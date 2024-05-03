Giriş Tarihi: 03.05.2024 07:38
Güncelleme Tarihi: 03.05.2024
07:38
Kira Artış Oranı Mayıs 2024 hesaplama: TÜİK enflasyonu ile konut ve iş yeri kira zammı ne kadar, kira artış oranı yüzde kaç?
Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan TEFE-TÜFE rakamlarıyla birlikte kira artış oranı mayıs 2024 gündemdeki yerini aldı. TÜİK enflasyonu ile konut ve iş yeri kira zammı ne kadar olacak merak ediliyor. Ev ve dükkan sahipleri ile kiracılar arasında uygulanacak kira artışı hesaplama işlemleri hız kazandı. Peki; kira artış oranı açıklandı mı, yüzde kaç oldu? İşte, detaylar...