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Haberler Fotohaber SON DAKİKA KAYSERİ DEPREM: AFAD paylaştı! Az önce Kayseri'de deprem mi oldu? İşte merkez üssü, büyüklüğü ve derinliği!
Giriş Tarihi: 18.01.2024 11:57 Güncelleme Tarihi: 18.01.2024 11:57

SON DAKİKA KAYSERİ DEPREM: AFAD paylaştı! Az önce Kayseri'de deprem mi oldu? İşte merkez üssü, büyüklüğü ve derinliği!

Son dakika Kayseri deprem haberi ile güne uyandı. Yahyalı merkez üssünde gerçekkleşen şiddetli sarsıntı AFAD son depremler listesine eklendi. Kayseri deprem şiddeti, büyüklüğü, derinliği ve merkez üssü gibi bilgiler şehrin sakinleri tarafından yoğun olarak araştırılıyor. Peki; Az önce Kayseri'de deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? İşte, 18 Ocak 2024 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri

SON DAKİKA KAYSERİ DEPREM: AFAD paylaştı! Az önce Kayseri’de deprem mi oldu? İşte merkez üssü, büyüklüğü ve derinliği!

Son dakika Kayseri deprem ile sarsıldı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) merkez üssü Yahyalı ilçesi olan bir sarsıntı meydana geldiğini duyurdu. 18,98 kilometre derinlikte gerçekleşen sarsıntıyı hisseden vatandaşlar detaylı bilgi almak için arama motorlarına yöneldi. Bu noktada AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi mercek altına alındı. Peki, az önce Kayseri'de deprem mi oldu, kaç şiddetinde? İşte, Kayseri deprem merkez üssü, şiddeti, büyüklüğü ve derinliği hakkında merak edilenler...

SON DAKİKA KAYSERİ DEPREM: AFAD paylaştı! Az önce Kayseri’de deprem mi oldu? İşte merkez üssü, büyüklüğü ve derinliği!

SON DAKİKA | AFAD DUYURDU: KAYSERİ'DE DEPREM!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) son depremler listesi verilerine göre, Kayseri ili Yahyalı ilçesinde 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Saat 09.05'te gerçekleşen deprem, yerin yaklaşık 18,98 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

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SON DAKİKA KAYSERİ DEPREM: AFAD paylaştı! Az önce Kayseri’de deprem mi oldu? İşte merkez üssü, büyüklüğü ve derinliği!

AFAD VERİLERİ İLE KAYSERİ DEPREM BİLGİLERİ

Büyüklük:4.0 (Mw)

Yer:Yahyalı (Kayseri)

Tarih:2024-01-18

Saat:09:05:36 TSİ

Enlem:37.70222 N

Boylam:35.40417 E

Derinlik:18.98 km

SON DAKİKA KAYSERİ DEPREM: AFAD paylaştı! Az önce Kayseri’de deprem mi oldu? İşte merkez üssü, büyüklüğü ve derinliği!

DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ ŞİDDETİNDE?

Son dakika deprem haberleri Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.

Aşağıda bulunan linkler aracılığıyla AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi verilerine erişebilirsiniz.

SON DAKİKA KAYSERİ DEPREM: AFAD paylaştı! Az önce Kayseri’de deprem mi oldu? İşte merkez üssü, büyüklüğü ve derinliği!

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme Ve Değerlendirme Merkezi tarafından "http://www.koeri.boun.edu.tr/" adresi üzerinden paylaşılan son veriler ile büyüklü küçüklü yaşanan sarsıntıların merkez üssü, şiddeti ve derinliği kamuoyu ile paylaşılıyor:

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