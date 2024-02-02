Kızılcık Şerbeti Azra kimdir? Kızılcık Şerbeti’nin Azra’sı Sema Öztürk kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde oynadı?

SEMA ÖZTÜRK KİMDİR?

23 Haziran 1977 tarihinde İstanbul'da doğan Sema Öztürk, İstanbul Üniversitesi İngilizce İktisat Bölümü'nden mezun oldu. Kral TV'de VJ'lik ve sunuculuk yaptı.

"Şaka Gibi", "Ekopazar", "Yabancı Gelin", "Bugün Ne Giysem (Final)", "Dokun Bana", "Formula 1", "2 Oda 1 Salon" programlarının sunuculuğunu yaptı.