Giriş Tarihi: 18.03.2024 13:29
Güncelleme Tarihi: 18.03.2024
13:33
Kim Milyoner Olmak İster Berk Göktaş kimdir, kaç yaşında, nereli? 5 milyonluk soruyu açtıran Berk Göktaş'ın hayatı ve biyografisi
ATV ekranlarında Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ekranlara gelen Kim Milyoner Olmak İster son bölümünde Berk Göktaş isimli genç yarışmacı 1 milyon TL'lik ödüle ulaştı ve 5 milyon TL'lik soruyu görmeye hak kazandı. Yarışmaya babası ile birlikte katılan Göktaş, Bilgisayar Mühendisliği 2. Sınıf öğrencisi. Kazanacağı ödülle yurt dışında yüksek lisans yapmak istediğini söyleyen genç ismi başarısından dolayı Kenan İmirzalioğlu yürekten kutladı. Peki, Kim Milyoner Olmak İster Berk Göktaş kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? İşte Berk Göktaş hayatı ve biyografisi hakkında tüm detaylar.