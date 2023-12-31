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Haberler Fotohaber Kerem Alışık kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli? O Ses Türkiye 2024 Yılbaşı Özel konuğu Kerem Alışık biyografisi
Giriş Tarihi: 31.12.2023 20:30 Güncelleme Tarihi: 31.12.2023 20:30

Kerem Alışık kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli? O Ses Türkiye 2024 Yılbaşı Özel konuğu Kerem Alışık biyografisi

Kerem Alışık, O Ses Türkiye 2024 Yılbaşı Özel konukları arasında yer alıyor. Pek çok başarılı projeye imza atmış usta oyuncunun hayatı ve kariyeri merak edilip araştırılıyor. Sadri Alışık ve Çolpan İlhan'ın oğlu, Attila İlhan'ın yeğeni olan oyuncu, ATV'nin yayınlandığı dönemde reyting rekorları kıran dizisi Bir Zamanlar Çukurova'da canlandırdığı Ali Rahmet Fekeli karakteriyle ününü perçinledi. Ünlü isim, son olarak ise Sipahi dizisiyle izleyici karşısına çıktı. Peki; Kerem Alışık kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli? İşte O Ses Türkiye 2024 Yılbaşı Özel konuğu Kerem Alışık biyografisi

Kerem Alışık kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli? O Ses Türkiye 2024 Yılbaşı Özel konuğu Kerem Alışık biyografisi

Pek çok yapımda rol alan ve başarılı oyunculuğuyla adından sıkça söz ettiren Kerem Alışık, O Ses Türkiye 2024 Yılbaşı Özel konukları arasında yerini alıyor. 4 sezon boyunca Bir Zamanlar Çukurova dizisinde boy gösteren ünlü isim, son olarak Sipahi dizisiyle izleyici karşısına çıktı. Gençliğinde bir süre Anadolu Üsküdar futbol takımında oynayan Alışık, ilk sinema filmi deneyimini Dansöz ile yaşadı. Peki; Kerem Alışık kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli? Kerem Alışık hangi dizi, film ve reklamlarda rol aldı? İşte hayatı ve kariyerine dair detaylar!

Kerem Alışık kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli? O Ses Türkiye 2024 Yılbaşı Özel konuğu Kerem Alışık biyografisi

KEREM ALIŞIK KİMDİR?

Kerem Alışık, 5 Haziran 1960 tarihinde dünyaya geldi.

Sadri Alışık ve Çolpan İlhan'ın oğlu hatta Attila İlhan'ın yeğenidir.

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Kerem Alışık kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli? O Ses Türkiye 2024 Yılbaşı Özel konuğu Kerem Alışık biyografisi

İlk sinema filmi deneyimini, yönetmenliğini ve senaryo yazarlığını; gazeteci Savaş Ay'ın üstlendiği Dansöz ile yaşamıştır.

Pek çok reklam filminde, dizide ve filmde oynamıştır.

Kerem Alışık kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli? O Ses Türkiye 2024 Yılbaşı Özel konuğu Kerem Alışık biyografisi

KEREM ALIŞIK'IN YER ALDIĞI YAPIMLAR

Ah Nalan Ah

Dansöz

Hoşgeldin Hayat

Hababam Sınıfı Askerde

Saddam'ın Askerleri: Kara Güneş

72. Koğuş

Şartlı Tahliye

Arif v 216

Kerem Alışık kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli? O Ses Türkiye 2024 Yılbaşı Özel konuğu Kerem Alışık biyografisi

49

Fırtınalar

Oyun Bitti

Zehirli Çiçek

Baykuşların Saltanatı

Böyle mi Olacaktı?

Kartallar Yüksek Uçar

Kara Kutu

Kara Sevda

Bir Zamanlar Çukurova

Sipahi Yıldırım

SON DAKİKA