YENİ DİZİ Kendi Düşen Ağlamaz nerede çekiliyor, gerçek hikaye mi? TRT 1 Kendi Düşen Ağlamaz nerede çekildi, hangi il ve ilçede çekiliyor?

TRT 1 ekranlarının yaz sezonundaki yeni dizilerinden biri olan Kendi Düşen Ağlamaz nerede çekiliyor, uyarlama mı soruları yanıt aramaya başladı. Fragmanlarıyla dikkat çeken yapım konusu, oyuncu kadrosu ve çekim yerleri ile televizyon izleyicilerinin gündemindeki yerini aldı. Başrollerinde Eylül Tumbar, Enes Koçak, Hakan Yılmaz, Selen Soyder'in yer aldığı yeni dizi çekim yerleri ve hikayesiyle araştırılıyor. Kendi Düşen Ağlamaz dizisi nerede çekildi, hangi ilde/ilçede çekiliyor, gerçek hikaye mi soruları yanıt arıyor. 22 Haziran Perşembe bugün yayın hayatına başlayan dizinin ilk bölümü için ekran başına geçildi. Peki, Kendi Düşen Ağlamaz nerede çekiliyor, hikayesi gerçek mi? İşte dizi hakkında merak edilenler…