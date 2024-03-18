Kim Milyoner Olmak İster Berk Göktaş kimdir, kaç yaşında, nereli? 5 milyonluk soruyu açtıran Berk Göktaş’ın hayatı ve biyografisi

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında 5 milyon liralık soruyu açtıran 19 yaşındaki Berk Göktaş'ın kim olduğu, mesleği merak ediliyor. Nefeslerin tutulduğu yarışmada başarılı performansıyla başta programın sunucusu Kenan İmirzalioğlu olmak üzere bütün Türkiye'nin tüylerini diken diken eden Göktaş kazanacağı ödülle yurt dışında yüksek lisans yapmak istiyor. Peki, Kim Milyoner Olmak İster Berk Göktaş kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Berk Göktaş hayatı ve kariyeri hakkında tüm merak edilenler.