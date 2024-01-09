Giriş Tarihi: 09.01.2024 13:41
Güncelleme Tarihi: 09.01.2024
13:42
KARS’TA YARIN OKULLAR TATİL Mİ? Kars’ta kar yağışı uyarısı! 10 Ocak Çarşamba okullar tatil mi, yarın okul var mı?
Kars'ta soğuk hava koşulları etkili olmaya başlarken okulların tatil mi araştırması başladı. Kar yağışının bütün ülkeyi etkisi altına almasıyla birlikte Doğu Anadolu Bölgesi beyaza büründü. Soğuk kış şartları Kars'ta kar ve fırtınaya sebep oldu. Meteoroloji ardı ardına uyarılar veremeye başladı. Öğrenciler ve öğretmenler valiliklerden gelecek duyuruları yakın takibe aldı. Peki, 10 Ocak Çarşamba okullar var mı, Kars'ta okullar tatil mi?