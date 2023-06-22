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Haberler Fotohaber YENİ DİZİ Kendi Düşen Ağlamaz nerede çekiliyor, gerçek hikaye mi? TRT 1 Kendi Düşen Ağlamaz nerede çekildi, hangi il ve ilçede çekiliyor?
Giriş Tarihi: 22.06.2023 19:11 Güncelleme Tarihi: 22.06.2023 19:11

YENİ DİZİ Kendi Düşen Ağlamaz nerede çekiliyor, gerçek hikaye mi? TRT 1 Kendi Düşen Ağlamaz nerede çekildi, hangi il ve ilçede çekiliyor?

TRT 1 ekranlarının yaz sezonundaki yeni dizilerinden biri olan Kendi Düşen Ağlamaz nerede çekiliyor, uyarlama mı soruları yanıt aramaya başladı. Fragmanlarıyla dikkat çeken yapım konusu, oyuncu kadrosu ve çekim yerleri ile televizyon izleyicilerinin gündemindeki yerini aldı. Başrollerinde Eylül Tumbar, Enes Koçak, Hakan Yılmaz, Selen Soyder'in yer aldığı yeni dizi çekim yerleri ve hikayesiyle araştırılıyor. Kendi Düşen Ağlamaz dizisi nerede çekildi, hangi ilde/ilçede çekiliyor, gerçek hikaye mi soruları yanıt arıyor. 22 Haziran Perşembe bugün yayın hayatına başlayan dizinin ilk bölümü için ekran başına geçildi. Peki, Kendi Düşen Ağlamaz nerede çekiliyor, hikayesi gerçek mi? İşte dizi hakkında merak edilenler…

Kendi Düşen Ağlamaz nerede çekiliyor, uyarlama mı? Kendi Düşen Ağlamaz dizisi nerede çekildi, hangi ilde/ilçede çekiliyor?

Kendi Düşen Ağlamaz dizisinin çekildiği yerler ve uyarlama olup olmadığı belli oldu. TRT 1 ekranlarında yayımlanan dizi, her hafta Perşembe günleri ekranlara gelmeye hazırlanıyor. Eylül Tumbar ve Enes Koçak'ın başrollerde yer aldığı yapım konusu, oyuncu kadrosu ve çekim yerleri araştırılıyor. Kendi Düşen Ağlamaz nerede çekiliyor, uyarlama mı, gerçek hikaye mi soruları yanıt arıyor. Alize ve Serkan'ın kaza sonucu tanışmasıyla yaşanacakları izleyicilerle buluşturan dizi 1. Bölümü ile takip ediliyor. Peki, Benim Güzel Ailem dizisi nerede çekildi, hangi ilde/ilçede çekiliyor, hikayesi gerçek mi? İşte, konusu, oyuncu kadrosu ve çekim yerleri hakkında merak edilen tüm detaylar…

Kendi Düşen Ağlamaz nerede çekiliyor, uyarlama mı? Kendi Düşen Ağlamaz dizisi nerede çekildi, hangi ilde/ilçede çekiliyor?

KENDİ DÜŞEN AĞLAMAZ KONUSU

Alize daha doğduğu ilk gün annesini kaybetmiştir. Babasının yıllarca şımartarak büyüttüğü Alize son derece güzel bir genç kızdır fakat bir o kadar da bencildir. Babasının yeniden evlenme kararı alması ile resmen deliren Alize bunun intikamını almaya karar verir.

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Kendi Düşen Ağlamaz nerede çekiliyor, uyarlama mı? Kendi Düşen Ağlamaz dizisi nerede çekildi, hangi ilde/ilçede çekiliyor?

Babasının evlenmesini engellemek adına, onun karşı çıkacağı biriyle gerçek olmayan bir evlilik yapma planı kurar. Fakat işler onun istediği gibi ilerlemeyecektir.

Kendi Düşen Ağlamaz nerede çekiliyor, uyarlama mı? Kendi Düşen Ağlamaz dizisi nerede çekildi, hangi ilde/ilçede çekiliyor?

KENDİ DÜŞEN AĞLAMAZ OYUNCU KADROSU

Hakan Yılmaz - Nurettin Soner

Selen Soyder - Sinem Devran

Eylül Tumbar - Alize Soner

Enes Koçak - Serkan Bıçakçı

Berat Yenilmez - Kadir

Hivda Zizan Alp - Serap Bıçakçı

Yonca Şahinbaş

Serhan Onat - Alp Demirkan

Sema Çeyrekbaşı

Yiğit Kalkavan - Rıdvan

Sait Genay

Beste Yaralı

Çağla Boz - Tuğçe

Yiğit Kaan Yazıcı

Kendi Düşen Ağlamaz nerede çekiliyor, uyarlama mı? Kendi Düşen Ağlamaz dizisi nerede çekildi, hangi ilde/ilçede çekiliyor?

KENDİ DÜŞEN AĞLAMAZ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Genç bir çiftin maceralarla dolu aşk hikayesini ekranlara taşıyan Kendi Düşen Ağlamaz dizisinin çekimleri İstanbul'da gerçekleştiriliyor.

Balat ve Galata gibi tarihi dokunun korunduğu semtlerden manzaraları sıklıkla göreceğiz.

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