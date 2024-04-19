Giriş Tarihi: 19.04.2024 23:40
Güncelleme Tarihi: 19.04.2024
23:42
Kızılcık Şerbeti 60. bölüm fragmanı gündemde! Show TV ile Kızılcık Şerbeti yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Kızılcık Şerbeti 60. bölüm fragmanı izle ekranı gündemdeki yerini aldı. Kadrosunda Barış Kılıç, Evrim Alasya, Sıla Türkoğlu, Doğukan Güngör, Ahmet Mümtaz Taylan, Sibel Taşçıoğlu, Müjde Uzman gibi isimlerin yer aldığı dizi son bölümüyle merak uyandırdı. 59. bölümde Nursema, babasına boşanmak istediğini söyler. Eşiyle son kez konuşmak için evine giden Nursema, kendi yatağında Umut'u başka bir kadınla yakalar. Bu sahneler sonrası haftaya olacaklar araştırılmaya başlandı. Peki; Show TV ile Kızılcık Şerbeti 60. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek hafta neler olacak? İşte, detaylar...