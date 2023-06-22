Kendi Düşen Ağlamaz 1. Bölüm full izle TRT 1 dizi ekranı yayında! Kendi Düşen Ağlamaz ilk bölüm izle kesintisiz

TRT 1 ekranlarının yeni yaz dizisi Kendi Düşen Ağlamaz 1. Bölüm izle ekranı için araştırmalar başladı. Her şey, güzeller güzeli Alize ile hayatın her türlü çilesini çekmiş, hayalleri elinden alınmış bıçkın delikanlı Serkan'ın bir kaza sonucu tanışmasıyla başlar. Serkan, Alize'ye hayatın bir armağanı mı olacak, yoksa onun en büyük sınavı mı olacak? Kendi Düşen Ağlamaz ilk bölüm full, tek parça, kesintisiz izle ekranı gündemdeki yerini aldı. Eylül Tumbar, Enes Koçak, Hakan Yılmaz, Selen Soyder'in başrollerinde yer aldığı yapım fragmanları ile dikkat çekti. TRT 1 yeni dizisi 22 Haziran Perşembe günü izleyicisi ile buluşuyor. Kendi Düşen Ağlamaz 1. Bölüm full izle ekranı yayında!