Giriş Tarihi: 01.03.2024 11:55
Güncelleme Tarihi: 01.03.2024
11:55
Kızılcık Şerbeti Sibel kimdir? Kızılcık Şerbeti’nin Sibel’i Rüya Coriç kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde oynadı?
Show TV ekranlarında yayınlanan Kızılcık Şerbeti yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkmaya devam ediyor. Başrollerini Sıla Türkoğlu, Doğukan Güngör, Evrim Alasya ve Barış Kılıç'ın paylaştığı dizinin kadrosuna yeni bir oyuncu katıldı. 53. bölümde yapıma Sibel dahil oluyor. Yeni karakteri gören izleyiciler, role hayat veren oyuncu Rüya Coriç hayatı hakkında bilgi almak için arama motorlarına yöneldi. Rüzgar'la bağlantısı olan karakterin dizide nelere sebep olacağı büyük bir merak konusu. Peki, Kızılcık Şerbeti Sibel kimdir? Kızılcık Şerbeti'nin Sibel'i Rüya Coriç kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte, Rüya Coriç hakkında bilgiler…