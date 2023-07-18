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Haberler Fotohaber Koç Üniversitesi taban puanları 2023: 2 ve 4 yıllık Koç Üniversitesi başarı sıralaması, kontenjanları ve taban puanları
Giriş Tarihi: 18.07.2023 15:53 Güncelleme Tarihi: 18.07.2023 15:54

Koç Üniversitesi taban puanları 2023: 2 ve 4 yıllık Koç Üniversitesi başarı sıralaması, kontenjanları ve taban puanları

Koç Üniversitesi taban puanları ve başarı sıralaması gündemdeki yerini almış durumda. YKS sonuçları açıklanmasıyla birlikte öğrenciler tercih edecekleri bölüm ve üniversiteleri araştırıyor. YÖK Atlas üzerinden üniversitelerin en az kaç puanla öğrenci aldıkları, tercih edeceğiniz üniversitede yer alan bölümlerin sıralamasını öğrenebilirsiniz. Koç Üniversitesi taban puanları 2023 sabah.com.tr'de. Ön lisans ve lisans bölümleriyle öğrenciler sayısal, sözel ve eşit ağırlık alan bölümleri tercih edebilir. İşte 2 ve 4 yıllık Koç Üniversitesi başarı sıralaması, kontenjanları ve taban puanları

Koç Üniversitesi taban puanları 2023: 2 ve 4 yıllık Koç Üniversitesi başarı sıralaması, kontenjanları ve taban puanları

Koç üniversitesi taban puanları ve başarı sıralamaları gündemdeki yerini alıyor. İstanbul'da yer alan üniversite, birçok bölümü içerisinde barındırıyor. YÖK ve ÖSYM tarafından açıklanan veriler dahilinde 2 ve 4 yıllık bölümlerin en az kaç puanla öğrenci aldığını öğrenciler öğrenmek istiyor. Her bölüm, kendi kontenjanı dahilinde öğrencileri bünyesine kabul etmekte. İşte Koç Üniversitesi taban puanları 2023

Koç Üniversitesi taban puanları 2023: 2 ve 4 yıllık Koç Üniversitesi başarı sıralaması, kontenjanları ve taban puanları

KOÇ ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI VE SIRALAMALARI 2022

Üniversite Adı Bölüm Adı Puan
Türü		 Kont.
2022
2021
2020
2019		 Yer.
2022
2021
2020
2019		 Başarı
Sırası
2022
2021
2020
2019		 Taban
Puanı
2022
2021
2020
2019
KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul) (Vakıf)
Tıp Fakültesi		 Tıp
(İngilizce) (Burslu) (6 Yıllık)		 SAY 8+0
8+0
14+0
14+0		 8
8
14
14		 75
92
47
108		 552,20053
532,49167
553,80350
546,37277
KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul) (Vakıf)
Tıp Fakültesi		 Bilgisayar Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)		 SAY 16+0
15+0
15+0
9+0		 16
15
15
9		 156
221
397
281		 550,07491
525,61359
545,38069
541,51566
KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Mühendislik Fakültesi		 Elektrik-Elektronik Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)		 SAY 16+0
15+0
15+0
9+0		 16
15
15
9		 383
390
425
415		 546,19564
519,10901
545,04138
538,93994
KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Fen Fakültesi		 Fizik
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)		 SAY 4+0
8+0
8+0
8+0		 4
8
8
8		 430
1.100
1.100
1.822		 545,63926
504,42653
539,02484
524,34673
KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Fen Fakültesi		 Moleküler Biyoloji ve Genetik
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)		 SAY 5+0
5+0
4+0
5+0		 5
5
4
5		 571
1.088
1.600
3.287		 543,86616
504,60355
535,91487
515,21426
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Koç Üniversitesi taban puanları 2023: 2 ve 4 yıllık Koç Üniversitesi başarı sıralaması, kontenjanları ve taban puanları
KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Fen Fakültesi		 Matematik
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)		 SAY 4+0
10+0
10+0
10+0		 4
10
10
10		 660
605
1.640
2.410		 542,91981
513,75646
535,68026
520,21047
KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Mühendislik Fakültesi		 Endüstri Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)		 SAY 16+0
15+0
15+0
10+0		 16
15
15
10		 693
757
1.120
816		 542,60521
510,56677
538,90864
533,17633
KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Mühendislik Fakültesi		 Makine Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)		 SAY 14+0
13+0
12+0
9+0		 14
13
12
9		 1.658
1.420
2.100
1.021		 536,47553
499,97137
533,23960
530,98301
KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Mühendislik Fakültesi		 Kimya-Biyoloji Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)		 SAY 8+0
6+0
6+0
4+0		 8
6
6
4		 2.098
2.088
2.630
2.016		 534,30007
492,39071
530,84655
522,91737
KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Fen Fakültesi		 Kimya
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)		 SAY 6+0
8+0
8+0
8+0		 6
8
8
8		 3.406
7.975
3.940
7.456		 528,91414
461,41459
525,67638
498,34463
Koç Üniversitesi taban puanları 2023: 2 ve 4 yıllık Koç Üniversitesi başarı sıralaması, kontenjanları ve taban puanları
KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Tıp Fakültesi		 Tıp
(İngilizce) (%50 İndirimli) (6 Yıllık)		 SAY 42+0
42+0
36+0
46+0		 42
42
36
46		 3.455
3.548
3.050
5.434		 528,76167
481,07511
529,14844
505,67309
KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Mühendislik Fakültesi		 Bilgisayar Mühendisliği
(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)		 SAY 93+0
77+0
66+0
61+0		 93
77
66
61		 27.405
44.469
51.800
67.115		 485,72024
398,89253
453,13915
396,90493
KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Mühendislik Fakültesi		 Kimya-Biyoloji Mühendisliği
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 SAY 22+0
30+0
32+0
9+0		 22
30
32
9		 36.961
49.414
51.200
36.904		 473,37959
392,93208
453,78754
439,18477
KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Fen Fakültesi		 Moleküler Biyoloji ve Genetik
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 SAY 12+0
20+0
23+0
11+0		 12
20
23
11		 37.782
46.681
51.900
50.349		 472,29087
396,26757
453,03587
419,18703
KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Mühendislik Fakültesi		 Endüstri Mühendisliği
(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)		 SAY 92+0
78+0
73+0
68+0		 92
78
73
68		 53.530
56.145
54.300
70.433		 453,48683
385,19956
450,28096
392,83007
Koç Üniversitesi taban puanları 2023: 2 ve 4 yıllık Koç Üniversitesi başarı sıralaması, kontenjanları ve taban puanları
KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Fen Fakültesi		 Kimya
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 SAY 3+0
2+0
1+0
3+0		 3
2
1
3		 53.639
47.878
59.900
117.631		 453,36483
394,80625
443,83940
344,62098
KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Hemşirelik Fakültesi		 Hemşirelik
(Burslu) (4 Yıllık)		 SAY 45+0
30+0
30+0
30+0		 45
30
30
30		 64.889
61.680
66.100
69.925		 440,77600
379,26700
436,69984
393,45484
KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Fen Fakültesi		 Matematik
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 SAY 11+0
6+0
5+0
2+0		 11
6
5
2		 75.693
17.261
17.700
20.113		 429,12430
438,56759
496,75572
467,86210
KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Mühendislik Fakültesi		 Elektrik-Elektronik Mühendisliği
(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)		 SAY 93+0
71+0
41+0
60+0		 93
71
41
60		 89.629
68.239
66.900
124.755		 415,14159
372,41028
435,78497
338,99903
KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Fen Fakültesi		 Moleküler Biyoloji ve Genetik
(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)		 SAY 16+0
6+0
2+0
4+0		 16
6
2
4		 93.495
73.737
14.800
111.810		 411,62471
366,91458
501,48037
349,69816
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