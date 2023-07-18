Kırıkkale Üniversitesi taban puanları 2023: YÖK Atlas ile Kırıkkale Üniversitesi sıralama ve taban puanları

Kırıkkale Üniversitesi taban puanları ve başarı sıralaması gündemdeki yerini almış durumda. YKS sonuçları açıklanmasıyla birlikte öğrenciler tercih edecekleri bölüm ve üniversiteleri araştırıyor. YÖK Atlas üzerinden üniversitelerin en az kaç puanla öğrenci aldıkları, tercih edeceğiniz üniversitede yer alan bölümlerin sıralamasını öğrenebilirsiniz. Kırıkkale Üniversitesi taban puanları 2023 sabah.com.tr'de. Ön lisans ve lisans bölümleriyle öğrenciler sayısal, sözel ve eşit ağırlık alan bölümleri tercih edebilir. İşte 2 ve 4 yıllık Kırıkkale Üniversitesi başarı sıralaması, kontenjanları ve taban puanları
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI VE SIRALAMALARI 2022
|Üniversite Adı
|Bölüm Adı
|Puan
Türü
|Kont.
2022
2021
2020
2019
|Yer.
2022
2021
2020
2019
|Başarı
Sırası
2022
2021
2020
2019
|Taban
Puanı
2022
2021
2020
2019
|KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Tıp Fakültesi
|Tıp
(6 Yıllık)
|SAY
|160+4
160+4
160+4
150+4
|164
164
164
154
|21.267
17.074
15.800
14.916
|494,30027
438,93015
499,76280
478,61503
|KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Diş Hekimliği Fakültesi
|Diş Hekimliği
(5 Yıllık)
|SAY
|100+3
100+3
100+3
100+3
|103
103
103
103
|35.899
30.525
29.200
25.888
|474,75177
416,99674
480,76869
457,47486
|KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi
|Bilgisayar Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|70+2
70+2
—
—
|72
72
—
—
|95.554
117.004
—
—
|409,66158
329,59838
—
—
|KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Eğitim Fakültesi
|İlköğretim Matematik Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|SAY
|40+1
40+1
40+1
40+1
|41
41
41
41
|99.053
88.983
84.200
101.130
|406,43235
352,60120
416,28079
359,42623
|KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Veteriner Fakültesi
|Veterinerlik
(5 Yıllık)
|SAY
|100+3
100+3
100+3
100+3
|103
103
103
103
|115.615
104.861
112.000
127.734
|391,76861
339,13062
387,01490
336,74793
|KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi
|Bilgisayar Mühendisliği
(İÖ) (4 Yıllık)
|SAY
|60+2
60+2
—
—
|62
62
—
—
|133.451
172.815
—
—
|377,65045
295,11121
—
—
|KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Hemşirelik
(4 Yıllık)
|SAY
|100+3
100+3
100+3
90+3
|103
103
103
93
|168.338
157.426
156.000
167.696
|354,41920
303,42758
351,78237
310,88742
|KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|70+2
70+2
—
—
|72
72
—
—
|178.047
194.009
—
—
|348,80169
284,86598
—
—
|KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi
|Endüstri Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|60+2
60+2
—
—
|62
62
—
—
|234.616
263.125
—
—
|321,62328
258,61337
—
—
|KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği
(İÖ) (4 Yıllık)
|SAY
|70+2
70+2
—
—
|72
72
—
—
|243.676
269.015
—
—
|317,92389
256,77233
—
—
|KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi
|Makine Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|70+2
70+2
—
—
|72
72
—
—
|264.810
280.567
—
—
|309,83875
253,28138
—
—
|KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Eğitim Fakültesi
|Fen Bilgisi Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|SAY
|30+1
30+1
30+1
30+1
|31
31
31
19
|278.431
255.444
265.000
Dolmadı
|305,08157
261,07175
295,59519
Dolmadı
|KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Beslenme ve Diyetetik
(4 Yıllık)
|SAY
|70+2
70+2
70+2
70+2
|72
72
72
72
|284.843
239.476
184.000
157.715
|302,84806
266,48728
333,86822
316,60243
|KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi
|Biyomühendislik
(4 Yıllık)
|SAY
|20+1
20+1
—
—
|3
3
—
—
|Dolmadı
Dolmadı
—
—
|Dolmadı
Dolmadı
—
—
|KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi
|Endüstri Mühendisliği
(İÖ) (4 Yıllık
|SAY
|50+2
50+2
—
—
|52
21
—
—
|294.022
Dolmadı
—
—
|299,83294
Dolmadı
—
—
|KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi
|Metalurji ve Malzeme Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|20+1
20+1
—
—
|7
3
—
—
|Dolmadı
Dolmadı
—
—
|Dolmadı
Dolmadı
—
—
|KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi
|İnşaat Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|70+2
70+2
—
—
|22
22
—
—
|Dolmadı
Dolmadı
—
—
|Dolmadı
Dolmadı
—
—
|KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
(4 Yıllık)
|SAY
|80+2
80+2
80+2
80+2
|82
82
82
82
|297.592
306.427
229.000
178.057
|298,69061
246,11955
310,50641
305,36775
|KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi
|Makine Mühendisliği
(İÖ) (4 Yıllık)
|SAY
|60+2
60+2
—
—
|25
17
—
—
|Dolmadı
Dolmadı
—
—
|Dolmadı
Dolmadı
—
—
|KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Fen-Edebiyat Fakültesi
|Matematik
(4 Yıllık)
|SAY
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|336.581
377.079
343.000
332.536
|287,20138
226,96556
269,72268
252,45961
|KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Fen-Edebiyat Fakültesi
|Kimya
(4 Yıllık)
|SAY
|20+1
20+1
20+1
20+1
|21
16
21
21
|378.104
Dolmadı
396.000
410.900
|276,56480
Dolmadı
256,46432
236,40731
|KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Fen-Edebiyat Fakültesi
|İstatistik
(4 Yıllık)
|SAY
|30+1
30+1
30+1
30+1
|31
8
31
31
|393.950
Dolmadı
436.000
471.381
|272,93861
Dolmadı
247,64696
221,61482
|KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Fen-Edebiyat Fakültesi
|Biyoloji
(4 Yıllık)
|SAY
|25+1
25+1
20+1
20+1
|26
4
21
21
|448.485
Dolmadı
401.000
396.415
|261,87240
Dolmadı
255,26107
239,06260
|KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Güzel Sanatlar Fakültesi
|Peyzaj Mimarlığı
(4 Yıllık)
|SAY
|40+1
40+1
30+1
—
|41
7
31
—
|495.212
Dolmadı
483.000
—
|253,93591
Dolmadı
238,75791
—
|KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Fen-Edebiyat Fakültesi
|Fizik
(4 Yıllık)
|SAY
|20+1
20+1
20+1
—
|21
2
21
—
|514.409
Dolmadı
572.000
—
|250,98413
Dolmadı
225,47067
—
|KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Fen-Edebiyat Fakültesi
|Aktüerya Bilimleri
(4 Yıllık)
|SAY
|40+1
40+1
30+1
30+1
|41
—
31
24
|681.261
Dolmadı
597.000
Dolmadı
|231,03911
Dolmadı
222,48102
Dolmadı
|KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Tıp Fakültesi
|Tıp
(KKTC Uyruklu) (6 Yıllık)
|SAY
|1+0
1+0
1+0
1+0
|—
—
1
1
|—
Dolmadı
39.9——
34.381
|—
Dolmadı
467,13369
443,19286
|KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Hukuk Fakültesi
|Hukuk
(4 Yıllık)
|EA
|200+5
200+5
210+6
210+6
|205
205
216
216
|39.504
43.190
19.200
28.476
|411,08003
353,75138
417,06640
397,07020
|KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Hukuk Fakültesi
|Hukuk
(İÖ) (4 Yıllık)
|EA
|180+5
180+5
180+5
180+5
|185
185
185
185
|55.950
71.923
28.900
37.405
|400,93434
334,53689
406,20644
388,46687
|KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Eğitim Fakültesi
|Sınıf Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|EA
|50+2
50+2
60+2
60+2
|52
52
62
62
|122.360
118.018
115.000
123.656
|369,30685
312,44599
357,44522
336,99909
|KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Fen-Edebiyat Fakültesi
|Psikoloji
(4 Yıllık)
|EA
|40+1
—
—
—
|41
—
—
—
|128.558
—
—
—
|366,84759
—
—
—
|KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Eğitim Fakültesi
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
(4 Yıllık)
|EA
|70+2
70+2
70+2
70+2
|72
72
72
72
|163.257
126.279
97.000
93.880
|354,30560
309,18266
365,61626
351,22050
|KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Güzel Sanatlar Fakültesi
|İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı
(4 Yıllık)
|EA
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|224.779
200.468
177.000
169.623
|336,10633
285,29262
332,96730
319,39100
|KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Çocuk Gelişimi
(4 Yıllık)
|EA
|70+2
70+2
70+2
70+2
|72
72
72
72
|273.740
274.705
210.000
206.340
|324,55858
268,25503
322,01481
307,88214
|KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Sosyal Hizmet
(4 Yıllık)
|EA
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|413.296
393.490
294.000
251.161
|299,49508
248,16020
299,41528
296,10116
|KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
|Maliye
(4 Yıllık)
|EA
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|553.895
521.558
444.000
416.133
|280,97258
231,35960
270,03743
264,95944
|KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Sağlık Yönetimi
(4 Yıllık)
|EA
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
57
62
62
|637.030
Dolmadı
499.000
442.507
|271,84891
Dolmadı
261,54827
261,15648
|KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
|Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
(4 Yıllık)
|EA
|80+2
80+2
80+2
90+3
|82
68
82
93
|658.899
Dolmadı
500.000
436.269
|269,61431
Dolmadı
261,35008
262,02955