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Haberler Fotohaber Kira Artış Oranı Mayıs 2024 hesaplama: TÜİK enflasyonu ile konut ve iş yeri kira zammı ne kadar, kira artış oranı yüzde kaç?
Giriş Tarihi: 03.05.2024 07:38 Güncelleme Tarihi: 03.05.2024 07:38

Kira Artış Oranı Mayıs 2024 hesaplama: TÜİK enflasyonu ile konut ve iş yeri kira zammı ne kadar, kira artış oranı yüzde kaç?

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan TEFE-TÜFE rakamlarıyla birlikte kira artış oranı mayıs 2024 gündemdeki yerini aldı. TÜİK enflasyonu ile konut ve iş yeri kira zammı ne kadar olacak merak ediliyor. Ev ve dükkan sahipleri ile kiracılar arasında uygulanacak kira artışı hesaplama işlemleri hız kazandı. Peki; kira artış oranı açıklandı mı, yüzde kaç oldu? İşte, detaylar...

Kira Artış Oranı Mayıs 2024 hesaplama: TÜİK enflasyonu ile konut ve iş yeri kira zammı ne kadar, kira artış oranı yüzde kaç?

Kira artış oranı Mayıs 2024 belli oldu mu, yüzde kaç soruları arama motorlarına yöneltiliyor. Aylık TEFE-TÜFE oranıyla değişen kira zammı iş yeri ve ev için ayrı ayrı belirleniyor. TÜİK'in nisan ayı enflasyon oranı birçok kalemde etkili olacak. Kira zam oranı da o kalemler arasında. İşte, kira artış oranı hesaplama formülü...

Kira Artış Oranı Mayıs 2024 hesaplama: TÜİK enflasyonu ile konut ve iş yeri kira zammı ne kadar, kira artış oranı yüzde kaç?

2024 MAYIS AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

TÜİK tarafından açıklanacak Nisan ayı enflasyon oranı (TEFE-TÜFE) ile konut ve iş yeri kira zammı belli oluyor.

Enflasyon saat 10.00'da açıklanıyor.

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Kira Artış Oranı Mayıs 2024 hesaplama: TÜİK enflasyonu ile konut ve iş yeri kira zammı ne kadar, kira artış oranı yüzde kaç?

Konutlar yüzde 25 kira sınırı devam ediyor. Temmuz ayında son bulacak uygulama öncesinde ev sahibi ve kiracılar arasında yüzde 25 artışın geçilmemesi gerekiyor.

Kira Artış Oranı Mayıs 2024 hesaplama: TÜİK enflasyonu ile konut ve iş yeri kira zammı ne kadar, kira artış oranı yüzde kaç?

MART ENFLASYONU NE OLDU?

3 Nisan günü Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından mart ayı enflasyon oranları açıklandı.

Buna göre, enflasyon martta aylık bazda yüzde 3,16 olurken, yıllık bazda yüzde 68,50 olarak gerçekleşti.

Kira Artış Oranı Mayıs 2024 hesaplama: TÜİK enflasyonu ile konut ve iş yeri kira zammı ne kadar, kira artış oranı yüzde kaç?

SON İŞYERİ KİRA ARTIŞ ORANI NE KADAR OLDU?

Mart enflasyonu ile iş yeri kira artış oranı 12 aylık TÜFE ortalamasına göre % 57,50 olarak gerçekleşti.

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