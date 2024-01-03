Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber KIDEM TAZMİNATI TAVANI 2024 OCAK HESAPLAMA | Emekli memur zammı ile yeni zamlı kıdem tazminatı tavanı ne kadar olacak, kaç TL?
Giriş Tarihi: 03.01.2024 10:40 Güncelleme Tarihi: 03.01.2024 10:40

KIDEM TAZMİNATI TAVANI 2024 OCAK HESAPLAMA | Emekli memur zammı ile yeni zamlı kıdem tazminatı tavanı ne kadar olacak, kaç TL?

Kıdem tazminatı tavanı Ocak 2024 son dakika gündemdeki yerini aldı. Asgari ücret zammı ile asgari ücretlinin kıdem tazminatı yıllık 20 bin 414 2 yükseldi. Kıdem tazminatı tavanı 2024 memur maaş zammı ile artış yaşayacak. Kıdem tazminatı hesaplama işlemleri gündemdeki yerini aldı. Hatırlanacağı üzere kıdem tazminatının yıllık miktarı, en yüksek devlet memuruna bir hizmet yılı için ödenen emeklilik ikramiyesini aşamaz. Ocak-Haziran döneminde geçerli olacak kıdem tazminatı tavanı için geri sayım başladı. Peki, Ocak zammı sonrası yeni kıdem tazminatı tavanı ne kadar olacak, belli oldu mu, nasıl hesaplanır? İşte,hesaplama tablosu...

KIDEM TAZMİNATI TAVANI 2024 OCAK HESAPLAMA | Emekli memur zammı ile yeni zamlı kıdem tazminatı tavanı ne kadar olacak, kaç TL?

Zamlı kıdem tazminatı tavanı ne kadar oldu, kaç TL soruları gündemdeki yerini aldı. Asgari ücret zammı sonrası asgari ücretlinin tazminat taban tutarı değişirken enflasyon ve refah payı ile belli olacak memur zammı ile birlikte tavan ücreti de belli olacak. Kıdem tazminatı hesaplama işlemleri milyonlarca işçi ve işverenin gündeminde. Enflasyon ve refah payı ile belli olacak yeni maaşlar ile birlikte tavan ücreti de şekilleniyor. Peki, 2024 Ocak zammı ile yeni kıdem tazminatı tavanı ne kadar olacak, nasıl hesaplanır? İşte, tüm detaylar…

KIDEM TAZMİNATI TAVANI 2024 OCAK HESAPLAMA | Emekli memur zammı ile yeni zamlı kıdem tazminatı tavanı ne kadar olacak, kaç TL?

ASGARİ ÜCRETLİNİN KIDEM TAZMİNATI NE KADAR OLDU?

Asgari ücretli bir çalışan, bir yıllık çalışmasının karşılığında brüt asgari ücret tutarında kıdem tazminatı almaya hak ediyor. Kıdem tazminatı tabanı 2024 yılında geçerli olacak asgari ücrete yapılan zammın ardından 20 bin 2 liraya yükseldi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
KIDEM TAZMİNATI TAVANI 2024 OCAK HESAPLAMA | Emekli memur zammı ile yeni zamlı kıdem tazminatı tavanı ne kadar olacak, kaç TL?

KIDEM TAZMİNATI TAVANI OCAK 2024 NE KADAR OLACAK?

Kıdem tazminatı tavanı hali hazırda 23 bin 489 lira olarak uygulanıyor. Kıdem tazminatının yıllık miktarı, en yüksek devlet memuruna bir hizmet yılı için ödenen emeklilik ikramiyesini aşamaz. Bu nedenden dolayı söz konusu kıdem tazminatı tavanı 3 Ocak günü TÜİK tarafından açıklanacak olan yılın son enflasyon rakamları sonrasında netlik kazanacak.

KIDEM TAZMİNATI TAVANI 2024 OCAK HESAPLAMA | Emekli memur zammı ile yeni zamlı kıdem tazminatı tavanı ne kadar olacak, kaç TL?

KIDEM TAZMİNATI NASIL HESAPLANIR?

Yargıtay'ın yakın tarihli bir kararında (Esas No: 2017/14297, Karar No: 2020/1178 ) kıdem tazminatına esas aylık ücretin nasıl hesaplanacağı şöyle anlatıldı:

"Kıdem tazminatı hesabında dikkate alınması gereken ücret, işçinin brüt ücretidir. O halde, kıdem tazminatı, işçinin fiilen eline geçen ücreti üzerinden değil, sigorta primi, vergi, sendika aidatı gibi kesintiler yapılmaksızın belirlenen brüt ücret göz önünde tutularak hesaplanır. Tazminata esas aylık ücret, saat ücretinin önce 7.5, sonra da 30 ile çarpımı sonucu belirlenmelidir. Aksine, aylık ücretin tespitinin işçinin fiilen çalıştığı gün sayısı üzerinden hesaplanması doğru olmaz."

KIDEM TAZMİNATI TAVANI 2024 OCAK HESAPLAMA | Emekli memur zammı ile yeni zamlı kıdem tazminatı tavanı ne kadar olacak, kaç TL?

KİMLER KIDEM TAZMİNATI ALABİLİR?

İş Kanunu'na tabi çalışanlar, aynı işverene bağlı bir veya birden fazla işyerinde en az bir yıl çalışmaları halinde kıdem tazminatına hak kazanırlar. Hak kazanmakla birlikte kıdem tazminatını alabilmek için bazı koşulların sağlanması gerekiyor.

Koşulların neler olduğu, 1475 Sayılı eski İş Kanunu'nda düzenleniyor. Kanuna göre, kıdem tazminatının ödenmesini gerektiren haller şöyle:

- İşverence işçinin 4857 Sayılı İş Kanunu'nun 25 / II maddesinde düzenlenen "ahlâk ve iyi niyet kurallarına aykırılık halleri" dışında bir sebeple işten çıkartılması.

- İşçinin 4857 Sayılı İş Kanunu'nun 24. maddesinde düzenlenen sağlık, "ahlâk ve iyi niyet kurallarına aykırılık" ve zorlayıcı sebeplerle iş akdini haklı fesih yapması.

SON DAKİKA