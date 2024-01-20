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Haberler Fotohaber Kızılcık Şerbeti 48.bölüm fragmanı izle || “Abdullah Ünal ölüyor mu?” Kızılcık Şerbeti yeni bölüm fragmanı yayında
Giriş Tarihi: 20.01.2024 06:02 Güncelleme Tarihi: 20.01.2024 06:02

Kızılcık Şerbeti 48.bölüm fragmanı izle || “Abdullah Ünal ölüyor mu?” Kızılcık Şerbeti yeni bölüm fragmanı yayında

Cuma günleri Show TV ekranlarında yayınlanan dizi bu akşam 47. bölümüyle ekranlara geldi. Alev'in yurt dışına gitmesiyle sarsılan Abdullah oğullarından ve kardeşlerinden aldığı darbeyle daha çok yıkılır. Şirketin yönetim kurulunda kendisi aleyhine oğullarının oy vermesi ve kardeşinin onun karşısında durması Abdullah'ı yıkar. Yaşadığı strese dayanamayan Abdullah yere yığılır. Yeni bölümde Alev dönecek mi, Abdullah Ünal ölüyor mu? sorularının cevapları merak ediliyor. İşte, Kızılcık Şerbeti 48. bölüm fragmanı

Kızılcık Şerbeti 48.bölüm fragmanı izle || “Abdullah Ünal ölüyor mu?” Kızılcık Şerbeti yeni bölüm fragmanı yayında

48.bölümde Mustafa tahlillerinde hayatı boyunca baba olamayacağını öğrenir. Nilay'dan şüphelenen Mustafa'nın içini şüphe kemirmektedir. Peki, Mustafa'nın çocuğunun babası kim? Mustafa ve Nilay yollarını ayıracak mı? Yeni bölümde neler olacağını merak edenler için işte Kızılcık Şerbeti 48. bölüm fragmanı

Kızılcık Şerbeti 48.bölüm fragmanı izle || “Abdullah Ünal ölüyor mu?” Kızılcık Şerbeti yeni bölüm fragmanı yayında

KIZILCIK ŞERBETİ 48.BÖLÜM FRAGMANI İZLE

Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölüm fragmanını aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz:

https://www.showtv.com.tr/dizi/fragman/kizilcik-serbeti-48-bolum-fragmani/116546

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Kızılcık Şerbeti 48.bölüm fragmanı izle || “Abdullah Ünal ölüyor mu?” Kızılcık Şerbeti yeni bölüm fragmanı yayında

KIZILCIK ŞERBETİ 47.BÖLÜM ÖZET

Pembe'nin oyunuyla nezarete atılan Alev, bir süre Abdullah'a da ulaşamaz. Sonunda Abdullah tarafından kurtarılsa da olaylar onu çok üzmüş ve germiştir. Bir süreliğine yurt dışına gitmeye karar verir ve Abdullah'a haber vermeden kararını uygular.

Kızılcık Şerbeti 48.bölüm fragmanı izle || “Abdullah Ünal ölüyor mu?” Kızılcık Şerbeti yeni bölüm fragmanı yayında

İşleriyle ilgilenmesi için de Doğa'dan yardım ister. Ömer, Görkem'i farklı şekillerde görmenin şaşkınlığını yaşarken onun tanımaya çalışır. Umut'un yeni açtığı iş yerinde her şey yolundadır, bol para kazanmaktadır.

Kızılcık Şerbeti 48.bölüm fragmanı izle || “Abdullah Ünal ölüyor mu?” Kızılcık Şerbeti yeni bölüm fragmanı yayında

Bu yeni durumunu Nursema'nın ailesinin fark etmesi onun için önemlidir. Bu nedenle aileye bir yemek verir. Ertuğrul'un evlilik teklifine Kıvılcım'ın sıcak bakmaması ilişkilerine zarar verecektir.

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