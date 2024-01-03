KIDEM TAZMİNATI TAVANI 2024 HESAPLAMA: Ocak zammı ile yeni kıdem tazminatı tavanı ne kadar olacak, kaç TL, belli oldu mu?

2024 KIDEM TAZMİNATI TAVANI NE KADAR OLACAK, BELLİ OLDU MU?

Memur zammı kıdem tazminatı tavanını yükseltecek. Ancak memur maaşlarına yapılacak zam oranı henüz belli olmadı.

Kıdem tazminatı tavanı Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in imzasıyla 2023 yılının ikinci yarısı için 23 bin 489 lira 83 kuruş olarak uygulanıyordu.

Memur maaşlarına yüzde 50 zam yapılması durumunda Ocak-Temmuz dönemi için kıdem tazminatı tavanı yıllık 35 bin 243 lira 75 kuruş olacak.

Böylece 5 yıl çalışan işçi işten çıkarılırsa sadece kıdem tazminatı olarak 176 bin 218 lira alabilecek.

Not: Kıdem tazminatı tavanları tahminidir. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın açıkladığı rakamlar geçerli olacaktır.