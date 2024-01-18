Giriş Tarihi: 18.01.2024 11:57
Güncelleme Tarihi: 18.01.2024
11:57
SON DAKİKA KAYSERİ DEPREM: AFAD paylaştı! Az önce Kayseri'de deprem mi oldu? İşte merkez üssü, büyüklüğü ve derinliği!
Son dakika Kayseri deprem haberi ile güne uyandı. Yahyalı merkez üssünde gerçekkleşen şiddetli sarsıntı AFAD son depremler listesine eklendi. Kayseri deprem şiddeti, büyüklüğü, derinliği ve merkez üssü gibi bilgiler şehrin sakinleri tarafından yoğun olarak araştırılıyor. Peki; Az önce Kayseri'de deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? İşte, 18 Ocak 2024 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri