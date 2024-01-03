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Haberler Fotohaber KIDEM TAZMİNATI TAVANI 2024 HESAPLAMA: Ocak zammı ile yeni kıdem tazminatı tavanı ne kadar olacak, kaç TL, belli oldu mu?
Giriş Tarihi: 03.01.2024 04:20 Güncelleme Tarihi: 03.01.2024 04:20

KIDEM TAZMİNATI TAVANI 2024 HESAPLAMA: Ocak zammı ile yeni kıdem tazminatı tavanı ne kadar olacak, kaç TL, belli oldu mu?

Memur zammı için beklenen tarih gelirken kıdem tazminatı tavanı hesaplama işlemleri de başladı. 2024 Ocak zammı ile yeni kıdem tazminatı tavanı ne kadar olacak merak ediliyor. Yılın son verisi olan Aralık enflasyonu 3 Ocak'ta TÜİK tarafından açıklanacak. Böylece memur zam oranı netlik kazanacak. Bu noktada Ocak-Haziran döneminde geçerli olacak kıdem tazminatı tavanı 2024 hesaplama işlemleri hız kazandı. Asgari ücret zammı ile asgari ücretlinin kıdem tazminatının 20.002 TL olacağı açıklanmıştı. Peki, 2024 Ocak zammı sonrası yeni kıdem tazminatı tavanı ne kadar olacak, kaç TL? İşte, detaylar…

Kıdem tazminatı tavanı hesaplama ekranı || 2024 Ocak zammı ile yeni kıdem tazminatı tavanı ne kadar olacak, kaç TL?

Memur zammı 3 Ocak 2024 tarihinde belli olacak. Milyonlarca işçi ve işveren, 2024 Ocak zammı sonrası kıdem tazminatı tavan ücretinin ne kadar olacağını merak ediyor. Bu kapsamda kıdem tazminatı tavanı hesaplama 2024 işlemleri gündemdeki yerini almış durumda. TÜİK son dakika açıklaması ile birlikte Aralık enflasyon verisi belli olacak. Enflasyon farkından doğan yüzdelik kadar memurların maaşlarında artış yaşanacak. Peki; 2024 Ocak zammı ile yeni kıdem tazminatı tavanı ne kadar olacak, kaç TL? İşte 2024 Zamlı kıdem tazminatı tavanı hesaplama işlemleri ve tüm detaylar…

Kıdem tazminatı tavanı hesaplama ekranı || 2024 Ocak zammı ile yeni kıdem tazminatı tavanı ne kadar olacak, kaç TL?

YENİ ASGARİ ÜCRET BELLİ OLDU!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, yeni yılda geçerli olacak asgari ücreti açıkladı.

Bakan Işıkhan'ın açıklamasına göre, net asgari ücret 17.002 TL olacak.

Yeni rakamla birlikte işsizlik maaşı, asgari ücretlinin kıdem tazminatı, stajyer maaşları gibi birçok kalemde değişiklik yaşandı.

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Kıdem tazminatı tavanı hesaplama ekranı || 2024 Ocak zammı ile yeni kıdem tazminatı tavanı ne kadar olacak, kaç TL?

ASGARİ ÜCRETLİNİN KIDEM TAZMİNATI NE KADAR OLDU?

Ekonomi yazarı Faruk Erdem'in haberine göre Aralık ayında ayrılan ile Ocak ayında ayrılan işçi arasında yüzde 50'ye yakın fark olacak.

Asgari ücretlinin yeni kıdem tazminatı ise 20.002 TL olacak.

Kıdem tazminatı tavanı hesaplama ekranı || 2024 Ocak zammı ile yeni kıdem tazminatı tavanı ne kadar olacak, kaç TL?

2024 KIDEM TAZMİNATI TAVANI NE KADAR OLACAK, BELLİ OLDU MU?

Memur zammı kıdem tazminatı tavanını yükseltecek. Ancak memur maaşlarına yapılacak zam oranı henüz belli olmadı.

Kıdem tazminatı tavanı Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in imzasıyla 2023 yılının ikinci yarısı için 23 bin 489 lira 83 kuruş olarak uygulanıyordu.

Memur maaşlarına yüzde 50 zam yapılması durumunda Ocak-Temmuz dönemi için kıdem tazminatı tavanı yıllık 35 bin 243 lira 75 kuruş olacak.

Böylece 5 yıl çalışan işçi işten çıkarılırsa sadece kıdem tazminatı olarak 176 bin 218 lira alabilecek.

Not: Kıdem tazminatı tavanları tahminidir. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın açıkladığı rakamlar geçerli olacaktır.

Kıdem tazminatı tavanı hesaplama ekranı || 2024 Ocak zammı ile yeni kıdem tazminatı tavanı ne kadar olacak, kaç TL?

KIDEM TAZMİNATI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Türkiye'de milyonlarca kişi Aralık ayı enflasyonunun açıklanmasını bekliyor. Aralık ayı enflasyon rakamları Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 3 Ocak 2024 tarihinde saat 10:00'da belli olacak.

Aynı gün bedelli askerlik, engelli aylığı, 65 yaş aylığı ve kıdem tazminatı tavanı da değişmiş olacak.

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