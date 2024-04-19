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Haberler Fotohaber Kızılcık Şerbeti 60. bölüm fragmanı gündemde! Show TV ile Kızılcık Şerbeti yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Giriş Tarihi: 19.04.2024 23:40 Güncelleme Tarihi: 19.04.2024 23:42

Kızılcık Şerbeti 60. bölüm fragmanı gündemde! Show TV ile Kızılcık Şerbeti yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Kızılcık Şerbeti 60. bölüm fragmanı izle ekranı gündemdeki yerini aldı. Kadrosunda Barış Kılıç, Evrim Alasya, Sıla Türkoğlu, Doğukan Güngör, Ahmet Mümtaz Taylan, Sibel Taşçıoğlu, Müjde Uzman gibi isimlerin yer aldığı dizi son bölümüyle merak uyandırdı. 59. bölümde Nursema, babasına boşanmak istediğini söyler. Eşiyle son kez konuşmak için evine giden Nursema, kendi yatağında Umut'u başka bir kadınla yakalar. Bu sahneler sonrası haftaya olacaklar araştırılmaya başlandı. Peki; Show TV ile Kızılcık Şerbeti 60. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek hafta neler olacak? İşte, detaylar...

Kızılcık Şerbeti 60. bölüm fragmanı gündemde! Show TV ile Kızılcık Şerbeti yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Kızılcık Şerbeti 60. bölüm fragmanı dizinin sıkı takipçileri tarafından araştırılmaya başlandı. Nilay sayesinde tanışan Giray ve Doğa iyice yakınlaşır. Görkem'in eve sarhoş gelmesi evi karıştırırken Fatih de zor durumda kalır. Alev'in suçsuz olduğunu öğrenen Abdullah Bey ise sevdiği kadınla yeniden barışır. Bu sahneler sonrası yeni bölümde neler olacağını merak eden izleyiciler Show TV fragman ekranı üzerinde sorgulamalar hız kazandı. Peki; Kızılcık Şerbeti yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Kızılcık Şerbeti 60. bölüm fragmanı gündemde! Show TV ile Kızılcık Şerbeti yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

KIZILCIK ŞERBETİ 59. BÖLÜM İZLE

Show TV ekranlarında yayınlanan Gold Film imzalı Kızılcık Şerbeti dizisi, 59. bölümüyle saat 20.00'de izleyiciyle buluştu.

19 Nisan 2024 Cuma akşamı ekranlara gelen son bölümü aşağıdaki link aracılığıyla izleyebilirsiniz.

https://www.showtv.com.tr/dizi/tanitim/kizilcik-serbeti/2875

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Kızılcık Şerbeti 60. bölüm fragmanı gündemde! Show TV ile Kızılcık Şerbeti yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

KIZILCIK ŞERBETİ 60. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

Her hafta Cuma günleri ekranlara gelen yapımın yeni bölüm fragmanı sorgulanmaya başladı.

Kızılcık Şerbeti yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman geldiğinde aşağıdaki link aracılığıyla izleyebilirsiniz.

https://www.showtv.com.tr/dizi/tanitim/kizilcik-serbeti/2875

Kızılcık Şerbeti 60. bölüm fragmanı gündemde! Show TV ile Kızılcık Şerbeti yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

KIZILCIK ŞERBETİ SON BÖLÜM ÖZETİ

Kızılcık Şerbeti'nin 59. Bölümünde; Alev'in, Pembe'yi itmediğini öğrenen Abdullah, sevdiği kadınla birlikte olma yoluna girer. Ama bu sefer doğru zaman gelene kadar ilişkilerini saklama kararı alır.

Kızılcık Şerbeti 60. bölüm fragmanı gündemde! Show TV ile Kızılcık Şerbeti yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Nursema ve Umut'un evliliği bir türlü rayına oturamıyordur. Umut'un kendisinden utandığını düşünen Nursema baba evine döner. Umut gelişmelerden Rüzgar'ı sorumlu tutar.

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