Kızılcık Şerbeti dizisine süper star Ajda Pekkan sürprizi! Kızılcık Şerbeti dizisine Ajda Pekkan mı konuk olacak, rolü ne, ne zaman yayımlanacak?

Kızılcık Şebeti farklı konusu ve usta oyunculuklarıyla sevenleri her hafta ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Sevilen dizinin bu hafta yayımlanacak olan 41. bölümünde yeni bir oyuncu kadroya dahil olacak. izleyenleri şaşırtamaya devam eden dizide bu hafta Süper Star Ajda Pekkan'ın da yer alacağı iddası gündeme bomba gibi düştü. Peki, Kızılcık Şerbeti dizisine Ajda Pekkan konuk olacak mı? Ajda Pekkan kimdir? İşte, detaylar...