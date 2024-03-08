KIZILCIK ŞERBETİ 55. BÖLÜM FRAGMANI: Kızılcık Şerbeti yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek bölümde neler olacak?

KIZILCIK ŞERBETİ 54. BÖLÜM KONUSU

Alev'in hamile olduğunu öğrenen Abdullah'ın ilk işi onu ziyaret etmek olur. Ancak Alev kararlıdır, kararından dönmeyecektir. Abdullah bu konuda Sönmez'den yardım istese de Sönmez olumlu yaklaşmaz.