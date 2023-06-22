YENİ DİZİ Kendi Düşen Ağlamaz nerede çekiliyor, gerçek hikaye mi? TRT 1 Kendi Düşen Ağlamaz nerede çekildi, hangi il ve ilçede çekiliyor?

Kendi Düşen Ağlamaz dizisinin çekildiği yerler ve uyarlama olup olmadığı belli oldu. TRT 1 ekranlarında yayımlanan dizi, her hafta Perşembe günleri ekranlara gelmeye hazırlanıyor. Eylül Tumbar ve Enes Koçak'ın başrollerde yer aldığı yapım konusu, oyuncu kadrosu ve çekim yerleri araştırılıyor. Kendi Düşen Ağlamaz nerede çekiliyor, uyarlama mı, gerçek hikaye mi soruları yanıt arıyor. Alize ve Serkan'ın kaza sonucu tanışmasıyla yaşanacakları izleyicilerle buluşturan dizi 1. Bölümü ile takip ediliyor. Peki, Benim Güzel Ailem dizisi nerede çekildi, hangi ilde/ilçede çekiliyor, hikayesi gerçek mi? İşte, konusu, oyuncu kadrosu ve çekim yerleri hakkında merak edilen tüm detaylar…