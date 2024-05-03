Kira Artış Oranı Mayıs 2024 hesaplama: TÜİK enflasyonu ile konut ve iş yeri kira zammı ne kadar, kira artış oranı yüzde kaç?

Kira artış oranı Mayıs 2024 belli oldu mu, yüzde kaç soruları arama motorlarına yöneltiliyor. Aylık TEFE-TÜFE oranıyla değişen kira zammı iş yeri ve ev için ayrı ayrı belirleniyor. TÜİK'in nisan ayı enflasyon oranı birçok kalemde etkili olacak. Kira zam oranı da o kalemler arasında. İşte, kira artış oranı hesaplama formülü...