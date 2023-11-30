Giriş Tarihi: 30.11.2023 11:59
Güncelleme Tarihi: 30.11.2023
12:00
Kızılcık Şerbeti dizisine süper star Ajda Pekkan sürprizi! Kızılcık Şerbeti dizisine Ajda Pekkan mı konuk olacak, rolü ne, ne zaman yayımlanacak?
İzleyiciler tarafından severek takip edilen Kızılcık Şerbeti dizisinde sürpriz bir detay belli oldu. Her hafta Cuma günleri yeni bölümleriyle ekrana gelen dizi, geçtiğimiz günlerde sosyal medyadan Farah Zeynep Abdullah'ın projeye dahil olduğunu duyurmuştu. Şimdi yeni bir sürpriz ismin daha diziye dahil olacağı haberi hızla yayıldı. Peki, Ajda Pekkan Kızılcık Şerbeti dizisine onuk olacak, rolü ne, ne zaman yayımlanacak? İşte, Kızılcık Şerbeti dizisinde süper star Ajda Pekkan sürprizi!