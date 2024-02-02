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Haberler Fotohaber Kızılcık Şerbeti Azra kimdir? Kızılcık Şerbeti’nin Azra’sı Sema Öztürk kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde oynadı?
Giriş Tarihi: 02.02.2024 11:45 Güncelleme Tarihi: 02.02.2024 11:45

Kızılcık Şerbeti Azra kimdir? Kızılcık Şerbeti’nin Azra’sı Sema Öztürk kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde oynadı?

Show TV ekranlarında yayınlanan Kızılcık Şerbeti yeni bölümleriyle ekranlara gelmeye devam ediyor. Başrollerini Sıla Türkoğlu, Doğukan Güngör, Evrim Alasya ve Barış Kılıç'ın paylaştığı dizinin kadrosuna yeni bir oyuncu katıldı. 49. bölümde yapıma Azra dahil oluyor. Yeni karakteri gören izleyiciler, role hayat veren oyuncu Sema Öztürk hayatı hakkında bilgi almak için arama motorlarına yöneldi. Metehan'la yolu kesişecek olan karakterin dizide nelere sebep olacağı büyük bir merak konusu. Peki, Kızılcık Şerbeti Azra kimdir? Kızılcık Şerbeti'nin Azra'sı Sema Öztürk kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte, Sema Öztürk hakkında bilgiler…

Kızılcık Şerbeti Azra kimdir? Kızılcık Şerbeti’nin Azra’sı Sema Öztürk kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde oynadı?

Show TV'nin dram türündeki dizisi Kızılcık Şerbeti yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkmaya devam ediyor. Sıla Türkoğlu, Doğukan Güngör, Evrim Alasya, Barış Kılıç, Müjde Uzman, Settar Tanrıöğen, Sibel Taşçıoğlu gibi isimlerin kadrosunda yer aldığı diziye yeni bir isim dahil oldu. Sema Öztürk, Azra karakteriyle yapıma katıldı. Oyuncu ve rolü hakkında bilgi edinmek isteyen izleyiciler ''Kızılcık Şerbeti Azra kimdir?'' sorusuna yanıt aramaya başladı. 49. bölümden itibaren izleyici karşısına çıkacak olan yeni karakterin amacı merak uyandırıyor. Peki, Sema Öztürk kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde oynadı? İşte, Kızılcık Şerbeti'nin Azra'sı Sema Öztürk hayatı hakkında merak edilenler…

Kızılcık Şerbeti Azra kimdir? Kızılcık Şerbeti’nin Azra’sı Sema Öztürk kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde oynadı?

KIZILCIK ŞERBETİ YENİ BÖLÜM İLE EKRANLARDA!

Yapımcılığını Faruk Turgut'un üstlendiği Show TV'nin Gold Film imzalı Kızılcık Şerbeti dizisi, 2 Şubat Cuma akşamı 49. Bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor.

Başrollerini Barış Kılıç, Evrim Alasya, Settar Tanrıöğen, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu, Doğukan Güngör, Müjde Uzman ve Yiğit Kirazcı'nın paylaştığı dram türdeki dizinin kadrosuna yeni bir isim katıldı.

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Kızılcık Şerbeti Azra kimdir? Kızılcık Şerbeti’nin Azra’sı Sema Öztürk kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde oynadı?

KIZILCIK ŞERBETİ AZRA KİMDİR?

Senaryosunu Melis Civelek'in kaleme aldığı, yönetmenliğini Ketche'nin üstlendiği Kızılcık Şerbeti'nin kadrosuna son olarak Sema Öztürk dahil oldu.

Yeni bölümden itibaren izleyici karşısına çıkacak olan Öztürk, dizide üst düzey bir yönetici olan Azra karakterine hayat verecek.

Metehan'la (Rahimcan Kapkap) yolu kesişecek olan Azra'nın gelişi sürpriz gelişmelere neden olacak.

Kızılcık Şerbeti Azra kimdir? Kızılcık Şerbeti’nin Azra’sı Sema Öztürk kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde oynadı?

SEMA ÖZTÜRK KİMDİR?

23 Haziran 1977 tarihinde İstanbul'da doğan Sema Öztürk, İstanbul Üniversitesi İngilizce İktisat Bölümü'nden mezun oldu. Kral TV'de VJ'lik ve sunuculuk yaptı.

"Şaka Gibi", "Ekopazar", "Yabancı Gelin", "Bugün Ne Giysem (Final)", "Dokun Bana", "Formula 1", "2 Oda 1 Salon" programlarının sunuculuğunu yaptı.

Kızılcık Şerbeti Azra kimdir? Kızılcık Şerbeti’nin Azra’sı Sema Öztürk kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde oynadı?

"Karadayı", "Hacı", "Melekler Adası", "Kara Melek", "Ayrılsak da Beraberiz", "Meryem" dizilerinin yanı sıra "Deli Dumrul" ve "Avrupalı" sinema filmlerinde başrol oyuncusu olarak yer aldı.

2007-2008 yılları arasında Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde Jülide Toros karakterini canlandırdı.

Son olarak, 2019-2020 yılları arasında Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Damla karakterini canlandırdı.

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