Kızılcık Şerbeti 60. bölüm fragmanı gündemde! Show TV ile Kızılcık Şerbeti yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Kızılcık Şerbeti 60. bölüm fragmanı dizinin sıkı takipçileri tarafından araştırılmaya başlandı. Nilay sayesinde tanışan Giray ve Doğa iyice yakınlaşır. Görkem'in eve sarhoş gelmesi evi karıştırırken Fatih de zor durumda kalır. Alev'in suçsuz olduğunu öğrenen Abdullah Bey ise sevdiği kadınla yeniden barışır. Bu sahneler sonrası yeni bölümde neler olacağını merak eden izleyiciler Show TV fragman ekranı üzerinde sorgulamalar hız kazandı. Peki; Kızılcık Şerbeti yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?