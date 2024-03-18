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Haberler Fotohaber Kim Milyoner Olmak İster Berk Göktaş kimdir, kaç yaşında, nereli? 5 milyonluk soruyu açtıran Berk Göktaş'ın hayatı ve biyografisi
Giriş Tarihi: 18.03.2024 13:29 Güncelleme Tarihi: 18.03.2024 13:33

Kim Milyoner Olmak İster Berk Göktaş kimdir, kaç yaşında, nereli? 5 milyonluk soruyu açtıran Berk Göktaş'ın hayatı ve biyografisi

ATV ekranlarında Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ekranlara gelen Kim Milyoner Olmak İster son bölümünde Berk Göktaş isimli genç yarışmacı 1 milyon TL'lik ödüle ulaştı ve 5 milyon TL'lik soruyu görmeye hak kazandı. Yarışmaya babası ile birlikte katılan Göktaş, Bilgisayar Mühendisliği 2. Sınıf öğrencisi. Kazanacağı ödülle yurt dışında yüksek lisans yapmak istediğini söyleyen genç ismi başarısından dolayı Kenan İmirzalioğlu yürekten kutladı. Peki, Kim Milyoner Olmak İster Berk Göktaş kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? İşte Berk Göktaş hayatı ve biyografisi hakkında tüm detaylar.

Kim Milyoner Olmak İster Berk Göktaş kimdir, kaç yaşında, nereli? 5 milyonluk soruyu açtıran Berk Göktaş’ın hayatı ve biyografisi

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında 5 milyon liralık soruyu açtıran 19 yaşındaki Berk Göktaş'ın kim olduğu, mesleği merak ediliyor. Nefeslerin tutulduğu yarışmada başarılı performansıyla başta programın sunucusu Kenan İmirzalioğlu olmak üzere bütün Türkiye'nin tüylerini diken diken eden Göktaş kazanacağı ödülle yurt dışında yüksek lisans yapmak istiyor. Peki, Kim Milyoner Olmak İster Berk Göktaş kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Berk Göktaş hayatı ve kariyeri hakkında tüm merak edilenler.

Kim Milyoner Olmak İster Berk Göktaş kimdir, kaç yaşında, nereli? 5 milyonluk soruyu açtıran Berk Göktaş’ın hayatı ve biyografisi

Ünlü sunucu Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ekranlara gelen Kim Milyoner Olmak İster'e katılan 19 yaşındaki yaşındaki Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisi 2. Sınıf öğrencisi Berk Göktaş başarılı bir performansıyla adından söz ettirdi.

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Kim Milyoner Olmak İster Berk Göktaş kimdir, kaç yaşında, nereli? 5 milyonluk soruyu açtıran Berk Göktaş’ın hayatı ve biyografisi

1 MİLYON TL'LİK SORU

Art arda soruları doğru yanıtlayan 19 yaşındaki yarışmacı Berk Göktaş, 1 Milyon TL değerindeki soruyu açtırmayı başardı. 1 Milyon TL değerindeki 12. Soru TBMM'den geldi. Soru: 23 Nisan 1920'de açılan TBMM'nin birinci dönem milletvekillerinden hangisi, milletvekili olduğu ille doğru eşleştirilmiştir?

Kim Milyoner Olmak İster Berk Göktaş kimdir, kaç yaşında, nereli? 5 milyonluk soruyu açtıran Berk Göktaş’ın hayatı ve biyografisi

A- MUSTAFA KEMAL PAŞA - ANTEP

B- KAZIM KARABEKİR PAŞA - ERZURUM

C- MİRALAY İSMET - MALATYA

D- FEVZİ PAŞA - KOZAN

CEVAP: D

Kim Milyoner Olmak İster Berk Göktaş kimdir, kaç yaşında, nereli? 5 milyonluk soruyu açtıran Berk Göktaş’ın hayatı ve biyografisi

KİM MİLYONER OLMAK İSTER BERK GÖKTAŞ KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Babasıyla yarışmaya gelen 19 yaşındaki Göktaş, Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği 2. Sınıf öğrencisi. Sınavda 71. olarak derece yapan ve lisans eğitimine başlayan genç isim, okul haricinde yeni spor dallarını denediğini söyleyerek kendisinden bahsetti.

Fizik ve uzaya ilgili olan Göktaş, kazanacağı ödülle yurt dışında yüksek lisans yapmak istiyor.

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