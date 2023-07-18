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Haberler Fotohaber Kırıkkale Üniversitesi taban puanları 2023: YÖK Atlas ile Kırıkkale Üniversitesi sıralama ve taban puanları
Giriş Tarihi: 18.07.2023 15:41 Güncelleme Tarihi: 18.07.2023 15:43

Kırıkkale Üniversitesi taban puanları 2023: YÖK Atlas ile Kırıkkale Üniversitesi sıralama ve taban puanları

Kırıkkale Üniversitesi taban puanları ve başarı sıralaması gündemdeki yerini almış durumda. YKS sonuçları açıklanmasıyla birlikte öğrenciler tercih edecekleri bölüm ve üniversiteleri araştırıyor. YÖK Atlas üzerinden üniversitelerin en az kaç puanla öğrenci aldıkları, tercih edeceğiniz üniversitede yer alan bölümlerin sıralamasını öğrenebilirsiniz. Kırıkkale Üniversitesi taban puanları 2023 sabah.com.tr'de. Ön lisans ve lisans bölümleriyle öğrenciler sayısal, sözel ve eşit ağırlık alan bölümleri tercih edebilir. İşte 2 ve 4 yıllık Kırıkkale Üniversitesi başarı sıralaması, kontenjanları ve taban puanları

Kırıkkale Üniversitesi taban puanları 2023: YÖK Atlas ile Kırıkkale Üniversitesi sıralama ve taban puanları

Kırıkkale üniversitesi taban puanları ve başarı sıralamaları gündemdeki yerini alıyor. Edirne'de yer alan üniversite, birçok öğrencinin radarında. YÖK ve ÖSYM tarafından açıklanan veriler dahilinde 2 ve 4 yıllık bölümlerin en az kaç puanla öğrenci aldığını öğrenciler öğrenmek istiyor. Her bölüm, kendi kontenjanı dahilinde öğrencileri bünyesine kabul etmekte. İşte Kırıkkale Üniversitesi taban puanları 2023

Kırıkkale Üniversitesi taban puanları 2023: YÖK Atlas ile Kırıkkale Üniversitesi sıralama ve taban puanları

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI VE SIRALAMALARI 2022

Üniversite Adı Bölüm Adı Puan
Türü		 Kont.
2022
2021
2020
2019		 Yer.
2022
2021
2020
2019		 Başarı
Sırası
2022
2021
2020
2019		 Taban
Puanı
2022
2021
2020
2019
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Tıp Fakültesi		 Tıp
(6 Yıllık)		 SAY 160+4
160+4
160+4
150+4		 164
164
164
154		 21.267
17.074
15.800
14.916		 494,30027
438,93015
499,76280
478,61503
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Diş Hekimliği Fakültesi		 Diş Hekimliği
(5 Yıllık)		 SAY 100+3
100+3
100+3
100+3		 103
103
103
103		 35.899
30.525
29.200
25.888		 474,75177
416,99674
480,76869
457,47486
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi		 Bilgisayar Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 70+2
70+2

 72
72

 95.554
117.004

 409,66158
329,59838
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Eğitim Fakültesi		 İlköğretim Matematik Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 SAY 40+1
40+1
40+1
40+1		 41
41
41
41		 99.053
88.983
84.200
101.130		 406,43235
352,60120
416,28079
359,42623
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Veteriner Fakültesi		 Veterinerlik
(5 Yıllık)		 SAY 100+3
100+3
100+3
100+3		 103
103
103
103		 115.615
104.861
112.000
127.734		 391,76861
339,13062
387,01490
336,74793
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Kırıkkale Üniversitesi taban puanları 2023: YÖK Atlas ile Kırıkkale Üniversitesi sıralama ve taban puanları
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi		 Bilgisayar Mühendisliği
(İÖ) (4 Yıllık)		 SAY 60+2
60+2

 62
62

 133.451
172.815

 377,65045
295,11121
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Sağlık Bilimleri Fakültesi		 Hemşirelik
(4 Yıllık)		 SAY 100+3
100+3
100+3
90+3		 103
103
103
93		 168.338
157.426
156.000
167.696		 354,41920
303,42758
351,78237
310,88742
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi		 Elektrik-Elektronik Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 70+2
70+2

 72
72

 178.047
194.009

 348,80169
284,86598
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi		 Endüstri Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 60+2
60+2

 62
62

 234.616
263.125

 321,62328
258,61337
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi		 Elektrik-Elektronik Mühendisliği
(İÖ) (4 Yıllık)		 SAY 70+2
70+2

 72
72

 243.676
269.015

 317,92389
256,77233
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi		 Makine Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 70+2
70+2

 72
72

 264.810
280.567

 309,83875
253,28138
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Eğitim Fakültesi		 Fen Bilgisi Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 SAY 30+1
30+1
30+1
30+1		 31
31
31
19		 278.431
255.444
265.000
Dolmadı		 305,08157
261,07175
295,59519
Dolmadı
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Sağlık Bilimleri Fakültesi		 Beslenme ve Diyetetik
(4 Yıllık)		 SAY 70+2
70+2
70+2
70+2		 72
72
72
72		 284.843
239.476
184.000
157.715		 302,84806
266,48728
333,86822
316,60243
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi		 Biyomühendislik
(4 Yıllık)		 SAY 20+1
20+1

 3
3

 Dolmadı
Dolmadı

 Dolmadı
Dolmadı
Kırıkkale Üniversitesi taban puanları 2023: YÖK Atlas ile Kırıkkale Üniversitesi sıralama ve taban puanları
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi		 Endüstri Mühendisliği
(İÖ) (4 Yıllık		 SAY 50+2
50+2

 52
21

 294.022
Dolmadı

 299,83294
Dolmadı
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi		 Metalurji ve Malzeme Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 20+1
20+1

 7
3

 Dolmadı
Dolmadı

 Dolmadı
Dolmadı
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi		 İnşaat Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 70+2
70+2

 22
22

 Dolmadı
Dolmadı

 Dolmadı
Dolmadı
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Sağlık Bilimleri Fakültesi		 Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
(4 Yıllık)		 SAY 80+2
80+2
80+2
80+2		 82
82
82
82		 297.592
306.427
229.000
178.057		 298,69061
246,11955
310,50641
305,36775
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi		 Makine Mühendisliği
(İÖ) (4 Yıllık)		 SAY 60+2
60+2

 25
17

 Dolmadı
Dolmadı

 Dolmadı
Dolmadı
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Fen-Edebiyat Fakültesi		 Matematik
(4 Yıllık)		 SAY 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 336.581
377.079
343.000
332.536		 287,20138
226,96556
269,72268
252,45961
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Fen-Edebiyat Fakültesi		 Kimya
(4 Yıllık)		 SAY 20+1
20+1
20+1
20+1		 21
16
21
21		 378.104
Dolmadı
396.000
410.900		 276,56480
Dolmadı
256,46432
236,40731
Kırıkkale Üniversitesi taban puanları 2023: YÖK Atlas ile Kırıkkale Üniversitesi sıralama ve taban puanları
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Fen-Edebiyat Fakültesi		 İstatistik
(4 Yıllık)		 SAY 30+1
30+1
30+1
30+1		 31
8
31
31		 393.950
Dolmadı
436.000
471.381		 272,93861
Dolmadı
247,64696
221,61482
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Fen-Edebiyat Fakültesi		 Biyoloji
(4 Yıllık)		 SAY 25+1
25+1
20+1
20+1		 26
4
21
21		 448.485
Dolmadı
401.000
396.415		 261,87240
Dolmadı
255,26107
239,06260
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Güzel Sanatlar Fakültesi		 Peyzaj Mimarlığı
(4 Yıllık)		 SAY 40+1
40+1
30+1
 41
7
31
 495.212
Dolmadı
483.000
 253,93591
Dolmadı
238,75791
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Fen-Edebiyat Fakültesi		 Fizik
(4 Yıllık)		 SAY 20+1
20+1
20+1
 21
2
21
 514.409
Dolmadı
572.000
 250,98413
Dolmadı
225,47067
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Fen-Edebiyat Fakültesi		 Aktüerya Bilimleri
(4 Yıllık)		 SAY 40+1
40+1
30+1
30+1		 41

31
24		 681.261
Dolmadı
597.000
Dolmadı		 231,03911
Dolmadı
222,48102
Dolmadı
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Tıp Fakültesi		 Tıp
(KKTC Uyruklu) (6 Yıllık)		 SAY 1+0
1+0
1+0
1+0

1
1
Dolmadı
39.9——
34.381
Dolmadı
467,13369
443,19286
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Hukuk Fakültesi		 Hukuk
(4 Yıllık)		 EA 200+5
200+5
210+6
210+6		 205
205
216
216		 39.504
43.190
19.200
28.476		 411,08003
353,75138
417,06640
397,07020
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Hukuk Fakültesi		 Hukuk
(İÖ) (4 Yıllık)		 EA 180+5
180+5
180+5
180+5		 185
185
185
185		 55.950
71.923
28.900
37.405		 400,93434
334,53689
406,20644
388,46687
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Eğitim Fakültesi		 Sınıf Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 EA 50+2
50+2
60+2
60+2		 52
52
62
62		 122.360
118.018
115.000
123.656		 369,30685
312,44599
357,44522
336,99909
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Fen-Edebiyat Fakültesi		 Psikoloji
(4 Yıllık)		 EA 40+1


 41


 128.558


 366,84759
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Eğitim Fakültesi		 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
(4 Yıllık)		 EA 70+2
70+2
70+2
70+2		 72
72
72
72		 163.257
126.279
97.000
93.880		 354,30560
309,18266
365,61626
351,22050
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Güzel Sanatlar Fakültesi		 İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı
(4 Yıllık)		 EA 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 224.779
200.468
177.000
169.623		 336,10633
285,29262
332,96730
319,39100
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Sağlık Bilimleri Fakültesi		 Çocuk Gelişimi
(4 Yıllık)		 EA 70+2
70+2
70+2
70+2		 72
72
72
72		 273.740
274.705
210.000
206.340		 324,55858
268,25503
322,01481
307,88214
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Sağlık Bilimleri Fakültesi		 Sosyal Hizmet
(4 Yıllık)		 EA 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 413.296
393.490
294.000
251.161		 299,49508
248,16020
299,41528
296,10116
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi		 Maliye
(4 Yıllık)		 EA 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 553.895
521.558
444.000
416.133		 280,97258
231,35960
270,03743
264,95944
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Sağlık Bilimleri Fakültesi		 Sağlık Yönetimi
(4 Yıllık)		 EA 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
57
62
62		 637.030
Dolmadı
499.000
442.507		 271,84891
Dolmadı
261,54827
261,15648
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi		 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
(4 Yıllık)		 EA 80+2
80+2
80+2
90+3		 82
68
82
93		 658.899
Dolmadı
500.000
436.269		 269,61431
Dolmadı
261,35008
262,02955
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