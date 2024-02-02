Kızılcık Şerbeti Azra kimdir? Kızılcık Şerbeti’nin Azra’sı Sema Öztürk kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde oynadı?

Giriş Tarihi: 02.02.2024 11:45
Güncelleme Tarihi: 02.02.2024
11:45
Show TV ekranlarında yayınlanan Kızılcık Şerbeti yeni bölümleriyle ekranlara gelmeye devam ediyor. Başrollerini Sıla Türkoğlu, Doğukan Güngör, Evrim Alasya ve Barış Kılıç'ın paylaştığı dizinin kadrosuna yeni bir oyuncu katıldı. 49. bölümde yapıma Azra dahil oluyor. Yeni karakteri gören izleyiciler, role hayat veren oyuncu Sema Öztürk hayatı hakkında bilgi almak için arama motorlarına yöneldi. Metehan'la yolu kesişecek olan karakterin dizide nelere sebep olacağı büyük bir merak konusu. Peki, Kızılcık Şerbeti Azra kimdir? Kızılcık Şerbeti'nin Azra'sı Sema Öztürk kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte, Sema Öztürk hakkında bilgiler…