Giriş Tarihi: 31.12.2023 20:30
Güncelleme Tarihi: 31.12.2023
20:30
Kerem Alışık kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli? O Ses Türkiye 2024 Yılbaşı Özel konuğu Kerem Alışık biyografisi
Kerem Alışık, O Ses Türkiye 2024 Yılbaşı Özel konukları arasında yer alıyor. Pek çok başarılı projeye imza atmış usta oyuncunun hayatı ve kariyeri merak edilip araştırılıyor. Sadri Alışık ve Çolpan İlhan'ın oğlu, Attila İlhan'ın yeğeni olan oyuncu, ATV'nin yayınlandığı dönemde reyting rekorları kıran dizisi Bir Zamanlar Çukurova'da canlandırdığı Ali Rahmet Fekeli karakteriyle ününü perçinledi. Ünlü isim, son olarak ise Sipahi dizisiyle izleyici karşısına çıktı. Peki; Kerem Alışık kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli? İşte O Ses Türkiye 2024 Yılbaşı Özel konuğu Kerem Alışık biyografisi…