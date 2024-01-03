Giriş Tarihi: 03.01.2024 04:20
Güncelleme Tarihi: 03.01.2024
04:20
KIDEM TAZMİNATI TAVANI 2024 HESAPLAMA: Ocak zammı ile yeni kıdem tazminatı tavanı ne kadar olacak, kaç TL, belli oldu mu?
Memur zammı için beklenen tarih gelirken kıdem tazminatı tavanı hesaplama işlemleri de başladı. 2024 Ocak zammı ile yeni kıdem tazminatı tavanı ne kadar olacak merak ediliyor. Yılın son verisi olan Aralık enflasyonu 3 Ocak'ta TÜİK tarafından açıklanacak. Böylece memur zam oranı netlik kazanacak. Bu noktada Ocak-Haziran döneminde geçerli olacak kıdem tazminatı tavanı 2024 hesaplama işlemleri hız kazandı. Asgari ücret zammı ile asgari ücretlinin kıdem tazminatının 20.002 TL olacağı açıklanmıştı. Peki, 2024 Ocak zammı sonrası yeni kıdem tazminatı tavanı ne kadar olacak, kaç TL? İşte, detaylar…