SON DAKİKA KAYSERİ DEPREM: AFAD paylaştı! Az önce Kayseri’de deprem mi oldu? İşte merkez üssü, büyüklüğü ve derinliği!

Son dakika Kayseri deprem ile sarsıldı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) merkez üssü Yahyalı ilçesi olan bir sarsıntı meydana geldiğini duyurdu. 18,98 kilometre derinlikte gerçekleşen sarsıntıyı hisseden vatandaşlar detaylı bilgi almak için arama motorlarına yöneldi. Bu noktada AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi mercek altına alındı. Peki, az önce Kayseri'de deprem mi oldu, kaç şiddetinde? İşte, Kayseri deprem merkez üssü, şiddeti, büyüklüğü ve derinliği hakkında merak edilenler...