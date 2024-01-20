Kızılcık Şerbeti 48.bölüm fragmanı izle || “Abdullah Ünal ölüyor mu?” Kızılcık Şerbeti yeni bölüm fragmanı yayında

Giriş Tarihi: 20.01.2024 06:02
Güncelleme Tarihi: 20.01.2024
06:02
Cuma günleri Show TV ekranlarında yayınlanan dizi bu akşam 47. bölümüyle ekranlara geldi. Alev'in yurt dışına gitmesiyle sarsılan Abdullah oğullarından ve kardeşlerinden aldığı darbeyle daha çok yıkılır. Şirketin yönetim kurulunda kendisi aleyhine oğullarının oy vermesi ve kardeşinin onun karşısında durması Abdullah'ı yıkar. Yaşadığı strese dayanamayan Abdullah yere yığılır. Yeni bölümde Alev dönecek mi, Abdullah Ünal ölüyor mu? sorularının cevapları merak ediliyor. İşte, Kızılcık Şerbeti 48. bölüm fragmanı