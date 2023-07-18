Koç Üniversitesi taban puanları 2023: 2 ve 4 yıllık Koç Üniversitesi başarı sıralaması, kontenjanları ve taban puanları

Koç Üniversitesi taban puanları ve başarı sıralaması gündemdeki yerini almış durumda. YKS sonuçları açıklanmasıyla birlikte öğrenciler tercih edecekleri bölüm ve üniversiteleri araştırıyor. YÖK Atlas üzerinden üniversitelerin en az kaç puanla öğrenci aldıkları, tercih edeceğiniz üniversitede yer alan bölümlerin sıralamasını öğrenebilirsiniz. Koç Üniversitesi taban puanları 2023 sabah.com.tr'de. Ön lisans ve lisans bölümleriyle öğrenciler sayısal, sözel ve eşit ağırlık alan bölümleri tercih edebilir. İşte 2 ve 4 yıllık Koç Üniversitesi başarı sıralaması, kontenjanları ve taban puanları
KOÇ ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI VE SIRALAMALARI 2022
|Üniversite Adı
|Bölüm Adı
|Puan
Türü
|Kont.
2022
2021
2020
2019
|Yer.
2022
2021
2020
2019
|Başarı
Sırası
2022
2021
2020
2019
|Taban
Puanı
2022
2021
2020
2019
|KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul) (Vakıf)
Tıp Fakültesi
|Tıp
(İngilizce) (Burslu) (6 Yıllık)
|SAY
|8+0
8+0
14+0
14+0
|8
8
14
14
|75
92
47
108
|552,20053
532,49167
553,80350
546,37277
|KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul) (Vakıf)
Tıp Fakültesi
|Bilgisayar Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|16+0
15+0
15+0
9+0
|16
15
15
9
|156
221
397
281
|550,07491
525,61359
545,38069
541,51566
|KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Mühendislik Fakültesi
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|16+0
15+0
15+0
9+0
|16
15
15
9
|383
390
425
415
|546,19564
519,10901
545,04138
538,93994
|KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Fen Fakültesi
|Fizik
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|4+0
8+0
8+0
8+0
|4
8
8
8
|430
1.100
1.100
1.822
|545,63926
504,42653
539,02484
524,34673
|KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Fen Fakültesi
|Moleküler Biyoloji ve Genetik
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|5+0
5+0
4+0
5+0
|5
5
4
5
|571
1.088
1.600
3.287
|543,86616
504,60355
535,91487
515,21426
|KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Fen Fakültesi
|Matematik
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|4+0
10+0
10+0
10+0
|4
10
10
10
|660
605
1.640
2.410
|542,91981
513,75646
535,68026
520,21047
|KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Mühendislik Fakültesi
|Endüstri Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|16+0
15+0
15+0
10+0
|16
15
15
10
|693
757
1.120
816
|542,60521
510,56677
538,90864
533,17633
|KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Mühendislik Fakültesi
|Makine Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|14+0
13+0
12+0
9+0
|14
13
12
9
|1.658
1.420
2.100
1.021
|536,47553
499,97137
533,23960
530,98301
|KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Mühendislik Fakültesi
|Kimya-Biyoloji Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|8+0
6+0
6+0
4+0
|8
6
6
4
|2.098
2.088
2.630
2.016
|534,30007
492,39071
530,84655
522,91737
|KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Fen Fakültesi
|Kimya
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|6+0
8+0
8+0
8+0
|6
8
8
8
|3.406
7.975
3.940
7.456
|528,91414
461,41459
525,67638
498,34463
|KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Tıp Fakültesi
|Tıp
(İngilizce) (%50 İndirimli) (6 Yıllık)
|SAY
|42+0
42+0
36+0
46+0
|42
42
36
46
|3.455
3.548
3.050
5.434
|528,76167
481,07511
529,14844
505,67309
|KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Mühendislik Fakültesi
|Bilgisayar Mühendisliği
(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|SAY
|93+0
77+0
66+0
61+0
|93
77
66
61
|27.405
44.469
51.800
67.115
|485,72024
398,89253
453,13915
396,90493
|KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Mühendislik Fakültesi
|Kimya-Biyoloji Mühendisliği
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|22+0
30+0
32+0
9+0
|22
30
32
9
|36.961
49.414
51.200
36.904
|473,37959
392,93208
453,78754
439,18477
|KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Fen Fakültesi
|Moleküler Biyoloji ve Genetik
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|12+0
20+0
23+0
11+0
|12
20
23
11
|37.782
46.681
51.900
50.349
|472,29087
396,26757
453,03587
419,18703
|KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Mühendislik Fakültesi
|Endüstri Mühendisliği
(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|SAY
|92+0
78+0
73+0
68+0
|92
78
73
68
|53.530
56.145
54.300
70.433
|453,48683
385,19956
450,28096
392,83007
|KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Fen Fakültesi
|Kimya
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|3+0
2+0
1+0
3+0
|3
2
1
3
|53.639
47.878
59.900
117.631
|453,36483
394,80625
443,83940
344,62098
|KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Hemşirelik Fakültesi
|Hemşirelik
(Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|45+0
30+0
30+0
30+0
|45
30
30
30
|64.889
61.680
66.100
69.925
|440,77600
379,26700
436,69984
393,45484
|KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Fen Fakültesi
|Matematik
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|11+0
6+0
5+0
2+0
|11
6
5
2
|75.693
17.261
17.700
20.113
|429,12430
438,56759
496,75572
467,86210
|KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Mühendislik Fakültesi
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği
(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|SAY
|93+0
71+0
41+0
60+0
|93
71
41
60
|89.629
68.239
66.900
124.755
|415,14159
372,41028
435,78497
338,99903
|KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Fen Fakültesi
|Moleküler Biyoloji ve Genetik
(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|SAY
|16+0
6+0
2+0
4+0
|16
6
2
4
|93.495
73.737
14.800
111.810
|411,62471
366,91458
501,48037
349,69816