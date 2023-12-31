Kerem Alışık kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli? O Ses Türkiye 2024 Yılbaşı Özel konuğu Kerem Alışık biyografisi

Pek çok yapımda rol alan ve başarılı oyunculuğuyla adından sıkça söz ettiren Kerem Alışık, O Ses Türkiye 2024 Yılbaşı Özel konukları arasında yerini alıyor. 4 sezon boyunca Bir Zamanlar Çukurova dizisinde boy gösteren ünlü isim, son olarak Sipahi dizisiyle izleyici karşısına çıktı. Gençliğinde bir süre Anadolu Üsküdar futbol takımında oynayan Alışık, ilk sinema filmi deneyimini Dansöz ile yaşadı. Peki; Kerem Alışık kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli? Kerem Alışık hangi dizi, film ve reklamlarda rol aldı? İşte hayatı ve kariyerine dair detaylar!