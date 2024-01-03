KIDEM TAZMİNATI TAVANI 2024 OCAK HESAPLAMA | Emekli memur zammı ile yeni zamlı kıdem tazminatı tavanı ne kadar olacak, kaç TL?

Giriş Tarihi: 03.01.2024 10:40
Güncelleme Tarihi: 03.01.2024
10:40
Kıdem tazminatı tavanı Ocak 2024 son dakika gündemdeki yerini aldı. Asgari ücret zammı ile asgari ücretlinin kıdem tazminatı yıllık 20 bin 414 2 yükseldi. Kıdem tazminatı tavanı 2024 memur maaş zammı ile artış yaşayacak. Kıdem tazminatı hesaplama işlemleri gündemdeki yerini aldı. Hatırlanacağı üzere kıdem tazminatının yıllık miktarı, en yüksek devlet memuruna bir hizmet yılı için ödenen emeklilik ikramiyesini aşamaz. Ocak-Haziran döneminde geçerli olacak kıdem tazminatı tavanı için geri sayım başladı. Peki, Ocak zammı sonrası yeni kıdem tazminatı tavanı ne kadar olacak, belli oldu mu, nasıl hesaplanır? İşte,hesaplama tablosu...