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Haberler Fotohaber Kızılcık Şerbeti dizisine süper star Ajda Pekkan sürprizi! Kızılcık Şerbeti dizisine Ajda Pekkan mı konuk olacak, rolü ne, ne zaman yayımlanacak?
Giriş Tarihi: 30.11.2023 11:59 Güncelleme Tarihi: 30.11.2023 12:00

Kızılcık Şerbeti dizisine süper star Ajda Pekkan sürprizi! Kızılcık Şerbeti dizisine Ajda Pekkan mı konuk olacak, rolü ne, ne zaman yayımlanacak?

İzleyiciler tarafından severek takip edilen Kızılcık Şerbeti dizisinde sürpriz bir detay belli oldu. Her hafta Cuma günleri yeni bölümleriyle ekrana gelen dizi, geçtiğimiz günlerde sosyal medyadan Farah Zeynep Abdullah'ın projeye dahil olduğunu duyurmuştu. Şimdi yeni bir sürpriz ismin daha diziye dahil olacağı haberi hızla yayıldı. Peki, Ajda Pekkan Kızılcık Şerbeti dizisine onuk olacak, rolü ne, ne zaman yayımlanacak? İşte, Kızılcık Şerbeti dizisinde süper star Ajda Pekkan sürprizi!

Kızılcık Şerbeti dizisine süper star Ajda Pekkan sürprizi! Kızılcık Şerbeti dizisine Ajda Pekkan mı konuk olacak, rolü ne, ne zaman yayımlanacak?

Kızılcık Şebeti farklı konusu ve usta oyunculuklarıyla sevenleri her hafta ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Sevilen dizinin bu hafta yayımlanacak olan 41. bölümünde yeni bir oyuncu kadroya dahil olacak. izleyenleri şaşırtamaya devam eden dizide bu hafta Süper Star Ajda Pekkan'ın da yer alacağı iddası gündeme bomba gibi düştü. Peki, Kızılcık Şerbeti dizisine Ajda Pekkan konuk olacak mı? Ajda Pekkan kimdir? İşte, detaylar...

Kızılcık Şerbeti dizisine süper star Ajda Pekkan sürprizi! Kızılcık Şerbeti dizisine Ajda Pekkan mı konuk olacak, rolü ne, ne zaman yayımlanacak?

KIZILCIK ŞERBETİ'NE SÜRPRİZ BİR KONUK OYUNCU GELİYOR!

Sıla Türkoğlu, Doğukan Güngör, Evrim Alasya, Barış Kılıç, Sibel Taşçıoğlu, Müjde Uzman, Ceren Yalazoğlu Karakoç ve Settar Tanrıöğen'in başrolünü paylaştığı Kızılcık Şerbeti'ne sürpriz bir konuk oyuncu geliyor.

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Kızılcık Şerbeti dizisine süper star Ajda Pekkan sürprizi! Kızılcık Şerbeti dizisine Ajda Pekkan mı konuk olacak, rolü ne, ne zaman yayımlanacak?

AJDA PEKKAN HANGİ ROLDE OLACAK, NE ZAMAN EKRANA GELECEK?

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, geçen sezon dizide şarkısı da çalınan Ajda Pekkan sevilen projeye konuk olacak ve Süperstar Kıvılcım'ın program sunduğu televizyon kanalının yılbaşı eğlence programına konuk olacak.

Kızılcık Şerbeti dizisine süper star Ajda Pekkan sürprizi! Kızılcık Şerbeti dizisine Ajda Pekkan mı konuk olacak, rolü ne, ne zaman yayımlanacak?

Ajda Pekkan dizide kendisini oynayacak. Pekkan'ın yer alacağı sahne 29 Aralık'taki 45. bölümde yaşanacak.

Kızılcık Şerbeti dizisine süper star Ajda Pekkan sürprizi! Kızılcık Şerbeti dizisine Ajda Pekkan mı konuk olacak, rolü ne, ne zaman yayımlanacak?

Geçen aylarda da Kızılcık Şerbeti'nin oyuncuları Doğukan Güngör ile Sibel Taşçıoğlu da Pekkan'ı Harbiye konserinde izlemişti.

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