Kızılcık Şerbeti Sibel kimdir? Kızılcık Şerbeti’nin Sibel’i Rüya Coriç kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde oynadı?

Oyunculuk kariyerine 2016 yılında "Deliormanlı" filmiyle adım atan Coriç, daha sonra "Aşk Yeniden", "Kimse Bilmez", "Emanet", "Altın Kupa", "Köy Düğünü" gibi birçok film ve dizide rol aldı.

2019 yılında Best Model Of Turkey yarışmasına katılarak dikkatleri üzerine çekti.

Yeni projelerde de aktif olarak yer almayı sürdüren Rüya Coriç, şimdilerde Kızılcık Şerbeti'nde Sibel karakteri ile seyircisi ile buluşmaya hazırlanıyor.