Kızılcık Şerbeti 48.bölüm fragmanı izle || “Abdullah Ünal ölüyor mu?” Kızılcık Şerbeti yeni bölüm fragmanı yayında

KIZILCIK ŞERBETİ 47.BÖLÜM ÖZET

Pembe'nin oyunuyla nezarete atılan Alev, bir süre Abdullah'a da ulaşamaz. Sonunda Abdullah tarafından kurtarılsa da olaylar onu çok üzmüş ve germiştir. Bir süreliğine yurt dışına gitmeye karar verir ve Abdullah'a haber vermeden kararını uygular.