derece birden düştü. Hava koşullarının kötüleşmesiyle birlikte yağmur yerini kuvvetli kar yağışına bıraktı. Kars'ta önümüzdeki 5 gün boyunca kar yağışı ve fırtına etkili olacak. Hava -7 derecelere kadar düşecek. İşte yarın Kars'ta okullar tatil mi, 10 Aralık Çarşamba okullar var mı? detayları

KARS’TA YARIN OKULLAR TATİL Mİ? Kars’ta kar yağışı uyarısı! 10 Ocak Çarşamba okullar tatil mi, yarın okul var mı?

METEOROLOJİ'DEN UYARI!

Yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun batı kesimlerinde görülecek yağışların, Muğla ve Çanakkale çevreleri, İzmir ve Manisa'nın kuzey ve batı, Balıkesir'in güney ve batı ile Aydın'ın kıyı ilçelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2), Muğla'nın kıyı kesimlerinde yer yer çok kuvvetli (51-75 kg/m2) olması bekleniyor.

Genellikle sağanak ve gök gürültülü sağanak, akşam saatlerinden sonra sıcaklıkların düşmesiyle birlikte Manisa ve Balıkesir'in yüksek kesimlerinde (1000 m üzeri) ve Çanakkale'de karla karışık yağmur ve kar şeklinde beklenen kuvvetli yağışların sebep olacağı sel, su baskını, yıldırım, kıyı kesimlerde hortum riski ve yerel dolu yağışı, kar yağışı beklenen bölgenin kuzey ve iç kesimlerinde kuvvetli rüzgar ile birlikte tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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KARS’TA YARIN OKULLAR TATİL Mİ? Kars’ta kar yağışı uyarısı! 10 Ocak Çarşamba okullar tatil mi, yarın okul var mı?

SICAKLIKLAR 10 DERECE DÜŞTÜ!

Meteoroloji tüm ülke genelinde sıcaklıkların 10 derece düşeceğini ve kar yağışının tüm ülkeyi etkisi altına alacağını açıkladı.

Meteoroloji 9 Ocak hava durumu raporunu yayımladı. Soğuk ve yağışlı hava tüm Türkiye'de etkisini gösteriyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden (MGM) salı günü için 16 kente sarı kodlu uyarı geldi.

KARS’TA YARIN OKULLAR TATİL Mİ? Kars’ta kar yağışı uyarısı! 10 Ocak Çarşamba okullar tatil mi, yarın okul var mı?

KARS’TA YARIN OKULLAR TATİL Mİ? Kars’ta kar yağışı uyarısı! 10 Ocak Çarşamba okullar tatil mi, yarın okul var mı?

KARS'TA SICAKLIKLAR -12 DERECEYE KADAR DÜŞÜYOR!

Hava sıcaklığının eki 3 ve 5 derecelerde seyrettiği Kars'ta kar yağışı şehri beyaza boyadı. Sarıkamış ilçesinde sabah saatlerinde kar yağışı etkisini gösterdi.

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