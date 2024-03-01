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Haberler Fotohaber Kızılcık Şerbeti Sibel kimdir? Kızılcık Şerbeti’nin Sibel’i Rüya Coriç kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde oynadı?
Giriş Tarihi: 01.03.2024 11:55 Güncelleme Tarihi: 01.03.2024 11:55

Kızılcık Şerbeti Sibel kimdir? Kızılcık Şerbeti’nin Sibel’i Rüya Coriç kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde oynadı?

Show TV ekranlarında yayınlanan Kızılcık Şerbeti yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkmaya devam ediyor. Başrollerini Sıla Türkoğlu, Doğukan Güngör, Evrim Alasya ve Barış Kılıç'ın paylaştığı dizinin kadrosuna yeni bir oyuncu katıldı. 53. bölümde yapıma Sibel dahil oluyor. Yeni karakteri gören izleyiciler, role hayat veren oyuncu Rüya Coriç hayatı hakkında bilgi almak için arama motorlarına yöneldi. Rüzgar'la bağlantısı olan karakterin dizide nelere sebep olacağı büyük bir merak konusu. Peki, Kızılcık Şerbeti Sibel kimdir? Kızılcık Şerbeti'nin Sibel'i Rüya Coriç kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte, Rüya Coriç hakkında bilgiler…

Kızılcık Şerbeti Sibel kimdir? Kızılcık Şerbeti’nin Sibel’i Rüya Coriç kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde oynadı?

Show TV'nin dram türündeki dizisi Kızılcık Şerbeti yeni bölümleriyle ekranlara gelmeye devam ediyor. Sıla Türkoğlu, Doğukan Güngör, Evrim Alasya, Barış Kılıç, Müjde Uzman, Ahmet Mümtaz Taylan, Sibel Taşçıoğlu gibi isimlerin kadrosunda yer aldığı diziye yeni bir isim dahil oldu. Rüya Coriç, Sibel karakteriyle yapıma katıldı. Oyuncu ve rolü hakkında bilgi edinmek isteyen izleyiciler ''Kızılcık Şerbeti Sibel kimdir?'' sorusuna yanıt aramaya başladı. 53. bölümden itibaren izleyici karşısına çıkacak olan yeni karakterin amacı merak uyandırıyor. Peki, Rüya Coriç kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde oynadı? İşte, Kızılcık Şerbeti'nin Sibel'i Rüya Coriç hayatı hakkında merak edilenler…

Kızılcık Şerbeti Sibel kimdir? Kızılcık Şerbeti’nin Sibel’i Rüya Coriç kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde oynadı?

KIZILCIK ŞERBETİ YENİ BÖLÜM İLE EKRANLARDA!

Yapımcılığını Faruk Turgut'un üstlendiği Show TV'nin Gold Film imzalı Kızılcık Şerbeti dizisi, 1 Mart Cuma akşamı 53. Bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor.

Başrollerini Barış Kılıç, Evrim Alasya, Settar Tanrıöğen, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu, Doğukan Güngör, Müjde Uzman ve Yiğit Kirazcı'nın paylaştığı dram türdeki dizinin kadrosuna yeni bir konuk oyuncu katıldı.

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Kızılcık Şerbeti Sibel kimdir? Kızılcık Şerbeti’nin Sibel’i Rüya Coriç kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde oynadı?

KIZILCIK ŞERBETİ SİBEL GELİYOR!

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, senaryosunu Melis Civelek'in kaleme aldığı, yönetmenliğini Ketche'nin üstlendiği Kızılcık Şerbeti'nin kadrosuna son olarak Rüya Coriç dahil oldu.

Yeni bölümden itibaren izleyici karşısına çıkacak olan Coriç, dizide Rüzgâr'ın eski sevgilisi Sibel karakterine hayat verecek.

Sibel, Rüzgâr'a zor anlar yaşatacak. Rüzgâr, Sibel konusunda Nursema'dan destek isteyecek.

Kızılcık Şerbeti Sibel kimdir? Kızılcık Şerbeti’nin Sibel’i Rüya Coriç kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde oynadı?

RÜYA CORİÇ KİMDİR?

Rüya Coriç, 15 Mart 1995 tarihinde Sırbistan'da dünyaya geldi. Lisans eğitimini Nişantaşı Üniversitesi Sinema ve Televizyon Bölümü'nde tamamlayan Coriç, Gazikent Üniversitesi'nde kamera önü oyunculuk dersleri aldı.

Kariyerine sunuculukla başlayan Coriç, Tv100 kanalında yayınlanan "100'de 100 Hayatlar" programının sunuculuğunu üstlendi.

Kızılcık Şerbeti Sibel kimdir? Kızılcık Şerbeti’nin Sibel’i Rüya Coriç kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde oynadı?

Oyunculuk kariyerine 2016 yılında "Deliormanlı" filmiyle adım atan Coriç, daha sonra "Aşk Yeniden", "Kimse Bilmez", "Emanet", "Altın Kupa", "Köy Düğünü" gibi birçok film ve dizide rol aldı.

2019 yılında Best Model Of Turkey yarışmasına katılarak dikkatleri üzerine çekti.

Yeni projelerde de aktif olarak yer almayı sürdüren Rüya Coriç, şimdilerde Kızılcık Şerbeti'nde Sibel karakteri ile seyircisi ile buluşmaya hazırlanıyor.

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